FØRER AN: Vladimir Putin deltok selv i marsjen i 2022 - da han bar et bilde av sin far Vladimir i marineuniform.

Dette turte ikke Putin i år: − De var redde

På den 9. mai i fjor førte Vladimir Putin an i «De udødeliges regiment» med portrett av sin far på Den røde plass. Den 9. mai 2023 ble det ingen slik marsj.

Kortversjonen «De udødeliges regiment»-marsjen i Russland ble avlyst.

Marsjen hedrer falne soldater og har vært en tradisjon siden 2011.

Årsak: Myndighetene var redde for at folk skulle vise bilder av døde russiske soldater fra Ukraina-krigen, sier forsker.

Marsjen ble gjennomført i flere land utenfor Russland, som Armenia, Australia, Mongolia og Filippinene

Historisk: Vladimir Putin deltok i fjor med portrett av sin far, men ikke i år. Vis mer

– Paraden for «De udødeliges regiment» var slettet fra programmet, sier Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet til VG.

– Hvorfor?

– Fordi de ikke ville at slektninger skulle gå med portretter av døde russiske soldater fra Ukraina-krigen.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen er selv russisk og forteller:

– Noen steder ble marsjen forbudt, andre steder avlyst og enkelte steder gjennomført. Myndighetene var redd for at folk ville dukke opp med bilder av soldater som er drept i Ukraina.

– Hva kunne det ført til?

– For myndighetene ville problemet komme om folk begynte å protestere, stille spørsmål. De var redde for provokasjoner, sier Sangadzhieva.

2019: «De udødeliges regiment» til ære for døde krigsveteraner har blitt svært populært i Russland de siste årene. Her fører Putin an i marsjen i 2019. Men i 2023 ble den avlyst.

– «De udødeliges regiment» kom etter et folkelig engasjement. Mens det i Sovjet-tiden var mye stolthet over seieren mot nazi-Tyskland, var det lite snakk om de som ofret livet og hvem de var. Mange byer hadde monumenter med «den ukjente soldats grav» - og jeg tenkte som liten at «hvorfor har ikke soldaten et navn?». Dette endret seg etter perestrojka.

– Den første marsjen med «De udødeliges regiment» ble gjennomført i 2011. Siden har det vært stadig flere som har tatt ned bildet av sine kjære fra stueveggen og gått med det. Som Vladimir Putin selv, som så sent som i fjor bar et bilde av sin far Vladimir i marineuniform.

– Så hvorfor ble det nå stoppet?

– Myndighetene var redd for hvilke type reaksjoner som skulle komme hvis det var mange som kom med bilder av drepte soldater i Ukraina-krigen. De fryktet at de kunne miste kontrollen.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva.

Inna Sangadzhieva fulgte paraden på Den røde plass fra TV i Norge, og synes samtidig at Kreml snakker litt mot seg selv:

– I Putins propaganda heter det at Russland fortsetter det som startet med den andre verdenskrig, de ønsker at russerne skal dra linjen mot dagens krig. Samtidig tillater de ikke egne folkelige samlinger og minnemarkeringer, fordi de er redde for at de kunne miste kontrollen over situasjonen.

Russiske myndigheter bruker sikkerhetstrusselen som bakgrunn for at «De udødeliges regiment» og flere andre arrangementer ble avlyst, melder Radio Free Europe.

Kremls talsperson Dimitri Peskov sier det skjer som et føre var-tiltak mot mulige angrep, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Den politiske aktivisten Elvira Vikhareva bemerker på Facebook at myndighetene ikke var redd for sikkerheten da de hadde en stor patriotisk markering på Luzjiki stadion i vinter.

Lenta.ru melder at marsjen ble gjennomført av russere i flere land utenfor Russland. Det gjelder blant annet Armenia, Australia, Mongolia og Filippinene.