SPLITTET: Demonstranter for og mot brexit møttes utenfor Parlamentet i London i dag. Foto: Reuters

Eksperter om brexit-drama: – Boris går for nyvalg

Boris Johnson har gått på et nytt brexit-nederlag. Nå manøvrerer han mot et nyvalg som kan sikre brexit-seier, tror norske Storbritannia-eksperter.

Underhuset vedtok klokken 15.50 et forslag fra Sir Oliver Letwin som betyr at Johnson må gjøre det han minst av alt ønsket: Nemlig å be EU om en utsettelse av brexit.

322 stemte for Letwins forslag, 306 stemte mot.

Etter avstemningen sa Johnson at han ikke vil forhandle med EU om en utsettelse, og at loven ikke krever det av ham. Men at han vil legge fram brexit-forslaget igjen neste uke og fortsatt gjøre alt han kan for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Den britiske regjeringen varslet på forhånd at voteringen om brexit-avtalen vil bli trukket, dersom Letwin-forslaget blir vedtatt, ifølge radiostasjonen LBC.

– Boris Johnson innser at han ikke får landet ut av EU 31. oktober og har allerede begynt å posisjonere seg for et nyvalg til Parlamentet, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

Johnson leder en mindretallsregjering og er langt fra sikker på å få flertall i Underhuset for brexit-avtalen som han har forhandlet frem med EU. Britiske medier mener resultatet balanserer på en knivsegg.

Det kan gå begge veier.

– Letwins forslag var et skudd for baugen for Boris Johnson, sier professor Kristian Steinnes ved NTNU.

Forslaget innebærer at Underhuset ikke tar endelig stilling til brexit før all tilhørende lovgivning for utmelding er på plass.

Tror EU vil gi utsettelse

Den britiske statsministeren har hele tiden stått hardt på at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober. Etter dagens avstemning må han be EU om nok en utsettelse.

– Med 99 prosent sikkerhet vil EU si ja til nok en utsettelse, dersom det blir nyvalg. EU ønsker ikke at prosessen skal dra ut i det uendelige, men vil heller ikke stikke kjepper i hjulene for en brexit-avtale, sier Jan Erik Mustad.

Kristian Steines mener usikkerheten øker etter at Letwins forslag ble vedtatt.

– Hva som skjer, er vanskelig å si, men det kan bli parlamentsvalg, sier Steinnes.

Hektisk helg i Downing St.

Flere britiske medier melder at statsministeren ville utsette avstemningen over brexit-avtalen til neste uke, etter at forslaget til Oliver Letwin fikk flertall.

– Da vil Boris Johnson kunne bruke de neste dagene til å få flere tvilere over på sin side, men det vil komme et nyvalg enten brexit-prosessen tar den ene eller andre retningen, sier førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

KJEMPER: Boris Johnson argumenterte for Brexit-avtalen hans regjering har inngått med EU i Parlamentet i dag. Foto: JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT/AFP

Etter valgloven fra 2011 kan ikke statsministeren lenger skrive ut nyvalg.

– Nå kan to tredjedeler av parlamentet beslutte nyvalg, eller halvparten av representantene – altså simpelt flertall, dersom det stilles mistillitsforslag, forklarer Steinnes.

– Alle er interessert i nyvalg

Jan Erik Mustad påpeker at Johnson i sin mindretallsposisjon er avhengig av Labour-opposisjonen for å få nyvalg.

– Men jeg tror alle er interessert i nyvalg, sier Storbritannia-kjenneren.

Mustad viser til at de konservative leder på meningsmålingene med ti prosent. Med et nyvalg kan Boris Johnsons parti få flertall i parlamentet.

– Johnson har allerede begynt å kaste skyld. Han viser til at han fikk en avtale med EU, men nok en gang blir blokkert av Parlamentet. Stem på meg, jeg holder ord – det er et politisk spill fra statsministerens side, sier Mustad.

Han sier at også opposisjonen ønsker å stokke kortene på nytt.

– Labour har mast om nyhvalg i to år, for de ser sitt snitt til å vinne i dette brexit-kaoset, selv om meningsmålingene går mot dem, sier Mustad.

Førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo sier det er veldig sannsynlig med nyvalg i løpet av høsten uansett, fordi den parlamentariske situasjon er uholdbar for et system som er avhengig av flertallsmakt.

– Johnson kan fremstå som redningsmann

– Hvis Boris Johnson får fremstå som nasjonens redningsmann mot gjenstridige parlamentarikere, har han et kjempegodt utgangspunkt for å sikre rent flertall for de konservative, sier Øyvind Bratberg.

Rent flertall gir den konservative statsministeren et nytt mandat til å fortsette arbeidet mot EU, for å få på plass en avtale om det fremtidige forholdet mellom London og Brussel og for å iverksette faktisk politikk.

– Ikke lovende for Labour

– Labour ønsker en rask reforhandling av brexit-avtalen og så folkeavstemning. Om et slikt standpunkt har appell, gjenstår å se, men det ser ikke veldig lovende ut i dag, sier Storbritannia-eksperten ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Jan Erik Mustad vil et nyvalg kunne gjennomføres omtrent en måned etter at Dronningen har oppløst Parlamentet.

– Et forslag om nyvalg kan komme opp allerede til uken, sier Mustad.

Publisert: 19.10.19 kl. 16:00







