LYS OVERALT - NESTEN: Over hele Europa lyser det - bare ikke i Ukraina, der det er mørkt. Det mørke feltet sør for Ukraina er Svartehavet.

I ett land er det mørkt. Det sørger Putins missiler for.

Ta en titt på kartet: Mens vi ser lys i byer og tettsteder i andre land, er Ukraina nærmest mørklagt.

Mer en to tredjedeler av hovedstaden Kyiv var uten strøm etter de russiske angrepene midt i sist uke. Dette bildet er tatt natt til 24. november.

– Vi står foran den verste vinteren siden andre verdenskrig, sier Kyivs borgermester, den tidligere tungvektsbokseren Vitalij Klitsjko ifølge RBK.

– Strømbrudd i Kyiv kan komme til å fortsette til våren, sier han i et intervju med RBKs ukrainske utgave. I helgen kom det meldinger om at det meste av Kyiv hadde fått tilbake strømmen, men dette er i stor grad provisoriske løsninger.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er mandag i Kyiv.

VIL ØKE STØTTEN: – Når vi ser angrepene mot sivile mål, så må vi jo bare styrke innsatsen, sier Anniken Huitfeldt (Ap) etter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mandag.

– Vi prøver å gjenopprette alt så raskt som mulig, men vi må være forberedt på strømbrudd helt fram til våren, sier Klitsjko.

Russland har siden tidlig i oktober hatt jevnlig massive angrep mot Ukrainas energiinfrastruktur. Som et resultat står ukrainske byer uten lys, varme og vann.

Borgermester Klitsjko har fått kritikk fra president Volodymyr Zelenskyj for at det ikke har blitt gjort nok for å få strømmen tilbake.

Klitsjko sier at de forbereder seg på «verste-scenariet»: Full blackout. Klitsjko ber vestlige land sende generatorer til å produsere strøm.

Eksperter og politikere frykter at den russiske bombingen for å ødelegge strøm-tilførselen, vil gi en ny flyktningebølge:

Borgermester Klitsjko mener at Russland prøver å presse president Volodymyr Zelenskyj til forhandlingsbordet - men tror det er nytteløst:

– Folk blir bare sintere - og mer målbevisste.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov gir indirekte Klitsjko rett i sine spekulasjoner om Russlands mål med bombingen av livsviktig infrastruktur.

– Ledelsen i Ukraina har alle muligheter til å bringe situasjonen (med angrep på ukrainsk strømforsyning) tilbake til normalen. De har alle muligheter til å løse situasjonen ved å oppfylle kravene fra russisk side, og få en stopp for lidelsene til lokalbefolkningen, sier Peskov ifølge RIA Novosti.

Her forteller Daria (32) om hvordan hun lever i et mørklagt Kyiv:

Russland har angrepet ukrainsk infrastruktur jevnlig siden 10. oktober - to dager etter angrepet på den russiskkontrollerte Krim-broen. Russerne mener at ukrainsk etterretning sto bak dette.

President Volodymyr Zelenskyj sa sist uke til FNs sikkerhetsråd at Russland forsøker å fryse landet til underkastelse. Han mener at luftangrepene er ren terror mot sivile:

– Det er åpenbart en forbrytelse mot menneskeheten.

– Vi kan ikke holdes som gissel av en internasjonal terrorist, fortsatte Zelenskyj.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja mener at det er dobbeltmoral når Vesten nå er opptatt av ukrainere uten vann og strøm - men at de ikke var det i 2015 da folk på Krim, ifølge FN-ambassadøren, hadde det på samme måte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at millioner av ukrainere kan ble tvunget til å forlate hus og hjem.