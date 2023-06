Serbias hærsjef, general Milan Mojsilovic, ber Nato gjøre mer for å beskytte serbere i Kosovo. Han sier samtidig at hans egne styrker er rede til å handle i tråd med Serbias grunnlov eller på ordre fra landets president.

Serbia antyder at de kan gripe inn i Kosovo – ber Nato beskytte etniske serbere

Serbias hærsjef ber Nato gjøre mer for å beskytte den serbiske minoriteten i Kosovo. Han sier hæren er klar til å utføre sine oppgaver i tråd med grunnloven.

NTB

Serbia har plassert ut soldater på grensen mot Kosovo og er i høy beredskap. I en TV-sendt uttalelse fredag sier hærsjef Milan Mojsilovic at serberne i Kosovo ikke lenger kan «tolerere terroren» fra Kosovos regjering.

Deretter legger han til at hæren er klar til å handle i tråd med grunnloven eller på ordre fra president Aleksandar Vucic.

Mojsilovic sier verdenssamfunnet ikke oppfyller sine forpliktelser, men utdyper ikke denne påstanden.

– På grunn av det profesjonelle samarbeidet vi har, har jeg informert KFORs leder om at vi følger utviklingen med stor bekymring, og at det trengs strakstiltak for å beskytte det serbiske folket, sier Mojsilovic til mediene fredag. KFOR er Natos styrke i Kosovo.

Soldater marsjerte

Uttalelsen kommer timer etter at soldater fra Kosovo marsjerte gjennom den sørlige, albanske delen av den etnisk delte byen Mitrovica. Etniske serbere utgjør flertallet i den nordlige delen av byen.

Torsdag var møtte EU utenrikssjef Josep Borrell Kosovos statsminister Albin Kurti og Serbias president Vucic i Brussel i et forsøk på å dempe den anspente situasjonen i Kosovo.

– Begynner å bli farlig

– Tross gårsdagens krisemøte fortsetter opptrappingen og begynner å bli farlig. Det vil vi ikke tolerere, skriver Borrell på Twitter fredag.

Sist måned blusset volden i Kosovo opp etter at etniske albanere ble innsatt som ordførere i flere serbiskdominerte kommuner. Det skjedde til tross for at valgdeltagelsen var på skarve 3,5 prosent etter at etniske serbere boikottet valget.

