SPENT: Jessica Leila Adnani (34) i lokalene hvor hun driver et byrå som tilbyr ulike kreative tjenester. På TV-skjermen intervjuer Fox News-verten Tucker Carlson guvernørkandidat Kari Lake.

Jobbet for Hillary Clinton – nå frykter hun valgjuks i Arizona

SCOTTSDALE (VG) I vippestaten Arizona er ingenting avgjort, og beskyldningene om valgjuks sitter løst. Velger Jessica Leila Adnani kjempet tidligere for Hillary Clinton. Nå håper hun valgfornekter Kari Lake skal bli ny guvernør.

Det er gått ett døgn siden valglokalene stengte i Arizona. Jessica Leila Adnani (34) sjekker de foreløpige resultatene på telefonen sin – enda en gang.

– Det står fortsatt at kun 67 prosent av stemmene er talt opp. Hva skjer? Og vi lurer på hvorfor folk sier at 2020-valget var rigget? spør en frustrert Adnani.

Tallene på mobilen hennes viser at den omstridte guvernørkandidaten Kari Lake ligger 13.000 stemmer bak demokraten Katie Hobbs i mellomvalget. Det er fortsatt tilfellet noen timer senere, da 76% av stemmene er talt opp, men avstanden i antall stemmer er lik.

Alles øyne er nå vendt mot Arizona, hvor sluttresultatet kan få stor betydning i Senatet og i 2024-valget.

Frykten er at Lake som guvernør vil nekte å sertifisere et resultat i det neste presidentvalget, dersom det går i favør av en demokrat.

– Vi liker Kari Lake fordi hun er så tydelig på hvem hun er, og hun sier det hun vil si. Hun driver ikke med selvsensur for å få andre til å like seg, sier Adnani.

BAKPÅ: Kari Lake har flere ganger det siste døgnet kommet med påstander om valggjennomføringen i Arizona, blant annet på valgvaken til republikanerne tirsdag kveld.

Eks-demokrat

Adnani er på kontoret sitt i Scottsdale i Arizona, hvor hun driver et kreativt byrå, som hjelper klienter å starte sine egne podkaster.

På TV-skjermen hevder Lake at problemer med stemmemaskiner skjedde i republikanske områder – og dermed sår hun tvil om tilliten til et valg hun kan ende med å tape.

– Noe er galt, mener Adnani, som foreløpig ikke er helt overbevist om det faktisk har skjedd juks i dette valget, eller om demokrater «konspirerer».

Det har heller ikke vært noe bevis for omfattende valgfusk i Arizona under 2020-valget. Delstatsmyndigheter opplyser at de tekniske problemene ved dette valget ikke påvirket utfallet.

For noen få år siden var Adnani en aktiv demokrat som bodde i Washington D.C.

– Jeg visste ikke om noe annet i mine formative år, sier Adnani, som opprinnelig er fra California.

SJEKKER: Adnani drar opp telefonen for å finne ut om nye stemmer er blitt talt opp i Arizona.

Jobbet for Hillary Clinton

Adnani deltok i Hillary Clintons valgkamp for å bli demokratenes presidentkandidat i 2008.

I 2016 gikk hun videre til pengeinnsamling for Clintons duell mot Trump gjennom demokratenes mektige Women’s Leadership Forum.

Men Trump vant. Adnani fikk nok av politikk.

– Jeg var klar for en forandring og endte opp i Arizona. Livet er så mye bedre her enn på østkysten. Det ble åpenbart for meg at politikk spiller en stor rolle i dette, sier hun.

SUVENIR: Dette kortet hadde Jessica Leila Adnani rundt halsen da hun drev valgkamp for Hillary Clinton.

Håndteringen av pandemien ble hennes politiske jordskjelv.

– Jeg følte at alle nedstengningene var en kraftig overskridelse fra myndighetene, sier hun og forteller om venner på den demokratiske kysten i nordøst som mistet firmaene sine på grunn av dette.

