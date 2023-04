Muggskader,

stengte varme-

ovner og mus

på kjøkkenet. Slik opplever

Linea og norske

studenter de

økonomiske

krisetidene i

Storbritannia. – Livredd for

å få soveroms-

taket i hodet

GÅR LIVETS

HARDE SKOLE

«Dobbelt så dyrt» å studere i England: − Fikk nesten soveromstaket i hodet

Klokken er 01.30. Linea Manger (19) ligger i sin dypeste søvn på studenthjemmet i London. Så våkner hun brått.

– Jeg hører det drypper over meg. Rett over sengen ser jeg at taket er helt mørkt.

Linea kommer seg opp og kjenner etter. Hun konstaterer at soveromstaket er mykt av fukt.

Panikken setter inn.

– Jeg ringer mamma, helt fra meg. Imens hører jeg det dryppe enda kraftigere på felleskjøkkenet. Jeg løper ut og ser at hele gulvet står under vann, og at taket buler utover.

På vei tilbake til rommet sitt, med mor på telefonen, hører hun et brak. Hun trenger ikke se etter. Hun skjønner at kjøkkentaket har rast ned etter det som må være vannlekkasje.

– Jeg blir selvfølgelig livredd for at det skal skje på rommet mitt, også, forteller hun hoderystende til VG.

– Jeg samler febrilsk sammen tingene mine. Jeg skjønner jo at situasjonen er den samme inne hos meg, men at det bare går litt saktere ...

Et pengesluk

Manger betaler 1080 pund månedlig for rommet sitt vest i London. Med dagens kronekurs tilsvarer det 14.000 kroner. Likevel høres det ut som en Dickens-roman fra 1800-tallet når Linea skildrer sin første vinter der.

Storbritannia står midt i en økonomisk krise, der arbeidsledighet og fattigdom øker kraftig. Samtidig er det blitt betydelig dyrere – noe norske studenter merker godt.

Studielånet fra Norge strekker ikke lenger til i en av verdens dyreste byer. Kronekursen er én ting – den britiske rekordinflasjonen en annen.

To liter melk koster i dag 30 prosent mer enn på samme tid i fjor på. Legg til betydelige utgifter til skolepenger, post-brexit-visum og helseforsikring – og kårene blir trange.

– Jeg betaler 21.800 pund til skolen per år, forteller Linea, som studerer til Bachelor-grad i International Development på prestisjeuniverset King’s College.

Det tilsvarer drøyt 280.000 kroner. Når skolepengene er betalt, sitter Manger igjen med 80.000 kroner i lån og stipend til å dekke bolig og mat, forteller hun. Dermed går Linea i minus idet husleien blir trukket fra konto.

– Studielånet dekker skolepengene, men ikke noe i nærheten av de faktiske kostnadene. Det koster jo flesk å bo i London, sukker hun.

– Jeg jobbet masse og la meg heldigvis opp en del penger før jeg kom hit. Men uten støtte hjemmefra hadde jeg ikke hatt sjans til å gjennomføre graden min.

Ifølge studentorganisasjonen ANSA studerer snaut 3000 nordmenn full tid i Storbritannia dette skoleåret.

I 2022–23 får de utbetalt 128.887 kroner i basisstøtte fra Lånekassen. Skolepengestøtten avhenger av lærested.

– Vi får flere tilbakemeldinger fra studenter i Storbritannia om at det er svært utfordrende å få studiestøtten til å strekke til når alt blir dyrere, kronen er svak, og det er gass- og strømkrise, sier Anna Handal Hellesnes, president i ANSA – interesseorganisasjonen for norske studenter i utlandet.

– Vi i ANSA mener at studiestøtten må økes til EU sin fattigdomsgrense, som vil bidra til studentene kan leve under verdige forhold i studietiden, fokusere på studiene og unngå å bli for sårbare for svingninger i økonomien.

