LÅST INNE I GLASSBUR: Frode Berg har i 16 måneder sittet innesperret i et fengsel i Moskva. Tirsdag starter spionsaken mot ham i Moskvas byrett. Bildet er tatt i forbindelse med et tidligere fengslingsmøte. Foto: Arthur Bondar

Rettssaken mot Frode Berg starter i Moskva: – Det viktigste nå er at vi får Frode hjem

MOSKVA (VG) Frode Berg (63) har sittet 483 dager fengslet i Russland når spionsaken mot ham starter i dag. Ordføreren i Bergs hjemkommune har tro på en løsning.

Nå nettopp







Tirsdag klokken 14 lokal tid, altså klokken 13 norsk tid, starter rettssaken mot Frode Berg i byretten i Moskva.

Første dag vil handle om videre fengsling av nordmannen, men fra onsdag av vil det bli ført vitner i saken, ifølge Frode Bergs russiske forsvarer.

Det er berammet rettsmøter tirsdag, onsdag og torsdag, men Bergs norske advokat Brynjulf Risnes tror ikke dommen vil komme før tidligst neste uke.

Når en eventuell dom er klar, håper Frode Bergs støttespillere at norske myndigheter klarer å få den pensjonerte grenseinspektøren hjem.

les også Norske myndigheter tause om Frode Bergs sak

– Det viktigste nå er at vi får Frode hjem. Dette av hensyn til familien og han selv. Håper Norge har fått til en avtale slik at dette kan skje raskt. Er spent på hvordan russerne vil bruke rettssaken, og hva som eventuelt kommer ut. Har tro på en løsning, skriver ordfører Rune Rafaelsen, som er ordfører i Frode Bergs hjemkommune Sør-Varanger, i en melding til VG.

ENGASJERT: Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) kan se ned på det russiske generalkonsulatet fra sitt kontor. Foto: Tore Kristiansen

Putin til frigjøringsjubileet?

Han syns fremdeles at statsminister Erna Solberg bør vurdere å invitere Russlands president Vladimir Putin til Norge.

– Hun har en god anledning nå 9. april, skriver Rafaelsen til VG og legger til:

les også Frode Bergs familie: – Vi har skjønt at han blir dømt

– Kunne vært flott med en nabosamtale 25. oktober i Kirkenes.

25. oktober 1944 markerer 75-årsjubileet for at de første russiske soldatene kom frem til Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, skriver ordføreren i en invitasjon til statsministeren. Dette var starten på frigjøringen av Øst-Finnmark, og det første området som igjen kom under norsk suverenitet etter okkupasjonen av de tyske nazistene.

FRIGJØRINGSHÆR: Sovjetiske soldater fra Den røde arme poserer på et kystbatteri forlatt av tyskerne da de trakk seg tilbake fra Finnmark i oktober 1944. Foto: Scanpix

Frigjøringen startet med at Den røde armé satte i gang en storstilt offensiv 1. oktober 1944, som ble avsluttet da styrkene nådde frem til Tanaelven i begynnelsen av november samme år. Flere enn 2000 russiske soldater mistet livet i operasjonen som frigjorde Kirkenes og Øst-Finnmark.

Regner ikke med frifinnelse

Strafferammen for tiltalen om spionasje mot Russland er 10 til 20 års fengsel. Selv om han skulle få en streng dom, tror hverken Risnes eller eksperter at Berg blir sittende fengslet i Russland i årevis.

KONE OG DATTER: Anita og Christina Berg er glad for at rettssaken endelig starter. Foto: Tore Kristiansen

DETTE ER FRODE BERG-SAKEN * 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg (63) ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. * Berg ble siktet for spionasje etter paragraf 276 og satt i FSBs fengsel Lefortovo. * Nordmannen erkjente at han hadde hatt kontakt med norsk etterretning, og at han hadde overlevert penger i Moskva per post på adresser han hadde fått oppgitt av kontakter i Norge, men at han ikke hadde noen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge forsvarer Brynjulf Risnes. * 19. desember 2017: Arrestasjonen ble kjent for offentligheten. * 22. april 2018: Bergs advokater bekreftet offentlig at nordmannen var på oppdrag for norsk etterretning. * 22. mars 2019: Spiontiltalen mot Berg var klar, men innholdet i den er ikke kjent. * 25. mars 2019: Det bekreftes at rettssaken vil starte 2. april. * 2. april 2019: Rettssaken starter formelt, men bare med en avklaring av spørsmålet om videre fengsling. * 3. april 2019: Selve spionsaken starter med vitneførsel, ifølge advokat Ilja Novikov. Det skal være satt av to-tre dager til saken. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

– Jeg tror russerne legger seg på å presentere ham som et offer for norsk etterretningstjeneste, en person som ble misbrukt, og som dermed kan slippes fri etter forholdsvis kort tid bak lås og slå, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski til NTB.

les også Derfor ba Erna Solberg om Putin-møte

Frode Bergs datter sier til VG at hun er forberedt på at faren blir funnet skyldig.

– Vi har skjønt at han blir dømt, og at han får en dom. Så håper vi at det jobbes med en løsning for å han hjem, sier datteren.

Familien tror en politisk løsning må til for å få Frode Berg hjem igjen.

FORSVARER BERG: Den russiske forsvarsadvokaten Ilja Novikov i samtale med Frode Berg i forbindelse med et fengslingsmøte i Moskva byrett. Foto: Jørgen Braastad

Uten hovedforsvarer

Når rettssaken starter i Moskvas byrett tirsdag ettermiddag, må Frode Berg møte uten sin hovedforsvarer.

Årsaken er at Bergs russiske advokat Ilya Novikov er på reise i USA. Nordmannens norske advokat Brynjulf Risnes får heller ikke til å være i rettssalen.

Forsøk på å utsette saken fra forsvarerens side mislyktes da dommeren slo fast at saken ikke kunne vente.

les også Frode Bergs advokat: – Tydelig at russerne ønsker en rask avklaring

Ved sin side har Frode Berg i stedet Petr Anasjkin. Han er eneste forsvarer i salen. Anasjkin er Novikovs assistent.

– Det er ikke heldig at Novikov er utenlands akkurat nå, men det var umulig for han å forutse at saken plutselig skulle komme opp akkurat nå. En kollega av ham, Petr Anasjkin, kommer til å være i retten i Novikovs sted. Novikov lander i Moskva onsdag morgen, sier Risnes til VG.

NORSK ADVOKAT: Brynjulf Risnes. Foto: Ola Haram

483 dager i fengsel

Frode Berg ble pågrepet 5. desember 2017 i Moskva med 3000 euro i kontanter på seg.

Nordmannen har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge. Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

les også Siktelse kobler påstått Frode Berg-spionasje til UD-reise

Den norske etterretningstjenesten og Utenriksdepartementet har siden pågripelsen sagt minst mulig om saken.

E-tjenestens budskap har vært at dette er en konsulær sak, og at det derfor er UD som må uttale seg om den. UD har sagt at norske myndigheter yter konsulær og praktisk bistand til Berg, men ikke uttalt seg om hvorfor nordmannen havnet i den situasjonen han er i.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:10