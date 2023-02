Desperat bønn om hjelp etter jordskjelvet: − Syriske hjelpeorganisasjoner står alene

Jordskjelvrammede syrere sitter på fortau og under trær, uten noe sted å gjøre av seg. Nå erkjenner FN at verdenssamfunnet har sviktet det krigsrammede landet.

– Vi har så langt sviktet befolkningen nordvest i Syria, skriver nødhjelpskoordinator i FN Martin Griffiths på Twitter søndag formiddag.

– De føler seg med rette overlatt til seg selv, ventende på internasjonal hjelp som ikke har kommet. Vi er forpliktet til å rette opp i denne feilen så raskt vi kan, legger han til.

I en uttalelse som ble sendt ut fredag kveld ba en rekke lokale og internasjonale hjelpeorganisasjoner verdenssamfunnet, EU, USA og FN om å våkne etter det katastrofale jordskjelvet i Tyrkia og Syria:

«Syriske hjelpeorganisasjoner står alene. En umiddelbar internasjonal intervensjon må til for å hjelpe de jordskjelvrammede områdene i nordvest Syria».

HJEMLØSE: Jordskjelvramede innbyggere prøver å holde varmen i blant kollapsede bygninger i Harim i den nordvestlige Idlib-provinsen.

De lokale hjelpeorganisasjonene opererer fortsatt alene i de mest rammede områdene i nordvest Syria, med begrensede lokale kapasiteter og ressurser uten internasjonale redningsteam eller hjelpekonvoier, står de i brevet.

– Utfordringene er enorme, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors som har jobbet med bistand og nødhjelp i 20 år.

Han er bekymret.

– I Syria var 15 millioner mennesker avhengig av humanitær bistand, allerede før jordskjelvet.

Nå er fem millioner syrere blitt hjemløse, ifølge Flyktninghjelpen.

SÅRBART: Det er de mest sårbare det har gått over også denne gangen, sier utenlandssjefen i Røde Kors Jørgen Haldorsen.

Ved hjelp av lokale samarbeidspartnere kom Norsk Folkehjelp og flere internasjonale organisasjoner fort i gang med å dele ut livsnødvendig hjelp som mat, drikke og varme klær – med de ressursene de hadde.

– Men hjelpen de får er mangelfull og har kommet altfor sent, sier Norsk folkehjelps fagsjef Trude Falch i Norsk Folkehjelp til VG.

Hun sier det syriske folk og de lokale hjelpeorganisasjonene og alle frivillige føler seg sveket:

– Det tok for fire dager før grenseovergangene ble åpnet og den humanitære hjelpen kom inn. Dette er et traumatisert folk. Halvparten av befolkningen er fordrevet, mange har sittet innestengt i enklaver, noen har vært beleiret av IS, det har vært traume på traume. De opplever at de er blitt overlatt til seg selv i krise etter krise. Og så kommer denne katastrofen på toppen, sier Falch.

Den lokale organisasjonen BAHAR delte i helgen dronebilder fra opprydningsarbeidet i Jindaris i nordvest Syria.

Etter 11–12 år med krig og ødeleggelser, står Syria i en økonomisk krise med høy inflasjon, mange mennesker er på flukt og mange lever under fattigdomsgrensen. Antallet underernærte er på vei opp, landet har nesten ikke drivstoff.

I tillegg er det vanskelig å komme til med humanitær hjelp, forteller Haldorsen i Røde Kors til VG.

– Vi har begynt å få inn noe varer, men det er krevende.

Store mengder hjelp har hopet seg opp i påvente av å bli sendt til jordskjelvofrene i Syria, melder NTB.

Veien ved den eneste grenseovergangen som er åpen mellom Tyrkia og Syria, Bab al-Hawa, ble delvis ødelagt da to kraftige jordskjelv rammet regionen mandag. Først flere døgn etter katastrofen har lastebiler med nødhjelp begynte å ankomme de katastroferammede områdene.

En av utfordringene med å få hjelp inn i de rammede områdene er godkjenning fra opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS), sier en FN-talsperson til Reuters søndag.

ØDELAGT: Internasjonale fotografer har kommet seg inn i Syria, bildet er tatt i dag, fra den historiske byen Antakia i Hatay. Håpet om å finne overlevende svinner.

Håp ute

Medierådgiver Ahmed Bayram Flyktninghjelpen i Midtøsten sier til VG at hjelpearbeidet nå har gått inn i en ny fase.

– Redningsaksjonene har bremset eller stoppet helt ettersom 100 timer har gått. Folk som hadde håp om at de ville finne sine kjære i live, mister nå dessverre dette siste glimtet av håp. Det handler nå om å få omkomne ut under nedraste bygninger, sier Bayram.

Flyktninghjelpen folk i Syria forteller om folk som sitter på fortau, under trær, i utendørs tilfluktsrom, på skoler, overalt hvor de kan gjøre av seg.

– De har ingen alternativer, hjemmene deres er fullstendig ødelagt. Mange har mistet alle livsmidler, eiendeler og det lille de eventuelt hadde av penger. De er tilbake til start.

MAT: Lokale hjelpearbeidere fra BAHAR og MASRRAT deler ut matutdeling i Jindaris i Syria.

Skader på veier og annen infrastruktur i Sør-Tyrkia har i tillegg stoppet bistanden fra å nå fram til Nord-Syria, et område som allerede er ødelagt av tolv år med konflikt – og bombardement fra syriske myndigheter og deres allierte Russland.

Forventes flere døde

Hele nabolag ligger i grus. Millioner av tyrkere og syrere er berørt av jordskjelvet, som hiittil har krevd over 28.000 menneskeliv.

I Syria er så langt funnet over 3500 personer døde. Situasjonen i det krigsherjede området, der det bor millioner av flyktninger, er langt mindre oversiktlig enn i Tyrkia, og det reelle dødstallet kan være langt høyere.

– En av de store utfordringene er at situasjonen i Syria er så uoversiktlig. Det er mange områder vi ikke har hørt fra ennå, byer ingen ennå har kommet i kontakt med. Vi forventer at antall skadde og døde vil stige vesentlig, sier Røde Kors utenlandssjef Haldorsen.

Enkelte eksperter har ifølge The Telegraph estimert at 180.000 personer kan være fanget i ruinene etterbygningskollapsen – og for hver dag som går blir sjansen for å finne overlevende mindre og mindre.

Traumatisert folk

Nå må verden tenke langsiktig, anmoder Røde Kors.

– Dette er mennesker som vil trenge hjelp over lang tid, ikke bare har de mistet hus og hjem, de har også blitt traumatisert. Vi vet fra tidligere jordskjelvkatastrofer at mange ikke tør å gå inn i bygninger igjen, de vil heller bo i biler og telt. Mange vil trenge mye mental helsehjelp, sier Haldorsen.

Syria har ikke et offentlig helsevesen, all helsehjelp er det det private eller humanitære aktører som står for.

De har overlevd kriger, fordrivelse, sult, fattigdom og sykdom.

– På 40 sekund ble tusenvis av mennesker drept. Syrere fortjener en hjelpende hånd i denne tragedien, sier Bayram Flyktninghjelpen.