OMKOM: Patrick Grimlund var kjent fra svenske «Luksusfellen».

Svensk TV-profil døde i ulykke: Nå er saken avsluttet

Politiet har henlagt etterforskningen etter bilulykken der den svenske TV-profilen Patrick Grimlund (50) døde.

Den 8. januar i år kolliderte Grimlund med en lastebil utenfor Mariefred i Strängnäs kommune i Sverige. TV-profilen omkom i ulykken og etterlot seg en kone og fire barn.

I lastebilen satt en kvinne og en mann i 40-årene, som begge ble kjørt til sykehus for en helsesjekk, ifølge Aftonbladet. Sjåføren av lastebilen har senere sagt til Aftonbladet at det var glatt på småveiene, men at de større veiene var tørre og veibanen var fin.

Politiet har i etterkant av ulykken drevet etterforskning av saken. I dag ble det klart at politiet nå avslutter saken.

– Saken er henlagt uten mistanke om lovbrudd og vil ikke bli etterforsket videre, sier Johnny Gustafsson, politiets pressetalsperson i Region øst.

I sorg

Kona Sara Grimlund har uttrykt stor sorg etter ulykken.

– Jeg sørger ikke bare over en person jeg elsker. Pappa til mine barn, skriver hun på sin Instagram.

Hun skriver videre at Patrick var del i alt av hennes og barnas tilværelse.

– Jeg sørger over livet vi levde sammen, og jeg blir nå tvunget til å bygge et nytt liv mot min vilje. Det er noe her som føles urimelig, skriver hun.

I SORG: Patrick og Sara Grimlund på Gasellgalaen i Stockholm i 2012. Sara Grimlund er i sorg etter tapet på ektemannen.

– Forskjellige verdier

Grimlund var utdannet økonom og i perioden 2010–2017 var han programleder for svenske «Luksusfellen». Da Aftonbladet møtte han i mai 2022, beskrev han programlederrollen som krevende.

– Noen av mine tidligere kolleger i produksjonen syntes ikke at min måte å jobbe på passet dem, vi hadde diametralt forskjellige verdier angående arbeidet og hva som kreves.

Han sa til Aftonbladet at han var glad for at han lærte mye i prosessen.

– Fremfor alt lærte jeg at det lønner seg å stå fast på kjerneverdiene dine og ikke vakle i vinden. Så å gå videre var dermed en enkel avgjørelse.

Da Aftonbladet snakket med Grimlund jobbet han med å invistere i nye og mindre selskaper og å veilede disse.