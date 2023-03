FLERE DØDE: Redningsmannskapene bærer ut omkomne etter brannen i Jakarta. Drivstofflageret ligger ved et tett befolket område av byen.

Flere døde etter brann i drivstofflager i Indonesia

Minst 14 mennesker er døde etter en brann i et drivstofflager i Indonesias hovedstad Jakarta.

Den voldsomme brannen startet fredag.

– En stor brann brøt ut i et drivstofflager. Minst 14 mennesker er omkommet og mange andre er skadet. Tusenvis er evakuert etter at brannen spredte seg til nabolaget deres, sier en tjenestemann, ifølge nyhetsbyrået AP.

Drivstofflageret ligger i nærheten av det tett befolkede området Tanah Merah, nord i Jakarta.

KJEMPER MOT FLAMMENE: Brannmannskapene jobber på spreng for å få kontroll på brannen.

Brannvesenet opplyser at 37 brannbiler og 180 brannmenn er sendt ut for å kjempe mot flammene. Det er uklart om de har kontroll på brannen.

TV-bilder viser mennesker som rømmer i panikk fra området, mens flammene og tykk, svart røyk fyller himmelen.

Drivstofflageret dekker 25 prosent av Indonesias drivstoffbehov. Det drives av det statlige oljeselskapet Pertamina.

– De foreløpige undersøkelsene viser at brannen startet etter at en rørledning sprakk et uvær med kraftig regn og lynnedslag, sier områdesjef Eko Kristiawan i Pertamina.

FARLIG RØYK: Årsaken til brannen kan være lynnedslag.