Mus og mugg

Vilde Angell (25) studerer på masternivå på samme universitet som Linea. Hun konstaterer at de befinner seg i en mye strammere situasjon økonomisk nå enn da de startet høstsemesteret.

– Budsjettet jeg satte opp før jeg dro til London, er det bare å glemme. Økte priser og svekket krone betyr i praksis at ting er blitt 50 prosent dyrere, sier Vilde til VG.

– Bare skolepengene mine er opp med 14.000 kroner fra første til andre semesterinnbetaling. Da blir det nesten komisk når Lånekassen legger inn sin «valutajustering» på 3000 kroner.

Da statsbudsjettet for 2023 ble bestemt, ble det klart at norske studenter i utlandet må dekke mer av egen lommebok – og at stipendandelen reduseres fra opptil 70 prosent til maks 40 prosent.

Vilde bor i kollektiv i East End. Der har hun tilbrakt deler av vinteren med å fange mus og utbedre muggskader på badet, forteller hun. Gnagerproblemet løste seg først da Vildes «flatmate» dro hjem til familien og hentet sin firbente venn.

Den månedlige husleien hennes er 1000 pund.

Idet energikrisen var et faktum, besluttet bofellesskapet å skru av varmeanlegget, som går på gass.

– Oppunder jul satt jeg med tre lag ull på inne på rommet mitt, med frostrøyk ut av munnen, humrer Angell sorgmuntert.

– Siden da har en av samboerne vært hjemme hos familien og hentet katten sin. Dermed har vi i det minste fått kontroll på musebestanden.

Eneste oppskrift

VG får være med Linea Manger da hun gjør innkjøp på et supermarked i sentrum. Hyllene med fersk bakst og fete oster strener hun forbi. Heldigvis finnes det noen mindre forlokkende med spesialtilbud som ikke sprenger lommeboken.

– Eneste måten å få det til å gå rundt på, er å dra på storhandel én gang i uken, sier Linea.

Løsningen blir ofte å grave fram en økonomipakke kylling fra frossendisken.

– Jeg er blitt en racer på «meal prepping»; å planlegge måltidene for flere dager fremover. Når jeg kjøper kylling, tenker jeg på hvordan jeg skal få spedd den ut til tre–fire måltider.

– Jeg synes kanskje situasjonen er ekstra vanskelig for sånne som meg, medgir hun.

– Det er første gang jeg bor hjemmefra. Da er det mye som skal læres om budsjettering og sånne ting, uansett hvor og når du studerer. Men når jeg har truffet midt i den engelske levekostnadskrisen, må jeg innrømme at jeg synes det blir litt mye.

– Hva med «shopping», som var det mange nordmenn inntil nylig forbandt med London?

– Ha, det blir ikke ofte!

Linea ler.

– Fordelen min er at jeg er veldig glad i «second hand»-klær. Og så har jeg en søster i Norwich, hvor ting er litt billigere. Det hender jeg spanderer noe på meg selv hvis jeg er på besøk hos henne.

Anbefales ikke

Som bachelor-student har Linea nok en utfordring. Stipenddelen av Lånekasse-støtten blir omgjort til lån hvis hun ikke fullfører. Det betyr at det er «uaktuelt» å kaste inn håndkleet før 2025, selv om kronekursen og inflasjonen skulle forverres ytterligere.

– Angrer du på at du kom hit?

– Det har passert hjernen min ...

Linea smiler skrått over kaffekoppen.

– Det hjelper ikke at flere av lærerne mine har streiket i vinter. Bortsett fra det er læringen god, og jeg motiverer meg med at jeg er privilegert som har fått denne muligheten. Kanskje må jeg jobbe litt hardere når jeg er ferdig. Men sånn er livet.

– Hvorfor studerer du ikke like godt hjemme i Norge?

– Jeg har gått på internasjonale skoler store deler av livet. Derfor visste jeg at jeg ville studere på engelsk, og få meg et «engelsk» sosialt liv. Jeg ville ha den inputen, ville jobbe i utlandet. Ingenting hjemme traff så bra som det jeg studerer nå.

