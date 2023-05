Millionbyen er blitt en spøkelsesby. Livsfarlig bygningsmasse

Sinne i tyrkisk by ødelagt av jordskjelvet: − De etterlot oss for å dø

HATAY (VG) Hvordan leve videre med uutholdelig sorg?

Elvan Altinari vet svaret.

– Vi lever ikke. Vi puster, vi spiser, vi sover. Så står vi opp og gjør det samme på nytt. Men vi lever ikke, forklarer Elvan (28).

Hun er ikke alene om å ha det slik.

For hele Hatay, en provins helt sørøst i Tyrkia som inntil nylig hadde fire millioner innbyggere, er i dyp sorg.

Over tre måneder har gått siden det voldsomme jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria den 5. februar.

Minst 50.000 mennesker døde i Tyrkia. Rundt 200.000 antas å være savnet.

Hatay er den hardest rammede provinsen.

Over 23.000 mistet sine liv i de mer enn 13.000 bygningene som kollapset i Hatay, som regnes som én sammenhengende storby.

Nær 80.000 bygg er så skadet at de må rives.

Når man kjører inn i bykjernen Antakya, slås man av den totale ødeleggelsen. Der det tidligere yret av liv, er det folketomt.

Hele kvartaler er borte.

Tomme grusplasser står igjen, der tusenvis inntil nylig levde – og døde.

Da skjelvet traff Hatay, mistet Elvan søsteren Pinar (26) og niesen Laleh (2), som hun bodde sammen med.

– I vår kultur sier vi at babyer er engler, så da vi ble fanget i ruinene, nektet jeg å godta at Laleh var død.

Men innerst inne visste hun.

– Jeg kunne ikke bevege meg, men jeg kjente de små føttene hennes mot den ene hånden min, og jeg kunne ta på min søsters hals med den andre.

– De ble bare kaldere, og kaldere.

I to og et halvt døgn lå Elvan innestengt i ruinene med de to døde kroppene.

Nå vil Elvan, som mange andre i Hatay, at noen skal holdes ansvarlig.

– Det var ikke jordskjelvet som drepte denne byen, begynner hun.

– Det var de uansvarlige byggherrene, de skjødesløse huseierne, politikerne som så vekk da byggeforskrifter ikke ble fulgt.

– Jeg vil at de skal straffes. Jeg skal forfølge saken helt til Den europeiske menneskerettsdomstolen om jeg må.

Elvan forklarer at å jobbe for rettferdighet for søsteren og niesen, og andre jordskjelvofre, er det som gir livet mening nå.

Hun viser VG bilder av søsteren fra da lille Laleh var nyfødt – og fra toårsdagen hennes, som de feiret sammen noen uker før jordskjelvet.

I hele jordskjelvsonen har man avdekket at nybygg solgt som «jordskjelvsikre» kollapset som korthus.

Eldre bygg som skulle ha blitt utbedret, ble kjøpt fri fra regelverket.

I Hatay føler innbyggerne seg særlig sviktet, for her tok det lengst tid før hjelpen nådde frem.

– Vi ble gravd ut av frivillige som brukte spader og håndkraft. Først den femte dagen dukket nødetaten opp med gravemaskiner, forteller Elvan.

Så sier hun noe som høres ut som en konspirasjonsteori, men som speiler det sinnet mange i Hatay føler på:

– Jeg tror ikke regjeringen ville redde oss. De etterlot oss for å dø, siden vi tilhører opposisjonen, forteller hun utenfor containerboligen hun nå bor i.

I en utålmodig matkø i Samandag, blant de hardest rammede distriktene i Hatay, forsøker Nazle Yuksek (53) å kjempe til seg en melkekartong til barnebarnet Yahya.

– Etter jordskjelvet ble vi overlatt til oss selv. Søsteren og nevøen min lå forgjeves og ropte om hjelp i tre dager. De kunne ha overlevd om hjelpen kom raskere, forteller hun.

Der huset hennes en gang lå, er det en grushaug. Nå bor hun i et skittent telt inntil en tungt trafikkert vei.

– Det tok femten dager å få et telt. Frem til det bodde vi i drivhuset, forteller hun, og legger til:

– Jeg håper vi kvitter oss med denne udugelige regjeringen.

