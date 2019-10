VIL IKKE BIDRA: En advokat for Det hvite hus skriver i et brev til demokratene at de med riksrettsprosessen forsøker å frarøve amerikanerne den presidenten de har valgt. Her avbildet i Det hvite hus tidligere i oktober. Foto: SAUL LOEB / AFP

Det hvite hus i oppsiktsvekkende brev: Vil ikke samarbeide i riksrettsgransking

I et oppsiktsvekkende brev til demokratene som vil stille Trump for riksrett anklager Det hvite hus dem for å forsøke å påvirke neste års valg.

Det hvite hus har tirsdag kveld sendt et åtte sider langt brev til speaker Nancy Pelosi og tre toppdemokrater hvor det begrunnes hvorfor Trump-administrasjonen ikke vil bidra videre i det de kaller en «grunnlovsstridig» riksrettsgransking.

Brevet er skrevet av Pat Cipollone, som er advokat for Det hvite hus.

Brevet er adressert til speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus, samt Eliot L. Engel i utenrikskomiteen, Adam B. Schiff i etterretningskomiteen og Elijah E. Cummings i tilsyns- og reformkomiteen.

De nevnte komiteene i kongressen er blant dem som står bak den pågående riksrettsgranskingen av president Donald Trump.

Les hele brevet her.

Cipollone skriver i brevet på vegne av president Donald Trump og hans administrasjon at saksgangen bryter med både kongressens normer og presidentens rettigheter, melder Fox news.

Fox News beskriver brevet som det «mest historiske brevet noensinne sendt av Det hvite hus».

«Dere har nektet presidenten retten til å avhøre vitner, til å kalle inn vitner, til å motta kopier av vitnesbyrd, tilgang til bevis, til å ha rådgivere til stede og mange andre grunnleggende rettigheter som alle amerikanere er garantert», heter det i brevet.

I brevet anklages demokratene for å ha krenket sivile rettigheter og grunnleggende rettigheter i den amerikanske grunnloven for måten de har foretatt den pågående granskingen av presidenten.

Det var i slutten av september at speaker Nancy Pelosi annonserte at Representantenes hus startet en formell gransking, som kan føre til at Donald Trump stilles for riksrett.

I brevet som nå er sendt fra Trump-leiren til Pelosi & co vises det til at Trump siden annonseringen til og med har gått til det skritt å offentliggjøre telefonsamtalen han hadde med Ukrainas president 25. juli i år.

«Utskriften av samtalen viser samtalen var helt passende, og at det ikke er noe grunnlag for deres gransking».

Videre anklages kongressmedlem Schiff, som også står oppført som adressat i brevet, for å ha gjengitt en falsk versjon av utskriften til det amerikanske folk.

Schiffs kontor anklages også for å ha vært i kontakt med den anonyme varsleren, som først anklaget Det hvite hus for å ha forsøkt å skjule hva som ble sagt i den aktuelle telefonsamtalen.

I brevet skriver advokaten at de mener Schiff derfor ikke kan bidra i granskingen som er nøytral part.

«Enkelt forklart: Dere forsøker å velte valgresultatet fra 2016 og å frarøve det amerikanske folket den presidenten de fritt har valgt».

Videre heter det i brevet at «mange demokrater nå benytter seg av riksrett fordi de vil omgjøre resultatet fra 2016, men også som en strategi for å påvirke det neste valget, som bare er litt under et år unna».

Demokratene i Kongressen har innledet en riksrettsprosess mot Trump etter at det ble kjent at han holdt tilbake over 2 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, samtidig med at han ba landet innlede korrupsjonsetterforskning mot Hunter Biden, Joe Bidens sønn.

Trump holder imidlertid fast ved at han ikke har gjort noe galt, og hevder at hans eneste mål har vært å advare om korrupsjon.

I sentrum av riksrettsgranskingen står spørsmålet om Trump har misbrukt sin makt som president for å få en fremmed stat til å skaffe belastende materiale om en politisk rival, og dermed påvirke valget i USA.

