En norsk kirurg forteller: Slik har israelske soldater skadet demonstranter for livet

BEIRUT (VG) Siden november har Odd Petter Ågedal (49) forsøkt å redde ben, armer og muskelvev blant innbyggere på Gazastripen som er skutt av israelske soldater.

Hvordan reparerer man et ben noen har ødelagt med vold?

For eksempel, et ben ødelagt av at selve benstrukturen er revet i filler av en kule fra en skarpskytter. Eller fordi en gasspatron har skåret seg inn i benet, under huden, slik at gassen har ødelagt muskelvevet.

Og hva gjør man når infeksjon sprer seg raskt i de mange skuddsårene? Sårene er da ekstra vanskelig å behandle. Mange år med blokade og dårlig tilgang på antibiotika har nemlig gjort at mange pasienter enten har tatt halve kurer med antibiotika, eller blandet ulike typer med hverandre. Det har ført til en befolkning som i stor grad er resistente, slik at den avgjørende antibiotikabehandlingen ikke virker.

Hva skal man da gjøre?

Disse utfordringene vet 49-åringen Odd Petter Ågedal fra Mandal mye om.

Siden november i fjor har han jobbet som kirurg på Gazastripen, i en klinikk drevet av Leger uten grenser. Hans oppgave har vært å utføre såkalte «rekonstruksjonskirurgiske operasjoner» – han prøver med andre ord å bygge opp igjen ødelagte ben og armer hos pasienter som er skutt.

ØDELAGT: Ett av mange tusen eksempel på den type skade pasientene etter å ha blitt skutt. Foto: Privat

Selv for Gaza, som har opplevd så mye krig og elendighet, har det vært et ekstraordinært år. Siden 30. mars i fjor har minst 195 palestinere, ifølge FN, blitt drept på den lille, omringede landstripen ved Middelhavet. Blant dem er 41 barn. Minst 28.900 er skadet. 25 prosent av de skadede er skutt av israelske soldater, stasjonert på den andre siden av grensegjerdet.

Hvorfor?

Den 30. mars i fjor startet nemlig palestinerne på Gazastripen en omfattende, ukentlig demonstrasjon:

Datoen 30. mars markerte den såkalte «landdagen». Nøyaktig 43 år tidligere, i 1976, skjøt og drepte israelsk politi seks palestinske innbyggere i Israel, mens de protesterte mot hvordan palestinerne var blitt fratatt land under opprettelsen av staten Israel.

MASSIVT BEHOV: Odd-Arild Ågedal (til venstre) og hans kolleger under operasjon på Gazastripen. Foto: Privat

Siden den dagen for 43 år siden, har 30. mars blitt markert om «landdagen», og har blitt en viktig dato for palestinernes vanskelige historie. Samtidig har markeringen gjennom flere årtier blitt et stadig forsterket symbol på motstand mot Israel.

Den nye protestbølgen som startet for drøyt ett år siden ble kalt «The Great March of Return». Kravene til demonstrantene var å få rett til å returnere til landområdene som en gang tilhørte deres forfedre, og å avslutte blokaden av Gazastripen, som er svært strengt kontrollert av israelske og egyptiske grenseoverganger.

SKADET: En mann hjelper en skadet ungdom bort, under en av de ukentlige demonstrasjonene den 22. mars i år. Foto: SAID KHATIB / AFP

Hver fredag har demonstrasjonene fulgt samme mønster: Store folkemengder har samlet seg noen hundre meter fra grensegjerdet mot Israel for å demonstrere. Majoriteten har demonstrert fredelig, mens noen av demonstrantene har kastet steiner og sendt opp brennende vinddrager mot de israelske soldatene på andre siden av gjerdet. Soldatene har skutt tilbake med dødelig kraft.

Det er disse skuddene som har drept flere hundre og skadet flere tusen palestinere. Det er konsekvensen av disse skuddene den norske kirurgen Odd-Arild Ågedal har måttet forholde seg til daglig siden november.

– Vi har behandlet rundt seks til tolv skadede hver dag, seks dager i uken, sier Ågedal i et intervju med VG denne uken.

OMFATTENDE SKADER: Naser al-Shorbaji (24) kastet stein med slynge mot israelske soldater under en protest i april i fjor, og ble skutt i høyre bein. Foto: HARALD HENDEN, VG Foto: Harald Henden

Han forklarer at mange av de skadede demonstrantene han har behandlet, har mistet store biter av ben. Mange centimeter av rørknokkelen inne i benet er ofte borte sammen med store deler av muskelvevet der skuddet har penetrert huden.

– Vår oppgave har vært å forsøke å rekonstruere benet og bygge det opp igjen, slik at det kan fungere igjen. Det er det vanskeligste av vanskelige operasjoner, sier han.

