ETTERLYSER VITNER: Dansk politi sperrer av åstedet for drapet på den 37 år gamle kvinnen i Holbæk sist torsdag.

Lover fritt leide til vitner i drapssak

Dansk politi etterlyser nå to viktige vitner i saken der en 37 år gammel gravid kvinne ble drept i Holbæk før helgen.

Barnet overlevde drapet på moren.

Det er Midt- og Vestsjællands Politi som søndag rykket ut med etterlysningen. De mener at de to vitnene kan ha sett drapsmannen, men at de var i området i forbindelse med et innbrudd.

– Vi har gjort en rekke funn i området som tyder på at disse to mennene formodentlig har vært ute for å begå innbrudd i området, sier visepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemelding.

Han mener dette er grunnen til at de to ikke har meldt seg.

– Vi ønsker derfor å si meget klart fra til dem at de får fritt leide hvis de henvender seg. Det er avgjørende viktig for oss at de kontakter oss og forteller hva de har sett på drapstidspunktet. Vi kommer ikke til å spørre dem om hvorfor de var i området, opplyser Løvkvist.

Foreløpig etterforskning viser at den 37 år gamle kvinnen nettopp var ferdig på jobb, da hun ble overfalt av en gjerningsperson som knivstakk henne flere ganger og trakk henne ut av bilen, opplyste Midt- og Vestsjællands politi til det danske nyhetsbyrået Ritzau tidlig fredag morgen.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Kim Løvkvist i Midt- og Vestsjællandspolitiet.

Politiet fikk melding om hendelsen i Samsøvej i Holbæk torsdag klokken 23.10. Der fant de kvinnen hardt skadet av flere knivstikk, og hun ble senere erklært død på sykehuset. Senere ble det klart at barnet hun bar på overlevde drapet.

Dansk politi har helt siden drapet skjedde brukt store ressurser på å etterforske saken.