Flere av arbeiderne som har sørget for at KNM Helge Ingstad igjen kan flyte, har jobbet mer enn arbeidsmiljøloven tillater. Foto: Emil Wenaas Larsen / Forsvaret / NTB scanpix

Arbeidere jobbet ulovlig mye for å få fregatt på vannet

I innsatsen for å tette skroget på ulykkesfregatten KNM Helge Ingstad har flere arbeidere jobbet mer enn det som er tillatt.

NTB

Bergens Tidende har dokumentasjon på at enkelte arbeidere har jobbet elleve timer om dagen, seks dager i uken. Avisen har også snakket med kilder som sier at flere arbeidere har jobbet sju dager i uken, til sammen 77 timer.

Arbeidsmiljøloven setter en maksgrense på 54 timer, mens ordrebekreftelsen sier det skal jobbes 55 timer i uken. Det innebærer jobbing fra 7 om morgenen til 19 om kvelden, med én time til mat underveis.

Oppdraget med å sveise ulykkesfregatten har Forsvaret satt ut til selskapet OneCo, som har leid inn folk fra Adecco. Sistnevnte innrømmer at det har blitt jobbet for mye på prosjektet.

– Vi har etter en gjennomgang av timelister mottatt denne uken, konstatert at det har vært avvik på maksimalt antall timer per uke for noen av våre ansatte, skriver Erling Kornkveen i Adecco i en epost. Han sier de vil undersøke saken for å unngå at dette gjentar seg.

Kjell Olsen i OneCo Safe Yards sier det har vært krevende å holde oversikten over hvor lenge hver enkelt jobber. Han sier det ikke skal jobbes mer enn 54 timer per uke på prosjektet og mener arbeid ut over det skyldes at ansatte har lurt seg til å jobbe mer enn de har lov til.

Publisert: 11.04.19 kl. 07:25