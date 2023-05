ABORT-DEMONSTRASJONER: Folk i Amarillo i Texas demonstrerer mot de strenge abortlovene i delstaten i februar i år.

Politiet i Texas: Kvinne drept av kjæresten etter å ha tatt abort

Onsdag denne uken ble 26 år gamle Gabriella Gonzalez skutt og drept på en parkeringsplass i Dallas i Texas.

Kvinnen skal ha kommet tilbake fra en tur til delstaten Colorado kvelden før. Dit skal hun ha reist for å ta abort, skriver nyhetsbyrået AP.

Bakgrunnen til at Gonzalez skal ha reist til en annen stat for å ta abort, er den siste tidens kraftige innstramminger i abortlover flere steder i USA:

Texas har innført flere overlappende forbud mot abort siden høsten 2021.

Inngrepet ble kriminalisert i fjor etter at USAs høyesterett satte til side den historiske Roe v Wade -avgjørelsen fra 1973 – og slik fjernet den nasjonale retten til abort

Lovene åpner for unntak i medisinske nødssituasjoner.

Info Hva er «Roe mot Wade»? Retten til abort i USA ble gitt ved en høyesterettsdom i 1973. Den er kjent som «Roe v. Wade».

Saken handlet om en kvinne i Texas som ville ta abort, men ikke kunne da abort var forbudt i Texas på det tidspunktet.

Høyesterett kom fram til at abort var en grunnleggende rettighet for kvinner, på grunn av retten til privatliv.

Høyesteretts avgjørelse fra 1973 betød at delstatene ikke kunne lage lover som forbyr abort. Vis mer

Politiet har nå siktet den 22 år gamle kjæresten hennes for drapet.

– Vi har grunn til å tro at den mistenkte var barnets far. Den mistenkte ville ikke at hun skulle ta abort, står det i siktelsen.

Politiet har sikret seg overvåkingsvideo av hendelsen.