Til helgen er det et skjebnevalg i Tyrkia.

I store deler av Hatay er den religiøse minoriteten alevier alevierAlevisme har bakgrunn i sjiaislam, men regnes som uortodoks. Alevier tror på Allah som den eneste Gud, Muhammed som Guds profet og Ali (fjerde kalif og Muhammeds slektning og svigersønn) som den nærmeste veiviser. Tilhengerne hovedsakelig består av tyrkere, albanere, makedonere, kurdere og zazaere. i flertall. De føler seg forfulgt av president Recep Tayyip Erdogans regjeringsparti AKP.

De lokale makthaverne i Hatay er fra opposisjonspartiet CHP.

– Det er ingen tvil om at Hatay ble sviktet. Årsaken er enkel: Her bor det alevier som ikke stemmer på Erdogan, sier borgermester i Samandag, Refik Eriolmas, som selv er fra opposisjonen.

– Erdogan lover å gjenreise Tyrkia, og sier at opposisjonen ikke har bygd noe som helst?

– Det er ikke sant, CHP har mange av borgermesterne, og har lang erfaring i å bygge landet.

– Men har ikke dere i CHP også et ansvar for at byggeforskrifter ble brutt?

– Det er regjeringspartiet AKP som lot byggherrer kjøpe seg fri fra regelverket, svarer borgermesteren.

Borgermesteren viser til én av Erdogans største utfordringer i valget: Før forrige valg i 2018, lot presidenten utbyggere få unntak fra byggeforskriftene hvis de betalte penger til et jordskjelvfond.

Det såkalte «bygge-amnestiet» skulle sette fortgang i boligbygging, men fikk fatale følger i hele jordskjelvsonen.

Sinnet mot regjeringen er nær unisont i Hatay, men også opposisjonen sliter med tilliten.

Det lokale kommunestyret får blant annet skylden for at det luksuriøse «Renessansebygget» fikk bygge høyere enn forskriften tillot.

Det knakk i flere deler og begravde 600 mennesker.

Nå står bare et digert krater igjen.

Mehmet Oktay (25) var en av dem som kjøpte seg inn i bygget, nettopp fordi han trodde det var trygt.

– En måned før jordskjelvet, var det et mindre skjelv. «Bra du bor i et så trygt bygg», sa vi til Mehmet, forteller broren Ali (30).

Men virkeligheten var en annen.

Ali, som bodde i storfamiliens enebolig i Samandag, overlevde. Mehmet er savnet.

Flere hundre savnede fra «Renessansebygget» er lagt ut på Instagram av de pårørende, både for å minnes og som en bønn om informasjon.

En smilende Mehmet er blant dem.

– Jeg forstår at han trolig er død, det har gått tre måneder. Men mine foreldre nekter å gi opp håpet, forteller Ali.

Akkurat som Elvan, ønsker Ali at noen skal straffes.

Byggherren som eide luksusbygget ble pågrepet da han forsøkte å rømme landet. Arkitekten er også tiltalt.

Men ingen av politikerne som ga tillatelsene er straffeforfulgt.

Overalt i Hatay er et enormt rivingsprosjekt i gang.

De fleste av husene som fortsatt står, har sprekker og vil aldri kunne bli trygge igjen.

Mer enn 8000 lastebiler fulle av ødelagt bygningsmasse forlater byen hver dag, har den tyrkiske avisen Hürriyet skrevet.

Å kvitte seg med knust betong, forvridd armeringsjern og splintret trevirke er en kjempeutfordring.

Små fjell av ødelagt bygningsmasse vokser opp i utkanten av Hatay. Fulle av asbest og andre giftstoffer.

Ved det største av disse var det voldsomme protester i begynnelsen, men både naturvernere og naboer ble resolutt stanset av politiet.

Fra hagen sin kan Bereket Calici (58) se rett over på de ødelagte massene.

– Vi vet det virvler livsfarlig asbest i luften her. Og grunnvannet kan bli forurenset. Men jeg har olivenlunden min i bakhagen, og vil ikke flytte. Jeg har ikke noe sted å dra heller, forklarer han.

Han forsøkte å gå rettens vei. Men det er unntakstilstand, og klagen ble avvist.

