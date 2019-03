NEDSTEMT: Statsminister Theresa May la fram skilsmisseavtalen med EU for Parlamentet for en tredje avstemning fredag. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Underhuset har stemt ned brexitavtalen for tredje gang

For tredje gang stemte det britiske Parlamentet over brexitavtalen. EU kaller inn til krisetoppmøte.

Det betyr at statsminister Theresa May er nødt til å gå tilbake til skrivebordet og få på plass en ny brexitplan innen 12. april for å unngå at Storbritannia må forlate EU uten en avtale.

Et flertall på 344 mot 286 representanter stemte mot avtalen.

– Underhusets beslutning har alvorlige implikasjoner, sa May da resultatet var klart.

Kort tid etter at resultatet ble klart, EU kaller inn til krisetoppmøte om brexit 10. april.

Dette er tredje gang de folkevalgte har stemt nei til skilsmisseavtalen som statsministeren har forhandlet fram med EU. I to år har britene sagt at de skulle ut av EU i dag, 29. mars. Hadde Parlamentet godkjent avtalen hadde datoen for britenes sorti fra EU blitt flyttet til 22. mai.

Publisert: 29.03.19 kl. 15:50