– Vil du anbefale Storbritannia-studier for dem som vurderer det?

Linea grunner litt på spørsmålet.

– Hvis engelsken ikke er like viktig for deg, vil jeg ikke anbefale det – iallfall ikke på bachelor-nivå. Da er det ikke verdt det, erklærer hun.

– Men hvis du er veldig engasjert i å lære på et annet språk, og få et stort internasjonalt nettverk, så synes jeg det er verdt det uansett. Du må bare være «passionate» om det du vil.

Ligger ute

Det spørs om svaret ville blitt det samme hvis Linea ikke hadde våknet den lekkasjenatten. Taket på soverommet hennes ga snart etter, nøyaktig slik kjøkkentaket hadde gjort.

– Jeg kunne jo fått det i hodet, så det var ganske dramatisk, erkjenner hun.

– Og jeg måtte jo bytte rom, så studier ble det lite av den helgen. At det fantes et ekstra rom, var ren flaks, siden studentpågangen er så stor.

Linea kaster et blikk ut av vinduet fra sitt nye rom. En forhutlet skikkelse stryker forbi. Selv om det er blitt vondt å være norsk student, finnes det dem som har det verre.

– Det lever en gjeng uteliggere i området. Jeg hører dem rope til hverandre, forteller Linea Manger.

– Jeg har iallfall et hjem, hvor jeg er varm og trygg. Sånt sett er jeg heldig. I London er det mange som ikke kan si det samme.

Info Støtteordninger og søknadsfrister Hvor mye norske studenter i Storbritannia får i lån og stipend fra Lånekassen, varierer utfra hvor mye de betaler i skolepenger. Her er en oversikt over de ulike støtteordningene for 2022–23: basisstøtte som studenter i Norge, som skal dekke bo- og levekostnader. I 2022–23 får studenter utbetalt 128.887 kroner i basisstøtte fra Lånekassen. Av dette kan 40% konverteres til stipend. Mer om basisstøtten Norske studenter i Storbritannia får sammesom studenter i Norge, som skal dekke bo- og levekostnader. I 2022–23 får studenter utbetalt 128.887 kroner i basisstøtte fra Lånekassen. Av dette kan 40% konverteres til stipend. Mer om basisstøtten her

skolepengestøtte . Av dette utbetales 50 prosent for bachelor og 70 prosent for master og Ph. d. av de første 72.729 kronenesom stipend. Det resterende er lån. Mer om skolepengestøtten Studentene kan søke om inntil 252.411 kroner fra Lånekassen i. Av dette utbetales 50 prosent for bachelor og 70 prosent for master og Ph. d. av de første 72.729 kronenesom stipend. Det resterende er lån. Mer om skolepengestøtten her

utvalgte læresteder , kan få inntil 329.308 kroner i skolepengestøtte og en noe høyere stipendandel. Fordelingen lån og stipend for disse studentene er forklart Studenter som går på, kan få inntil 329.308 kroner i skolepengestøtte og en noe høyere stipendandel. Fordelingen lån og stipend for disse studentene er forklart her

reisestøtte , som er tilpasset til hvor i verden de reiser. Mer om dette Studenter som studerer utenfor Norden, kan også få, som er tilpasset til hvor i verden de reiser. Mer om dette her.

For bachelorutdanninger (undergraduate) i Storbritannia er søknadsfristen 15. oktober for Oxford og Cambridge, samt for utdanninger som medisin, veterinær og tannlege. Den generelle fristen er 25. januar, men det er og mulig å søke frem til 30. juni om det er ledige plasser på utdanningen du vil ta. Alt av bachelorgradsøknader går gjennom UCAS

For masterutdanninger (postgraduate courses) søker du direkte til de fleste lærestedene i Storbritannia, så her varierer fristene. Studentorganisasjonen ANSA tilbyr en oversikt Vis mer