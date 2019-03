PÅ ARABISK TOPPMØTE: Kong Salman bin Abdulaziz Al Saud skal ha godkjent medisinske undersøkelser av politiske fanger, skriver The Guardian. Foto: BANDAR ALGALOUD HANDOUT / SAUDI ROYAL PALACE

Hemmelige rapporter lekket: Politiske fanger i Saudi-Arabia utsettes for grov mishandling

Selv om myndighetene i Saudi-Arabia tidligere har benektet tortur av politiske fanger er det funnet kuttskader, blåmerker og brennmerker på flere innsatte, viser lekkede medisinske rapporter.

Rapportene, som omtales av den britiske avisen The Guardian, betegnes som de første som dokumenterer hvordan livet på innsiden av saudiske fengsler egentlig arter seg i det ultrakonservative og totalitære kongedømmet.

Ifølge rapportene, som er stemplet som konfidensielle, er flere politiske fanger underernærte, og det er funnet kuttskader, blåmerker og brennmerker på mennesker som soner etter å ha blitt dømt for politisk kriminalitet.

The Guardian skriver at de har greid å verifisere funnene som omhandler én av fangene i rapporten, mens forholdene rundt de andre menneskene som er undersøkt ikke er verifisert, selv om avisen påpeker at de samsvarer med tidligere rapporter der anklager om bruk av tortur i Saudi-Arabia har blitt fremholdt.

Intern gjennomgang

De medisinske rapportene vil trolig overleveres til Saudi-Arabias kong Salman, sammen med tre ulike anbefalinger, hvorav kongen vil bli bedt om å gi en unnskyldning til fangene, eller i det minste gi dem som lider av kritiske helseproblemer tidligere løslatelse, opplyser kilder til avisen.

I nesten samtlige undersøkelser som er gjort blir det påpekt at mange av fangene har blitt ekstremt dårlig behandlet, og det anbefales at nesten alle får umiddelbar helsehjelp.

Alternativene som skal legges frem for kongen er en del av en stor intern gjennomgang, som det er uttalt at har blitt bestilt av ham personlig.

Kong Salman skal ha godkjent medisinske undersøkelser av opp til 60 fanger, mange av dem kvinner, slik at det kan utarbeides en rapport som skal sendes rundt til ansatte i den kongelige domstolen, sier en kilde til avisen.

Kvinnelige aktivister torturert

Presset mot Saudi-Arabia har vokst de siste månedene etter opplysninger om at kvinnelige aktivister angivelig har blitt utsatt for elektrosjokk og pisking i varetekt.

I begynnelsen av mars underskrev Norge og en rekke europeiske land en offentlig reprimande av Saudi-Arabia, der myndighetene i landet ble oppfordret til å løslate alle fengslede kvinnelige aktivister. Den samlede kritikken ble fremlagt i FNs menneskerettighetsråd.

Saudi-Arabias assisterende riksadvokat sa i slutten av februar at de har undersøkt påstandene om tortur og kommet fram til at det dreier seg om «falske nyheter».

Skal ha trosset egen tronearving

Saudi-Arabia sliter også med sitt rykte internasjonalt etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi 2. oktober i fjor. Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul, for deretter å bli partert.

Han var en kjent kritiker av det saudiske regimet, og i februar konkluderte FNs spesialrapportør for utenomrettslige likvideringer at drapet på Khashoggi var planlagt og utført av saudiarabiske tjenestemenn. Kong Salmans arving, kronprins Mohammed bin Salman, skal ifølge USAs etterretningstjeneste CIA ha gitt ordre om drapet.

Ifølge en kilde med kjennskap til rapportene kommer kongens ordre om å utføre medisinske undersøkelser på de politiske fangene til tross for innvendinger fra sønnens rådgivere - og ordren skal også inkludere en gjennomgang av Mohammed bin Salmans beslutning om å arrestere rundt 200 menn og kvinner etter drapet på Khashoggi.

Det er ikke kjent om noen av de politiske fangene som er undersøkt ble arrestert som en del av massearrestasjonen etter drapet.

Ifølge The Guardian har ingen talspersoner for de saudiske myndighetene kommentert rapportene.

TROSSER SIN SØNN: Kong Salman sammen med sønn og tronearving Mohammed bin Salman i desember 2018. Foto: Reuters / Handout

Publisert: 31.03.19 kl. 23:23