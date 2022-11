Erling (75) stoppet av spikermatte - sitter i bilen for tolvte dag på rad

For tolv dager siden ble Erling Persson (75) stoppet av politiet med spikermatte i Sverige. Siden har han nektet å forlate bilen. – Jeg må stå her til politiet kommer med nye dekk, sier han.

Elise Rønnevig Andersen

Jacob Ruderstam/Aftonbladet

På E45 mellom Sunne og Fagerås i Värmland suser både lastebiler og personbiler forbi i høy fart.

I en parkeringslomme i det lille samfunnet Gunnarsbytorp står 75 år gamle Erling Persson og ser på den tunge trafikken.

Han har parkert bilen sin mellom et lite vann og en grusvei. Den har punkteringer på alle dekk.

Erling Persson har vært her i snart to uker. For elleve dager siden ble politiet tvunget til å bruke en spikermatte for å stoppe ham under en kjøretøykontroll.

– Jeg kom rundt en kurve, og da var spikermatten bare der. Det var for sent å bremse, sier Erling Persson til Aftonbladet.

Flere ganger har forbipasserende stoppet opp og spurt om Erling vil ha hjelp til å fikse de punkterte dekkene.

Det vil han ikke. Han vil at politiet skal sørge for at bildekkene fikses.

BLIR HER: Erling har vanskelig for å se en løsning på problemet.

Ifølge ham hadde politiet ligget bak ham i flere mil med blålysene på. Likevel oppfattet han ikke at politiet forsøkte å få ham til å stoppe.

Når VG snakker med ham lørdag formiddag, sitter han i bilen på tolvte dagen.

– Jeg har varme i bilen som jeg starter med jevne mellomrom. Og jeg tar taxi når jeg skal på butikken for å handle mat. Jeg kan sitte her så lenge som helst. Det bekymrer meg ikke.

– Også selv om det blir snø eller jul i mellomtiden?

– Det kan bli påske også innen politiet kommer. Det får ta den tiden det tar.

VIL IKKE FLYTTE PÅ SEG: Bilen til Erling Persson (75) står bom fast etter at den ble stoppet av en spikermatte.

Skulle ha rengjort boden

Erling Persson mener ikke han har gjort noe galt. Siden politiet tok førerkortet hans for tolv dager siden, har han nektet å forlate parkeringslommen.

– Jeg må stå her til politiet kommer med nye dekk, sier han.

Han bruker tiden på å sitte i bilen med telefonen.

– Det har jo gått på et vis, men jeg går glipp av ting som jeg hadde tenkt å gjøre.

– Som hva?

– Alt mulig. Jeg skal rydde i boden.

– Hvordan bruker du dagene?

– Jeg sitter i bilen. Passer tiden.

RIKKER SEG IKKE: Inntil videre forblir Erling på stedet hvil.

– Hvordan holder du motet oppe?

– Det er like ille hele året. Ingenting påvirker dette. Man er vant til dårlig humør.

Persson sier til VG at han sover bra om nettene.

– Om dagen leser jeg litt aviser. Det går bra å sitte her. Det er verre å sitte hjemme og ikke ha noe å gjøre.

Erling Persson har vanskeligheter med å se noen løsning på problemet. Han tror ikke politiet vil hjelpe ham.

– Men jeg vil jo gi opp sist. Det koster meg penger, dette.

Til VG sier Persson at han i alle år har jobbet som lastebilsjåfør, men at han nå jobber i eget firma med reparasjoner av lastebiler.

– Jeg har arbeid som jeg taper penger på når jeg ikke kan være på plass.

Kjøreforbud på bilen

Bilen til Erling Persson har hatt kjøreforbud siden 19. februar, ifølge SVT Värmland.

Persson sier til VG at dette ikke stemmer. Han sier at bilen skulle på verksted for å sjekkes for noen feil.

– Her må noe ha blitt borte i papirene. Jeg hadde rett til å kjøre, fordi jeg skulle til verksted. Og det er lovlig å kjøre til verksted.

For politiet er dekkbytte en engangskostnad, understreker Persson.

– Det er deres idioti at jeg fremdeles står her.

Akkurat nå har Persson halv tank. På mandag skal han bestille ny taxitur for å kjøpe inn mer diesel for å holde varmen.

– Synes taxisjåførene at det er rart at du sitter der?

– Jeg tror de har sett det meste.

Polititalsperson Lars Hedelin kan ikke kommentere den enkelte sak overfor Aftonbladet, men sier at det generelt er kjøretøyeiers ansvar å skifte dekk når spikermatte er brukt.

– Stanser politiet et kjøretøy med makt, er det kjøretøyeierens ansvar, både med tanke på dekkene og berging, sier han.

Dersom en sjåfør derimot får punktert dekkene ved en åpenbar feil, kan politiet hjelpe.

Folk har også mulighet til å kreve erstatning fra politiet dersom de mener det er gjort feil.

PUNKTERT: Dekkene er punktert etter at bilen ble stanset av spikermatten.

Persson sier til VG at den siste utveien må bli å kjøpe ny bil.

– Dersom det ikke blir noen endring fra politiets side, så får jeg vurdere å kjøpe en ny bil og koble den til hengeren som står her. Så får politiet stå som eiere av den gamle bilen.