NY FASE: Regjeringen sender åtte norske Leopard stridsvogner til Ukraina. Her er statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram foran en Leopard 2A4 i Rena leir tidligere i februar.

Slik skal Ukraina få nytte av norske stridsvogner

BRUSSEL (VG) Stridsvognene som Ukraina nå får fra Norge og andre Nato-land, skal brukes for å ta tilbake områder som nå er okkupert av Russland. Men Tyskland sier at leveransene går for sakte.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til VG at de åtte norske Leopard 2 A4 stridsvognene vil bli satt opp i avdelinger sammen med samme type stridsvogner fra andre giverland.

Ukrainas ønske om stridsvogner åpner for en ny fase av krigen mot Russland, Ifølge Gram:

– Stridsvognene er tenkt brukt i frontlinjen. Til nå har det vært en artilleri-tung konflikt. Stridsvogner kan brukes taktisk i manøvre for å bryte igjennom forsvarslinjer og ta tilbake land, sier forsvarsministeren.

Les også Forsvarsministeren: Norge sender åtte Leopard-stridsvogner til Ukraina BRUSSEL (VG) Regjeringen vil donere åtte stridsvogner av typen Leopard 2 A4 til Ukraina.

For få, for sent

Men de europeiske landene som har presset på Tyskland for å tillate eksport til Ukraina av de tyskproduserte Leopard-vognene, følger ikke opp med egne stridsvogn-bidrag, ifølge den tyske forsvarsministeren Boris Pistorius.

Ifølge den tyske avisen Die Welt har Nederland og Danmark trukket tilbud om stridsvogner til Ukraina. Og frykten er stor for at antallet blir for lite for at Ukraina kan sette opp slagkraftige styrker med Leopard 2 stridsvogner.

– Landene må levere så mange stridsvogner som mulig så raskt som mulig, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell til en tysk radiostasjon onsdag.

Ekstremt vanskelig

President Volodymyr Zelenskyj har beskrevet situasjonen langs frontlinjene i Luhansk og Donetsk som «ekstremt vanskelig»:

– Det er bokstavelig talt en kamp for hver eneste meter med ukrainsk land, sa Zelenskyj tirsdag kveld. .

Det pågår stadig harde kamper om byen Bakhmut i Donetsk. Russiske styrker har i flere måneder forsøkt å innta den strategisk viktige byen, som før krigen hadde rundt 70.000 innbyggere. Tirsdag het det fra ukrainsk hold at færre enn 5.000 sivile er igjen, ifølge NTB.

Trening i Polen

Gram sier at vognene vil bli transportert ut av Norge så snart som praktisk mulig. Opplæringen av ukrainske soldater vil foregå i Polen.

Han presiserer at stridsvognene er mest effektive i samvirke med andre styrker, og at opplæringen vil legge vekt på å øve i såkalte forband, større militære avdelinger.

80 til 100 stridsvogner

Medierapporter tyder på at Ukraina vil få mellom 80 og 100 Leopard stridsvogner. I tillegg kommer andre land, som USA og Storbritannia, med andre typer stridsvogner.

Ifølge USAs forsvarsminister Lloyd Austin er det et mulighetsvindu fir Ukraina å ta initiativet i konflikten, i løpet av våren:

– Ukraina har umiddelbare ønsker for å få hjelp til å møte dette avgjørende øyeblikk i krigens gang, sa Austin på en pressekonferanse i Brussel tirsdag ettermiddag.

Generalsekretær Jens Stoltenberg tror heller ikke at Russland vil stoppe krigen og trekke styrkene ut.

– Vi ser ingen tegn til at president Putin planlegger for fred. Det vi ser er det motsatte. Han forbereder mer krig, sa Stoltenberg.