Trump med nye påstander om valgfusk

ARIZONA, USA (VG) De første valglokalene har stengt og resultatene tikker inn. I Arizona er mellomvalget preget av påstander om valgfusk.

I Arizona skal det ha vært problemer med noen av valgmaskinene.

Problemene skal nå være fikset, men tidligere president Donald Trump var raskt på banen med sine påstander om valgfusk.

– Det kommer rapporter fra Arizona om at stemmemaskiner ikke fungerer skikkelig i områder som i hovedsak er republikanske/konservative. Kan dette virkelig være sant når mange republikanere ventet til i dag med å stemme? Når er vi i gang igjen, skriver han på sin egen plattform Truth Social.

Trump viser til sine egne, udokumenterte påstander som at valget ble stjålet fra han i 2020.

Det var i fylket Maricopa i Arizona skal det ha vært problemer med rundt 1 av 5 stemmemaskiner, ifølge New York Times.

Det forventes likevel at alle vil få avgitt sin stemme, men at resultatene fra delstaten blir forsinket.

Info Hva er mellomvalget og hvorfor er det viktig? Mellomvalget i USA holdes hvert fjerde år, halvveis i presidentperioden. I år er valgdagen tirsdag 8. november. I Kongressen skal det holdes valg til alle de 435 setene i Representantenes hus, samt til 35 av de 100 setene i Senatet. Det skal også velges guvernør i 39 delstater og territorier. I tillegg er det en rekke lokale poster som skal fylles. Valget er viktig fordi det avgjør hvilket av de to store partiene – Republikanerne og Demokratene – som får makten i nasjonalforsamlingen. Hvem det er får mye å si for hvor mye av politikken president Joe Biden (demokrat) kan få gjennomslag for. Det er også viktig fordi hvem som har makten ute i delstatene har stort potensial til å påvirke amerikaneres liv ettersom de ulike delstatene på mange områder står fritt til å bestemme sine egne lover. Vis mer

– Jeg tror Trump vant

Uttalelsene fra Trump sprer seg raskt og flere har tatt til sosiale medier for å spre de samme usannhetene om valgfusk.

En av dem er Donald Trumps sønn, Donald Trump Jr. Han delte tirsdag et innlegg som antyder at problemene i Arizona kan tyde på at valget blir stjålet.

Det er mange amerikanere som mener dette.

VG møtte Lilly Rodgers (69) og Jim Rodgers (79) utenfor valglokalene i Arizona. De forteller at de tror det egentlig var Donald Trump som vant valget i 2020.

MELLOMVALG: Lilly Rodgers og Jim Rodgers har stemt konservativt.

– Jeg føler at valget i 2020 hadde noen form for innblanding, jeg tror Trump vant, sier Lilly.

– En trussel mot demokratiet er når du ikke lar den andre siden snakke, og det er det demokratene gjør, sier Lilly.

Blant de viktigste sakene for henne dette mellomvalget er ytringsfrihet.

– Vi må velge folk som tror på ytringsfrihet. Folk må si hva de mener, og opposisjonen må kunne snakke uten frykt, sier Lilly.

Avviser påstander om valgfusk

Påstandene om valgfusk avvises blankt av valgmyndighetene i Arizona.

– Ingen vil bli fratatt muligheten til å stemme, og ingenting av dette indikerer juks av noe slag. Dette er et teknisk problem, sier Bill Gates, som leder gruppen som fører tilsyn med valget.

Han er for øvrig republikaner.

Senere tirsdag har han bekreftet at alle som møtte opp med gyldig ID har fått avlagt stemme.

Tirsdag kveld meldes det også at problemet er fikset på flere av maskinene.

– Det er uheldig med problemer i avviklingen, særlig fordi det er viktig å ha tillit til gjennomføringen. Det er ingenting så langt som etter min mening tyder på at det her er alvorlige utfordringer, men det er ikke overraskende at Trump-leiren benytter anledningen til å undergrave prosessen, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til NTB.

– Men det kan jo også ramme republikanerne, dersom de vinner. I så måte bør alle ansvarlige politikere være forsiktig med å uttale seg og undergrave tilliten til valggjennomføringen, sier han.

Nektet å godta valgnederlaget

Under presidentvalget i 2020 var det svært jevnt. Så jevnt at stemmer måtte telles på nytt.

Da resultatet var klart og Joe Biden hadde vunnet, nektet tidligere president Donald Trump å godta dette.

Han har siden da stått på at valget i 2020 ble stjålet fra han.

Dette er påstander som det ikke finnes dokumentasjon på, men fortsatt er det mange amerikanere som tror det stemmer.