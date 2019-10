FRYKTET: Osama bin-Laden, som i mange år var verdens mest ettersøkte mann, bygde opp et det fryktede terrornettverket al-Qaida. Men hva slags personlighet hadde de som valgte å følge den type ledere. Foto: RAHIMULLAH YOUSAFZAI / TT NYHETSBYRÅN

Personlighetstesten som kan avsløre terrorister

Ved å bruke den populære psykologiske testen «Big 5» har terrorforsker Milan Obaidi avdekket hvilke personlighetstrekk som er karakteristiske for terrorister. Verktøyet er ønsket av etterretningstjenester verden over.

Hva slags personlighet har en som er villig til å begå ekstreme, voldelige handlinger? Dette var noe av utgangspunktet for en omfattende studie gjort av et team med forskere, og som ble presentert av Milan Obaidi i et foredrag ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Terrorforskningen har hatt en tendens til å se vekk fra medfødte personlighetstrekk, og heller se på situasjon og gruppedynamikk som utløsende for terrorhandlinger, forklarer Obaidi til VG.

– Men personlighetstrekk har en stor betydning for om man er villig til å begå ekstreme, voldelige handlinger, fortsetter han.

Obaidi, som opprinnelig er fra Danmark, men nå jobber ved Center for Research for Extremism C-Rex, Universitetet i Oslo, har brukt et velkjent analyseverktøy av personlighetstrekk i sin forskning, nemlig «Big Five»-metoden.

Dette analyseverktøyet er godt kjent i Norge gjennom radioprogrammet «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna, der norske kjendiser bretter ut sine liv etter å ha tatt nettopp en slik personlighetstest.

Forskerne benyttet en versjon av testen ved navn Hexaco, som legger til en sjette dimensjon. I tillegg la de selv til noen andre kategorier, for at svarene de fikk skulle gi et bedre bilde på villighet til å begå terror.

MANGE FØLGERE: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi fikk jihadister fra hele verden til å komme til Syria for å krige for hans terrorkalifat. IS-lederen ble drept i en amerikansk operasjon i helga. Foto: Al-Furqan mediene

Testet jihadister

Forskerne ville undersøke personlighetstrekk som kunne avdekke om det fantes en kobling mellom personlighetstrekk og islamistisk terrorisme. De undersøkte derfor holdninger blant muslimer i de tre landene som har sendt flest fremmedkrigere til IS i Syria, nemlig Sverige, Danmark og Belgia (i forhold til befolkningen).

I tillegg hadde de en gruppe i det sekulære, muslimske landet Tyrkia, og to testgrupper i Afghanistan, der den ene besto av tidligere jihadister og den andre var fra den øvrige befolkningen.

–Jihadistene ble brukt som en testgruppe fordi de faktisk hadde begått ekstreme, voldelige handlinger, forklarer Obaidi.

I tillegg til personlighetstesten, ble forsøkspersonene blant annet stilt spørsmål om man var villige til begå voldelige handlinger for å forsvare muslimer som gruppe, om man var villig til å demonstrere fredelig for muslimers rettigheter, og om man følte at muslimer som gruppe ble undertrykt.

FORSKER: Milan Obaidi, terrorforsker ved Universitetet i Oslo holdt nylig foredrag ved NUPI i Oslo. Foto: Nilas Johnsen/VG

Noen av personlighetstrekkene ga ikke utslag på spørsmålene knyttet til terror, mens andre var helt tydelig:

Personer som var villige til å begå ekstreme, voldelige handlinger hadde veldig lav score på «åpenhet for erfaringer». De var med andre ord fastlåste i sine verdier, ideer og handlinger. De var lite åpne for andres syn, og alternative tolkninger.

På målefaktoren «nevrotisisme», som måler hvor emosjonell man er og hvor tilbøyelig man er til å føle for eksempel angst, lå de som var villige til å utøve vold lavt. Altså er ekstremister mer stabile enn de som ikke var villige til å utøve vold.

– Dette er i tråd med det man vet om dem som rekrutterer selvmordsbombere: De unngår nervøse personer, for de vil ikke klare å gjennomføre en slik handling, forklarer Obaidi.

Mer sinne enn andre

Siden terrorhandlinger ofte forklares med psykopatiske trekk, la forskerne inn en dimensjon om ærlighet/ydmykhet, ettersom det er trekk der psykopater scorer lavt. Men her ga undersøkelsen ingen utslag.

Forskerne fant også at personer som scoret høyt på empati, altså evnen til medfølelse, styrte unna voldelige handlinger. Men det var ikke motsatt: De som var villige til å utøve vold på vegne av sin gruppe var ikke mindre empatiske enn gjennomsnittet.

Testgruppen som faktisk hadde begått voldelige handlinger, jihadistene i Afghanistan, hadde samme funn som blant de øvrige personene som var tilbøyelige til bruk av vold.

Noen av underkategoriene for denne gruppen var særlig interessante: Jihadistene følte faktisk en svakere identitet som muslimer enn øvrige afghanere, men de følte mye sterkere «gruppebasert sinne» og «oppfatning av urett».

TERRORMANIFEST: Analyseverktøyet som Obaidi og hans kolleger utvikler vil også kunne fange opp høyreekstreme terrorister som Anders Behring Breivik, basert på hvordan de skriver på nettet. Foto: Frode Hansen

Viktig forebygging

En av Norges fremste terrorforskere, Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), mener den nye analysemetoden kan bli veldig viktig.

– Vi er veldig langt unna å forstå hvorfor noen blir terrorister og ikke andre. Jeg har lenge ment at medfødte personlighetstrekk kan indikere hvem som er tilbøyelige til terror. Denne forskningen vil få betydning for fremtidig forebygging av terror, tror Hegghammer.

Obaidi og hans kolleger har utviklet et dataverktøy i samarbeid med forskningsinstituttet til det svenske forsvaret, på oppdrag fra svensk politi, der man kan måle skriftlige kilder, som e-poster, taler og ikke minst manifester. Analysen fanger opp ord som sier noe om personlighetstrekk.

– Verktøyet er under utvikling, men det gir veldig klare indikasjoner på om det en person skriver tyder på at vedkommende vil begå en ekstrem, voldelig handling. Både politi og etterretningstjenester fra en rekke vestlige land ønsker å benytte seg av denne analysen, sier Obaidi.

