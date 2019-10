AGENT: Den russiske våpenaktivisten Maria Butina erklærte seg skyldig i anklager om at hun fungerte som russisk agent. Foto: AP / NTB scanpix

Russiske Maria Butina ble dømt for spionasje i USA – nå er hun løslatt

Den russiske studenten og våpenaktivisten ble i april dømt til 18 måneder fengsel.

Den 30 år gamle russeren Maria Butina ble dømt til fengsel for på ulovlig vis å ha infiltrert den amerikanske våpenorganisasjonen NRA og knyttet kontakter med republikanske politikere.

Fredag ble 30-åringen løslatt etter 15 måneder bak murene, melder CNN.

Det er ventet at Butina skal bli deportert tilbake til Moskva umiddelbart.

Maria Butina, som er en russisk student, erklærte i desember seg skyldig i spionasje. 30-åringen var den første russeren som erklærte skyld i å ha forsøkt å påvirke amerikansk politikk i tiden rundt presidentvalget i 2016, ifølge Washington Post.

Krevde løslatelse

Den russiske studenten ble pågrepet i Washington i fjor – siktet for å ha innsamlet etterretningsinformasjon om amerikanske tjenestemenn og politiske organisasjoner. Det skal 30-åringen ha gjort i en treårsperiode mens hun bodde i Washington sammen med kjæresten, som har en posisjon i det republikanske partiet.

Den amerikanske påtalemyndigheten mener Butina skal ha handlet på ordre fra den tidligere russiske parlamentarikeren, Aleksander Torsjin, som er en av president Vladimir Putins støttespillere.

Etter at 30-åringen ble pågrepet, krevde Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at hun skulle løslates. I en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo, hevdet Lavrov at anklagene mot henne var fabrikkert.

Publisert: 25.10.19 kl. 18:47







