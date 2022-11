I SORG: Kurdere i Syria deltar i en begravelse for mennesker drept i Tykias luftangrep i landbyen Al Malikiyah i nordlige Syria 21. november.

Tyrkia mener PKK er årsaken til massive angrep. Her svarer gruppen på anklagene

Tyrkia sier de nå angriper kurdiske områder i nabolandene fordi de mener PKK sto bak et bombeangrep i Istanbul. I dette VG-intervjuet forteller den terrorstemplede gruppen sin versjon.

Tyrkia har den siste uken angrepet om lag 500 kurdiske mål i Syria og Irak i en ny militæroperasjon som startet 19. november.

NATO-landet hevder de har drept flere hundre militante kurdere i operasjonen så langt. Kurdere hevder at en rekke sivile er drept.

Tyrkias offensiv er rettet mot Kurdistans arbeiderparti PKK, som er en ulovlig organisasjon i Tyrkia, men også den syriskkurdiske YPG-militsen. YPG regnes som en avgjørende samarbeidspartner med vestlige land i kampen mot IS fra 2015. Tyrkia mener at YPG er tett tilknyttet PKK.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har gitt de to gruppene, PKK og YPG, skylden for den dødelige bombeaksjonen i Istanbul tidligere i november, der seks mennesker ble drept og 81 såret.

Info Dette er PKKs historie Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) ble dannet i Tyrkia i 1978 av aktivisten Abdullah Öcalan, og kombinerte revolusjonær marxisme med kurdisk nasjonalisme.

Etter en langvarig, ulmende konflikt med tyrkiske myndigheter, kunngjorde gruppen væpnet kamp i 1984.

I den 38 år lange konflikten som har fulgt, er over 50.000 mennesker drept – de fleste av dem kurdere. Den tyrkiske hæren kan ha mistet så mange som 10.000 soldater. Et stort antall politiske drap er begått av begge parter i konflikten.

Mens mange kurdere ser på PKKs kamp som frigjøring, har Tyrkia presset på for at omverdenen skal dele deres syn på hvor stor terrorfare gruppen utgjør.

PKK er terrorstemplet i både Tyrkia og EU. Vis mer

Mener Tyrkia selv sto bak bomben

VG har denne uken kontaktet PKK og deres talsmann Zagros Hiwa, som befinner seg i PKKs fjellbase i Nord-Irak.

Han avviser at de har noe med eksplosjonen i Istanbul å gjøre.

– Vi har overhodet ingen tilknytning til angrepet i Istanbul. Dette angrepet er orkestrert av den tyrkiske staten selv, for å dyrke nasjonalistiske følelser i den tyrkiske befolkningen og for å styrke seg i forkant av valget i 2023. Et annet mål er å legitimere invasjonen av kurdisk land i Irak og Syria, sier han i tekstmeldinger skrevet til VG.

Hiwa sier videre at Tyrkia den siste tiden har ført en «ny-ottomansk ekspansjonspolitikk» og hevder at Tyrkia nå utnytter dette øyeblikket, der verden er opptatt med Russlands krig i Ukraina, til å angripe.

– Hvordan vil PKK svare på Tyrkias angrep i Irak og Syria?

– Tyrkia har utført denne typen angrep siden 2015, og har eskalert de siste to årene. Vi vil fortsette å forsvare vårt folk, kurdere og alle andre etniske og religiøse grupper i regionen mot folkemordangrepene til Erdogan, sier han.

Da VG tidligere konfronterte Hiwa med at det ikke bare er Tyrkia, men også EU og USA som stempler PKK som en terrorgruppe, svarte han:

– Ja, de godtar denne stemplingen som følge av politiske og økonomiske interesser med tyrkiske myndigheter.

Ukraina-krigen gir Tyrkia spillerom mot PKK

Tyrkia-ekspert Einar Wigen, som er førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo, nevner også Ukraina-krigen i sin analyse av Tyrkias nye krigshandlinger:

Wigen sier i et intervju med NTB at tidspunktet for å gå til angrep passer Tyrkia godt. Kurderne i Syria har nytt støtte fra USA etter at de ledet an i kampen mot IS.

– Nå er USA svært opptatt med å få Finland og Sverige inn i Nato, samt å støtte Ukrainas krig mot Russland, og Tyrkia bruker dette til sin fordel. USA har ikke særlig politisk kapasitet til å komme i konflikt med Tyrkia nå, sier Wigen.

– Tyrkia har fått et spillerom, og de vil nok utnytte det, sier han videre.

Spurt om den tyrkiske anklagen om at PKK står bak bombingen i Istanbul, sier han at det ikke kan utelukke at PKK eller en utbrytergruppe av PKK, sto bak.

– PKK har av og til angrep som ligner på dette, men de pleier å påta seg ansvaret. Det har de ikke gjort denne gang, sier Wigen.

Han mener Tyrkias respons etter bombingen, kom raskt.

– Det raske angrepet virker som en godt innøvd øvelse fra Tyrkia – de fant en god årsak for å gå til angrep mot kurdiskkontrollerte områder i Syria, avslutter han.

Huitfeldt til VG: – Bekymret når vi ser at sivile liv har gått tapt

– Vi er bekymret når vi ser at sivile liv har gått tapt som følge av det tyrkiske angrepet 19. november, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til VG.

Om at Tyrkia, Norges allierte i Nato, nå angriper tidligere samarbeidspartnere i kampen mot IS, sier hun:

– Det er veldig viktig at vi samråder oss med andre allierte i dette spørsmålet. Vi har lagt ned en betydelig innsats i kampen mot IS sammen med andre allierte, blant annet USA, og dette arbeidet må fortsette. Og det er viktig at alle land respekterer ethvert nabolands territorielle integritet, og at grenser ikke skal krenkes. Og det gjelder for alle land, sier utenriksministeren.

– Får Tyrkia beskjed om dette i Nato, når dere møtes til utenriksministermøte i Romania neste uke?

– Vi vil diskutere dette. Vi erkjenner at Tyrkia har sikkerhetsbehov, men både Tyrkia og Syria har krav på suverenitet og territoriell integritet, sier hun.

– Vår klare oppfordring er at dette ikke må eskalere. Så vi forutsetter at alle land respekterer folkeretten og beskytter sivile.

- Beklager du det som Tyrkia nå gjør militært inne i Syria?

– Jeg ser at Tyrkia har satt dette i sammenheng med terrorangrepet i Istanbul 13. november. VI fordømmer dette terrorangrepet, så vil vi diskutere med allierte hvordan vi forholder oss til den situasjonen som har oppstått, sier Huitfeldt.