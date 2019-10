VILLE IKKE: – Jeg ikke vil ikke forhandle med EU om en forsinkelse, og loven tvinger meg heller ikke til å gjøre det, mener Boris Johnson etter å ha fått flertallet i Underhuset mot seg lørdag. Foto: NTB Scanpix

Boris Johnson ber motvillig om utsettelse i brexit-brev

I et usignert brev ber Boris Johnson om en utsettelse av brexit. Samtidig har han sendt et brev der han gjør det tydelig at han håper de sier nei.

NTB-DPA-AFP

EU-president Donald Tusk bekreftet på Twitter at han mottok brevet om utsettelse klokken 23.

– Jeg vil nå begynne å konsultere EU-lederne om hvordan det skal reageres, tvitrer han.

Tidligere har den britiske statsministeren sagt at han «heller vil ligge død i ei grøft» enn å be om en ny utsettelse.

Men etter lørdagens nederlag i Underhuset måtte han bite i det sure eplet.

Brevet som Johnson har sendt til EU om utsettelse, har han ikke signert, ifølge BBCs kilde, men dersom Johnson ikke hadde bedt om utsettelsen etter dagens avgjørelse i Underhuset, hadde han brutt loven.

I tillegg til brevet om brexitutsettelse, skal det ligge ved et annet brev som er signert Johnson selv.

Det skal være dette brevet, som nå deles flittig i sosiale medier:









Der skriver den britiske statsministeren at han tror at en utsettelse av brexit vil være en feil, ifølge kilden.

Et flertall av de britiske folkevalgte stemte lørdag ettermiddag for et forslag som tvinger Johnson til å be EU om en tre måneder lang utsettelse av brexit-datoen 31. oktober.

Brexit-forvirret? Her forklarer vi seks mulige scenarier for veien videre

Titusenvis av brexit-motstandere marsjerte gjennom Trafalgar Square i London lørdag. Foto: NTB Scanpix

Publisert: 19.10.19 kl. 23:54







