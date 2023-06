DYPDYKK: Denne ubåten til selskapet OceanGate Expeditions er blitt brukt til å dykke ned til vraket av Titanic i Atlanterhavet.

Ubåt-mysteriet: Dette kan ha skjedd

Hva er det som egentlig gikk galt med den savnede Titanic-ubåten? Det jobbes nå med flere teorier.

Det kjempes mot klokka for å redde ubåten med fem personer. Den forsvant under et dykk til Titanic-vraket, som ligger på 3800 meters dyp utenfor Newfoundland.

Ifølge Den amerikanske kystvakten er det ved 19-tiden tirsdag oksygen i 41 timer til.

De jobber døgnet rundt for å forsøke å finne ubåten. Fartøyet har vært savnet siden søndag 15.47 norsk tid.

– Det har vært et komplisert søk som krever spesialisert utstyr, sier Jamie Frederick i Kystvakten under en pressekonferanse.

Kystvakten har ikke all ekspertisen og utstyret de trenger, og derfor ber de andre etater og land om hjelp, inkludert den amerikanske marinen og Det canadiske forsvaret.

Espen Engebretsen, orlogskaptein og fagmyndighet på redningssystemer for undervannsbåter i Forsvaret, skriver til VG at det på nåværende tidspunkt er umulig å si noe konkret om hva som har skjedd.

Likevel jobbes det med flere teorier:

Lekkasjer

– Dersom de skulle ha fått en ukontrollerbar lekkasje i ballasttankene ballasttankene Hulrom som ubåter fyller med vann for å regulere oppdrift og dykk. vil de ikke kunne kontrollere dykket på en god måte. Dette kan medføre kollisjon med havbunnen eller gjenstander på havbunnen, forklarer han.

Engebretsen understreker at ubåten er utstyrt med flere slike tanker. Han mener det er grunn til å tro at flere av disse kan tømmes for vann om det blir lekkasje.

Det er også mulig med lekkasje i selve skroget.

– Dersom de har fått en vanninntrengning i selve farkosten vil dette

naturligvis medføre store utfordringer på slike dyp, sier Engebretsen.

Professor i marineteknikk ved Universitetet i London, Alistair Greig, trekker også frem lekkasjer i skroget som en mulig forklaring. Han deler Engebretsen bekymringer om store utfordringer i havdypet.

– Selv om ubåten i seg selv er inntakt er det veldig få fartøy som kan nå så dypt, forklarte Grieg til Sky News.

Strømbrudd

Ifølge ubåtekspert, Eric Fusil, kan kommunikasjonstapet være forårsaket av et strømbrudd. Til CNN trekker han frem dette som en stor risiko.

Noen undervannsfarkoster har en ekstra energikilde i tilfellet det primære elektriske systemet skulle slutte å virke. Det er fortsatt uklart om Titan-ubåten hadde reservestrøm da den forsvant, sier Fusil til CNN.

Kortslutning

Kortslutninger kan utløse brann om bord, skriver CNN. Dette kan forårsake omfattende skader på fartøyets systemer. I små lukkede rom vil det også lage giftige gasser. Disse kan være svært farlig for de fem passasjerene om bord.

Fare for å sitte fast

Med sterke strømmer i havet og vrakrester fra Titanic er mulig at fartøyet har satt seg fast eller fått veien blokkert, sier ubåtekspert Eric Fusil.

Jannicke Mikkelsen, venn av den britiske milliardærpassasjeren Hamish Harding, uttrykte samme bekymring til VG på mandag.

– Jeg tror det er høy sannsynlighet for at de har satt seg fast i Titanic-vraket, sa Mikkelsen den gang.