I forkant av operasjon får pasientene flere tynne stenger skrudd inn i benet, slik at benet ikke skal falle fra hverandre i påvente av videre behandling. Men i ventetiden oppstår ofte nye utfordringer. I flere tilfeller har det gått så lang tid, at alvorlige infeksjoner sprer seg i såret.

Den utbredte antibiotikaresistensen, som gjør helseutfordringene på Gazastripen enda mer monumentale, gjør at legene hos Leger uten grenser tar prøver av pasientene og sender dem til analyse i den israelske byen Tel Aviv.

– På den måten kan vi vite nøyaktig hvilken bakterie som er i såret, og med det kan vi finne riktig medisin for å dempe infeksjonen.

Kirurgen beskriver dette som helt avgjørende for å redde de skadede pasientenes lemmer. Hvis de forsøker å rekonstruere benstruktur i et ben med infeksjon, kan kroppen avvise de nye elementene og gjøre alt verre.

– Det kan føre til en enda større tragedie for pasienten, sier Ågedal.

Svært mange av demonstrantene som er skutt på Gazastripen det siste året, har måttet amputere umiddelbart for å overleve. Pasientene Leger uten grenser har behandlet i sin egen klinikk er de som har vært heldigere – de har skader det skal være mulig å lege.

Perioden Ågedal har vært inne på Gazastripen har vært svært turbulent. De israelske forsvaret har gjennomført flere runder med bombeangrep.

– Jeg har våknet opp mange ganger på natten da hele sengen dirrer. Man hører de israelske dronene over oss hele tiden. Men folkene her er vant til dette, og de forsøker å fortsette livene sine så godt som mulig.

SEKS TIL TOLV OM DAGEN: Odd-Arild Ågedal sammen med en pasient. Teamet han jobber med behandler seks til tolv pasienter om dagen, seks dager i uka. Foto: Privat

ETT ÅR: Palestinere har i over ett år protestert ved grensegjerdet mot i Israel på Gazastripen, her øst for Khan Younis på Gazastripen. Bildet er tatt i april i fjor. Foto: Harald Henden/VG

Ågedal sier at uten de svært dedikerte lokale legene på Gazastripen, som jobber døgnet rundt, noen i to-tre døgn i strekk, ville antallet drepte vært enda høyere.

– Hvordan takler de pasientene du operer skadene de har fått?

– – De skadede er traumatisert, deprimerte og mange gråter uavbrutt. Noen av dem har fortalt meg at de er lurt ut til demonstrasjonen av Hamas, og at de angrer. Andre har sagt at de er mer innbitte og ønsker å fortsette protestene.

VG har snakket med det israelske forsvaret (IDF) om det svært store antallet palestinere som er drept og skadet av deres soldater.

Hva er IDFs kommentar på det massive antallet drepte og skadede som følge av israelske kuler? FN sier minst 195 palestinere er drept, inkludert 41 barn, i det siste årets demonstrasjoner. De sier samtidig at en israelsk soldat er død og seks er skadet, som følge av demonstrasjonene. Hvordan kan dere rettferdiggjøre disse drapene?

En talsmann for IDF svarte VG torsdag:

– IDF har aksjonert mot voldelig opprør og terroraktivitet, som har inkluderer skudd mot soldater, forsøk på å ta seg inn i Israel, ødelegge sikkerhetsstrukturer, brenne dekke, kaste stein, molotov cocktail og granater for å skade IDF-soldater.

IDF gjentar også påstanden om at Hamas bruker sivile som menneskelig skjold.

– De demonstrerer med det deres kynisme og forakt for menneskeliv, sier talspersonen.

Til tross for at så mange som 28.000 mennesker skadet, kanskje så mange som 7.000 av dem fra direkte skudd, sier IDF videre til VG:

– IDF bruker kun skudd som et siste alternativ, og vi følger internasjonal rett.

Konklusjonen i en fersk FN-gransking sier det motsatte:

Granskerne mener Israel kan ha begått «forbrytelser mot menneskeheten», og anbefaler at bevismaterialet oversendes til Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag.

– Vi har funnet skjellig grunn til å tro at israelske skarpskyttere skjøt på journalister, helsearbeidere, barn og folk med funksjonshemninger, heter det i rapporten.

Konklusjonen i rapporten er at israelske soldater har begått gjentatte brudd på menneskerettighetene og folkeretten.

Også kirurgen Odd Arild Ågedal har gjort seg noen tanker om det han har sett:

– Jeg må si at det er helt forferdelig å se en så stor andel pasienter med så store skader, kun for å ha deltatt i en demonstrasjon. Det går rett og slett ikke an å forstå, sier han.

Publisert: 13.04.19 kl. 19:43