MOBIL-HACKET? Opposisjonen krever nå en granskning av om tidligere utenriksministers Liz Truss ble hacket. Bildet er fra 2019.

Britiske medier: Truss’ telefon ble hacket

Opposisjonen krever nå at Den britiske regjeringen etterforsker påstander om at tidligere statsminister Liz Truss’ telefon ble hacket mens hun var utenriksminister, ifølge BBC.

BBC siterer The Mail on Sunday som skriver at private meldinger mellom Truss og utenlandske tjenestemenn, blant annet om om Ukraina-krigen, skal ha falt i utenlandske hender.

Hackingen skal ha blitt oppdaget i sommer, midt under prosessen med å velge ny Tory-leder, men skal ha blitt holdt hemmelig, ifølge Mail on Sunday.

The Mail siterer en kilde på at Truss’ mobil skal ha vært «så kompromittert» at den er plassert i en safe på et hemmelig sted.

Regjeringen har uttalt at de hadde «robust» beskyttelse mot cybertrusler, ifølge BBC.

Regjeringen har heller ikke bekreftet at Truss’ mobil er hacket.

Ifølge The Guardian skal en talsperson for regjeringen ha uttalt at de «ikke kommenterer enkeltpersoners sikkerhetsordninger.»

VENNER: Private meldinger mellom Truss og Kwasi Kwarteng, hennes nære venn skal ha blitt hacket.

Detaljer om hackingen skal ha blitt holdt hemmelig av daværende statsminister Boris Johnson og statssekretær Simon Case, hevder Mail on Sunday.

Private meldinger

Avisen skriver også at private meldinger som ble utvekslet mellom Truss og Kwasi Kwarteng, hennes nære venn som hun utnevnte som finansminister da hun ble statsminister, også ble avdekket av det påståtte hacket.

Opposisjonspartiene har kastet seg over saken.

– Dette er uhyre viktige nasjonale sikkerhetsspørsmål, aktualisert ved et angrep fra en fiendtlig stat og de vil bli tatt ekstremt alvorlig av våre etterretnings- og sikkerhetsbyråer, sier skyggeminister Yvette Cooper (Labour), ifølge BBC.

Cooper mener også at det bør granskes hvorfor og hvordan denne informasjonen har blitt lekket eller frigitt - akkurat nå.

The Mail on Sunday skriver at agenter, mistenkt for å jobbe for Russland, står bak den påståtte hackingen, og siterer ikke-navngitte kilder, men BBC sier de ikke vært i stand til å bekrefte dette.

Liberaldemokratene ber også om en granskning.

«Vi trenger en uavhengig etterforskning for å avdekke sannheten. Ble telefonen til Liz Truss hacket av Russland? Var det en blackout for nyheter og i så fall hvorfor?, sier partiets utenrikstalsperson, Layla Moran, ifølge The Guardian.