De som må flyttes fra sine ødelagte boliger får enten utdelt telt, eller, hvis de er heldige, så får de containerbolig.

Özlem Seeyar (22) og hennes to barn er ikke blant de heldige.

– Vi er fattige, så ingen bryr seg om oss. Huset vi bodde i ble ødelagt, men er fortsatt ikke registrert som revet. Derfor må vi bo i telt, sier hun.

– Vi ser på TV at alle de andre byene som ble rammet får hjelp. Nye hus bygges i voldsom fart. Hvorfor er Hatay glemt? spør faren, Inayet Calar (60).

I utkanten av Hatay graves det fortsatt nye graver på et jorde langs motorveien, selv om den tyrkiske nødetaten for lengst har sluttet å oppdatere tallet på omkomne.

De man ikke vet hvem er, får et nummer på gravpinnen i stedet for en gravstøtte.

Alle de døde skal være DNA-testet, heter det offisielt.

Men en ansatt i nødetaten sier at det i praksis ikke er mulig å vite sikkert lenger. De finner nesten bare avrevne kroppsdeler i ruinene.

Hatay er blitt kjent som dødens by, men innbyggerne har samtidig et sterkt ønske om at den skal leve videre.

I åssidene i utkanten av byen står flere bygninger oppreist, men sprekker i grunnmuren gjør dem ubeboelige.

Det dufter av blomstrende sitrustrær fra forlatte hager. I de nær folketomme gatene er fuglekvitter det eneste man hører.

Bykjernen Antakya, oldtidens Antiokia, var hovedstad og keiserby under både grekerne, romerne og i Det bysantinske riket – allerede før de tyrkiske osmanene erobret byen.

Nå snakkes det om å rive hele byen, og bygge nye boliger et annet sted i provinsen.

Søstrene Fedva Devece (52) og Semiha Kilinc (53) mistet mange av sine venner, men ingen i nærmeste familie under jordskjelvet.

De er blant de heldige, men likevel gjør det vondt i hjertet.

– Hatay var noe annet enn resten av Tyrkia. Her bodde sunnimuslimer, alevier, kurdere og kristne side-om-side. Her hadde vi kultur, livslyst, og vi elsket byen vår. Nå er det bare ødeleggelse her, fortviler Fedva.

Men Hatay skal bygges opp igjen, uansett hva myndighetene måtte mene, sier søstrene.

Det samme håper basarselgerne. Det tradisjonelle markedet i Hatay er en av verdens eldste basarer basarerBasar er et torg eller en bred gate, overdekket eller utstyrt med åpne haller, der alle slags varer er utstilt til salg..

I labyrinten av trange gater, som dekker til sammen 3.5 kilometer, er det blitt handlet siden 1200-tallet.

Den siste måneden har deler av basaren åpnet igjen. Først med åtte butikker, siden stadig flere, skriver Hürriyet.

Sakte, men sikkert, kommer også kundene tilbake.

Blant ruiner og knust glass, finner de frem til gullsmedene og krydderbodene som Hatay er så kjent for.

– Ødeleggelsene er store. Jeg mistet tre butikker. Men man må ikke gi opp. Disse basarhallene har stor betydning for vår kultur. Når folk i Hatay får høre at vi har åpnet opp igjen, så kommer de, håper krydderhandler Ali Meryem (39).

– Hatay vil gjenoppstå. Det tror jeg på, avslutter han.

FAKTA OM JORDSKJELVET

Natt til mandag 6. februar ble det sørøstlige Tyrkia og nordvestlige Syria rammet av et kraftig jordskjelv, som ble målt til 7,8 i styrke.

Siden er over 10.000 etterskjelv registrert, deriblant ett med styrke 7,5 i samme område ni timer etter det første jordskjelvet.

Offisielt har 50.783 mistet livet i Tyrkia og 8.476. Men det reelle tallet er trolig langt høyere, siden svært mange fortsatt er savnet.

Minst 1,5 millioner mennesker ble hjemløse sørøst i Tyrkia som følge av skjelvet. 14 millioner mennesker ble rammet direkte, eller indirekte.

Jordskjelvområdet er like langt som avstanden fra Stockholm til Oslo: