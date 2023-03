DØDE BARN: Blant de døde flyktningene er det flere barn, blant dem en baby som bare var noen få måneder gammel, ifølge nyhetsbyrået AGI. En rosa babydrakt ligger fortsatt på stranden sammen med vrakrester.

Migranttragedien i Italia: − Så ti kropper oppå hverandre

Tragedien på den Italienske stranden i Steccato di Cutro i Italia, har rystet verden. Minst 67 er døde. Nå forteller fiskeren Vincenzo Luciano om skrekknatten.

Det var i god tid før soloppgang den 26. februar. En spinkel trebåt full av migranter på jakt etter en tryggere fremtid hadde forlist og de skipbrudne ble skylt inn over stranden.

Vincenzo Luciano forteller til Reuters at han løp ned til stranden fra huset sitt like i nærheten. Han startet å dra i land kropper.

I lyset av den lille lykten fra en venns mobil, kjempet de mot understrømmer som truet med å dra kroppene ut i vannet igjen. Det var først da solen gikk opp, at det gikk opp for ham hvilken fryktelig tragedie han var vitne til.

– Jeg var ikke klar for det, jeg fikk panikk ... Jeg så ti kropper oppå hverandre, forteller han til Reuters.

SØRGER: Fiskeren Vincenzo Luciano forteller Reuters om sin sorg og skyldfølelse over å ikke kunne gjøre mer for flyktningene.

– Hadde jeg vært der tidligere...

Fortvilelsen er stor over at han ikke greide å redde noen. Spesielt forteller han om en liten gutt han prøvde å redde den første morgenen.

– Han var to eller tre år gammel. Jeg dro ham ut og øynene hans var fortsatt åpne. Jeg sa «kanskje jeg redder ham». Men jeg måtte lukke øynene hans.

– Hvis jeg hadde vært der ett minutt, kanskje 20 sekunder tidligere, så kunne jeg kanskje reddet ham, sier Luciano.

Luciano fortsatte å hjelpe til dagen etter.

FORTSATT SAVNET: Ikke alle er funnet etter det tragiske forliset som har kostet svært mange flyktninger livet.

Vrakrester og eiendeler

Stranden var mandag 27. februar overstrødd av vrakrester fra den forliste trebåten, samt eiendeler fra de mange som var om bord.

Blant gjenstandene som fortalte om tragedien, var et pennal i gul plast, dekorert med pandabjørner, og den lille rosa joggeskoen til et barn. Bare et fåtall redningsvester var å se på stranden.

Også tirsdag fortsatte arbeidet med å trekke avdøde inn på land.

Onsdag var fiskeren tilbake på stranden sammen med Reuters. Bildene avslører at det fortsatt ligger vrakrester rundt som vitner om de mange omkomne.

VRAKRESTER: En del av båten som gikk ned med flyktningene ombord.

Mange døde barn

Og Luciano er ikke den eneste som fortviler.

Redningsarbeideren Giuseppe Larosa har tidligere fortalt hva som møtte ham da de først ankom stranden i Steccato di Cutro

– Det lå lik over hele stranden og det var så mange barn blant dem, fortalte han.

Mange av de døde hadde store sår, som om de i det lengste hadde forsøkt å klamre seg fast til vrakrestene i håp om å overleve, ifølge Larosa.

De overlevende gjorde like sterkt inntrykk.

– Det som slo meg mest, var at de var så stille. Skrekken i øynene deres og det faktum at de var tause. Det var helt stille, fortalte Larosa.

MARKERING: Italias president Sergio Mattarella (nr. 2 fra venstre) sto torsdag 2. mars foran kister med omkomne flyktninger. En sportshall i Crotone fungerer som et midlertidig sted for å samle de omkomne.

Traumatisert

Mange så sine kjære drukne.

Ifølge en psykolog som jobber for Leger uten grenser er de overlevende svært traumatisert.

– Alle har mistet noen, sier Mara Eliana Tunno, i en artikkel på organisasjonens nettsider.

– Det er en 16 år gammel gutt fra Afghanistan som har mistet søsteren sin. Han har ikke hatt motet til å fortelle det til sine foreldre ennå. De hadde flyktet for å hjelpe henne.

De flyktet fordi hun som kvinne ikke lenger trodde at hun hadde noen fremtid i Afghanistan.

150 meter fra land

Ifølge Italienske myndigheter var det mellom 150 og 170 flyktninger om bord i båten. De dro ut fra Tyrkia, og gikk ned utenfor kysten sør i Italia. Ifølge Leger uten grenser gikk båten trolig på et skjær i det dårlige været, og alle ombord skal ha falt ut av båten om lag 150 meter fra land.

De fleste flyktningene var fra Afghanistan, andre fra Pakistan, Syria, Palestina, Iran og Somalia. Så langt har man ifølge Reuters funnet 67 omkomne. Omkring 80 personer ble reddet i live, men flere er fortsatt savnet. Minst 16 av de døde skal ha vært barn, ifølge Italienske myndigheter som Reuters viser til.

Kister med de døde som er funnet har blitt plassert i en sportshall i byen Crotone. Hit kommer nå slektninger for å sørge over sine døde.

Kistene til de omkomne man har funnet står nå på rekke og rad i en sportshall i byen Crotone, sør i Italia.

Ifølge den italienske TV-stasjonen Sky TG24 er minst tre mennesker pågrepet, mistenkt for å ha deltatt i organisering av båtreisen fra Izmir i Tyrkia.

Italia er hoveddestinasjon for menneskesmuglere, særlig for de mange som krysser Middelhavet fra Libya, men også fra Tyrkia.

