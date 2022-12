ETTERSØKT: Jevgenij Prigozjin er blant russerne som er ettersøkt av FBI. Han er kjent som eier av den omstridte paramilitære gruppen Wagner.

Avis: «Putins kokk» rekrutterer afrikanske fanger

Den paramilitære gruppen Wagner, eid av «Putins kokk», rekrutterer ifølge en avis fanger i Den sentralafrikanske republikk - for å sende til Ukraina.

Det er Daily Beast som melder dette etter å ha intervjuet to fremtredende offiserer i et land som, ikke uventet, ligger omtrent midt i Afrika.

Jevgenij Prigozjin - som kalles «Putins kokk» etter som han ble rik på cateringvirksomhet for Kreml - har de siste månedene åpnet opp om at det er han som eier beryktede Wagner. Han har heller ikke lagt skjul på at han har hentet soldater fra russiske fengsler.

Wagner-gruppen er på jakt etter leiesoldater til militære operasjoner i flere regioner, blant annet krigen i Ukraina, skriver Daily Beast.

I sommer ble det lagt ut en video av hvordan Prigozjin lovte russiske fanger amnesti om seks måneder om de ville kjempe som soldater i Ukraina-krigen:

Nå kommer rapportene om at Wagner-gruppen skal ha rekruttert «dusinvis» av fanger i Den sentralafrikanske republikk, inkludert folk som er dømt for drap og voldtekt av kvinner og barn.

Offiserene uttaler til det amerikanske mediet flere av soldatene som nå skal kjempe for den russiske militære gruppen, tidligere var blant opprørerne som kontrollerte store deler av Den sentralafrikanske republikk under borgerkrigen - og som brukte vold og trusler mot sivile.

En offiser ved landets militære hovedkvarter, som ligger i Bangui, sier til Daily Beast at Wagner-gruppen begynte å rekruttere fanger i oktober.

– Ingen kan stoppe dem, fordi regjeringen har gitt dem makt til å handle slik de vil, sier han.

En annen militær tjenestemann sier til Daily Beast at de løslatte fangene kommer til å være russiske leiesoldater utenlands.

OPPRØRERE: Bildet viser opprørere nær landsbyen Nikakari i Den sentralafrikanske republikk. Det har i mange år vært kamper mellom regjeringsstyrkene - som får hjelp av russerne - og opprørere.

– Wagner sa at de trengte akutt arbeidskraft i Mali og Ukraina, hevder offiseren.

Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale Studier er ekspert på Wagner-gruppen og Prigozjin. Hun kommenterer artikkelen i Daily Beast på denne måten til VG:

– Ja, noen medier har rapportert at Wagner-gruppen har begynt å rekruttere pågrepne og fengslede rebeller i Den sentralafrikanske republikk for å kjempe i Ukraina. Jeg kan dessverre verken bekrefte eller avkrefte dette, men de har jo rekruttert i russiske fengsler i en tid, så sånn sett vil ikke det ikke være merkelig om Wagner tar den praksisen videre og begynner med det samme andre steder.

– Det har tidligere vært rapporter om at de har bortført innsatte i Den sentralafrikanske republikk, i noen tilfeller for å henrette dem.

RUSSLAND-STØTTE: Mange innbyggere i Den sentralafrikanske republikk er takknemlig for at Russland sendte Wagner-gruppen. Derfor er det mennesker som støtter Russland også i Ukraina-krigen. Dette bildet er fra en demonstrasjon i hovedstaden Bangui.

Karen Philippa Larsen sier at det ikke er ukjent at Wagner-gruppen bruker utenlandske soldater:

– Vi har tidligere sett at Wagner bruker ikke-russiske soldater i andre konflikter der de er engasjert. For eksempel har de sendt forhenværende rebeller fra Den sentralafrikanske republikk til Mali etter at de er blitt trent av Wagner. Likeså har vi sett at Wagner har sendt syrere til Libya for å støtte gruppens operasjoner der. Wagner har også stått for å rekruttere syrere til Ukraina, så det er slett ikke enestående at de rekruttere lokale i ett land, for å sende dem til et annet land, sier den danske eksperten.

Regjeringen i Den sentralafrikanske republikk henvendte seg til Russland for hjelp i 2017. Wagner-krigere kjører rundt i hovedstaden Bangui i umerkede militærkjøretøyer og vokter landets gull- og diamantgruver. De har bidratt til å holde president Faustin-Archange Touadera ved makten, skriver AP.

Et statskupp i 2013 utløste en brutal borgerkrig der muslimer og kristne organiserte seg i hver sine militsgrupper. Siden 2016 har landet hatt en demokratisk valgt president, men vold og opprør har likevel fortsatt å prege landet, ifølge FN-sambandet.

Prigozjins leiesoldater er involvert i mange operasjoner i utlandet, i mange tilfeller - som invasjonen av Ukraina – under direkte kommando av GRU, Russlands militære etterretningstjeneste, skriver Daily Beast.

Sist mandag skjedde det noe annet merkverdig i Den sentralafrikanske republikk: Et lavtflyvende jagerfly slapp bomber på en militærbase der Wagner-gruppen jobber sammen med lokale militære.

Ifølge nyhetsbyrået AP forteller vitner at både basen og nærliggende boliger hadde blitt truffet.

Utenlandske styrker er sendt til Den sentralafrikanske republikk for skape fred. Dette er en fransk soldat på et patruljeoppdrag.

– De russiske paramilitære viste sin indignasjon ved å skyte i luften i fem-seks-tiden på morgenen, sier en lokal journalist til AP.

Det er ikke klart hvilket land jagerflyet kom fra.

I 2018 ble tre russiske gravejournalister drept i Den sentralafrikanske republikk - mens de gransket Wagner-gruppens aktiviteter i landet.

De drepte var journalisten Orkhan Dzjemal, fotografen Kirill Radtsjenko og regissøren Aleksander Rastorguev. De tilhørte et graveprosjekt finansiert av den tidligere oljemagnaten Mikhail Khodorkovskij, som ble fengslet og senere flyktet utenlands.

De uavhengige mediene Dozjd og Dossier fant at russiske leiesoldater hadde en link til drapene i 2018. Wagner-gruppen på sin side avviser beskyldningene.