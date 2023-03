GASSFORGIFTNING: En person løftes inn i en ambulanse utenfor en jenteskole i Ardabil i Iran.

Over 100 på sykehus etter forgiftninger på jenteskoler i Iran

Pusteproblemer, kvalme og nummenhet. Iranske jenteskoler preges av en bølge av mystiske gassforgiftninger.

Første tilfelle dukket opp i byen Qom. Så spredte det seg til over 50 jenteskoler over hele landet:

Elever forteller om plutselige pusteproblemer, kvalme og nummenhet i kroppen. Mange beskriver en lukt av klor og råtten fisk før de plutselig blir dårlig.

De siste tre månedene har antatte gassforgiftninger skapt spekulasjoner i Iran. Samtidig sprer forgiftningene frykt blant foreldre i kjølvannet av flere måneder med uro i landet.

Den siste uken har over 100 elever havnet på sykehus, ifølge iranske medier. Totalt har over tusen elever har blitt rammet siden november, skriver BBC.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadet.

Tror på sammenheng med protestbølge

BBC beskriver giftig gass som siver inn i klasserommene.

Videoer på sosiale medier viser foreldre som samler seg utenfor skoler mens barn bæres inn i ambulanser. Andre viser unge jenter som klager over smerter og svimmelhet.

De mistenkelige forgiftningene skjer etter månedslange protester i kjølvannet av kurdiske Jina Mahsa Aminis død i iransk varetekt.

Amini ble fengslet etter å ha brukt hijaben «feil» i henhold det iranske moralpolitiets lovverk.

MOTSTAND: Demonstranter i Kurdistan holder plakater med bilde av Jina Mahsa Amini (22) under en protest i september.

Myndighetene har slått hardt ned på protestene som i stor grad har blitt båret frem av unge kvinner.

Slagordet «kvinne, liv, frihet kvinne, liv, frihet«Jin, jîyan, azadî» er et kurdisk slagord og betyr «kvinne, liv, frihet».» har blitt symbolsk for protestene.

Ifølge iranske menneskerettighetsaktivister har 530 personer blitt drept og 19.700 blitt arrestert siden de folkelige opptøyene startet.

BBC skriver at flere elever og foreldre antyder at forgiftningene kan ha sammenheng med at skolejenter har deltatt i protestene.

Bildet av unge skolejenter uten hijab som viser fingeren til et bilde av Irans øverste leder gikk viralt:

HISTORISK BILDE: Elevene har kastet hijaben og viser fingeren til et bilde av Irans øverste ledelse.

Myndighetene skylder på «fiender»

– Vi vet at de fleste statlige skoler har sikkerhetskameraer utenfor og inne i institusjonene. Spørsmålet er hvorfor tjenestemenn ikke har klart å finne noen spor i disse sakene, skriver Al Jazeera-reporter Dorsa Jabbari.

Myndighetene skylder derimot på Irans fiender, skriver kanalen.

Forrige uke sa Irans visehelseminister, Younes Panahi, at angrepene var et forsøk på å slå ned på jenters utdanningsmuligheter.

Samtidig har viseinnenriksminister Majid Mirahmadi sagt at media har skapt unødvendig uro ved å omtale saken.

– Alt tyder på at iranske myndigheter direkte eller indirekte er involvert, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til NRK.

Han leder menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights. Amiry-Moghaddam kaller forgiftningene for «kjemisk krigføring mot jenter som har krevd grunnleggende rettigheter».