Så kom covid-vaksinen og med påbud fra Biden-administrasjonen til offentlige ansatte om å ta den. «Totalitært», ifølge Adnani.

– Jeg er ingen Trump-fan, men kunne likevel stille meg bak han. Så i 2020, var det et lett valg for meg, sier hun.

I dag er en hun en republikaner som er for abortrettigheter, med visse restriksjoner, og er fortsatt ingen ivrig støttespiller av Donald Trump.

I stedet håper hun Ron DeSantis – «Amerikas guvernør», som hun kaller ham – blir republikanernes presidentkandidat for 2024.

1 / 3 DEMOKRAT: Mark Kelly i militærjakken sin på en pressekonferanse valgdagen i Phoenix. DEMOKRAT: Katie Hobbs har fått kritikk for å drive en dårlig og anonym valgkamp, men leder likevel over Kari Lake – som har fått nasjonal oppmerksomhet – når 70 prosent av stemmene er talt opp. MAKKERE: Kari Lake og senatskandidat Blake Masters. Begge har drevet valgkamp på støtte fra Donald Trump, og et tap for dem vil være en kraftig smell for den tidligere presidenten. forrige neste fullskjerm DEMOKRAT: Mark Kelly i militærjakken sin på en pressekonferanse valgdagen i Phoenix.

Senatet fortsatt i spill

Torsdag er det fortsatt uklart om Demokratene kan klare å holde på sitt syltynne flertall i Senatet.

Veien dit går i så fall gjennom Arizonas kaktuslandskap, hvor den republikanske Trump-utfordreren Blake Masters per nå ligger rundt fem prosent bak sittende senator Mark Kelly. Med 76 prosent av stemmene talt opp, leder Kelly med over 95.000 stemmer.

Holder Kelly på setet sitt, kan flertallet i Senatet ende opp med å måtte avgjøres i en andre valgomgang i Georgia mellom demokrat Raphael Warnock og eks-sportsikon Herschel Walker.

Adnani var hjemme på valgkvelden da hun så de første tallene komme inn. De viste en stor ledelse til Kelly og demokratisk guvernørkandidat Katie Hobbs i Arizona, som nå har krympet.

– De må være gale, tenkte jeg. Jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan rettferdiggjøre å stemme på Mark Kelly, og i alle fall på Katie Hobbs, sier hun.

– Den enkleste ting

Adnanis tidligere partifeller i demokratene viser til at det ikke finnes beviser for juks da Trump tapte i 2020. Rundt 70 prosent av republikanerne er imidlertid uenig.

Adnani tror den trege opptellingen av stemmene i Arizona har gjort staten ekstra sårbar for spekulasjoner.

Hun stiller også spørsmålstegn ved at en lokal domstol ikke ville utvide åpningstiden til stemmelokalene etter problemene med stemmemaskinene.

– Det er inkompetanse. Hvor lenge skal det vare? Det er derfor folkeopinionen snur mot å tenke juks. For hva holder de egentlig på med? sier hun.

Adnani viser til at USAs tredje mest folkerike stat, Florida, i praksis var ferdigtelt på valgkvelden allerede.

– Hva tenker du selv?

– Jeg tenker at det er en stor sannsynlighet for at juks forekom i 2020-valget og finner sted også nå. Hvorfor klarer vi ikke å telle stemmene våre? Det burde være den enkleste ting, svarer hun.

HÅPER: Jessica Leila Adnani tror fortsatt at Kari Lake kan vinne.

Fortsatt håp

Adnani sjekker de foreløpige resultatene på telefonen igjen.

– Jeg har fortsatt håp om at Lake kan klare dette. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så jevnt som dette, sier hun.

Vi spør hva hun tror Lake vil gjøre om det endelige resultatet viser at hun har tapt.

Selv har Lake sagt at hun kun vil akseptere et resultat der hun vinner.

– Det vil være en etterforskning. Det har gått 24 timer og vi er fortsatt på 70 prosent? Velgerne fortjener svar. Etter de svarene, kan jeg se for meg at hun eventuelt vedgår et tap, sier Adnani.