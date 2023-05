BYTTE-AKTUELL? PST mener den brasilianske gjesteforskeren José Assis Giammaria egentlig er russiske Mikhail Valerijevitsj Mikusjin.

CNN: Spionsiktet russer i Norge kan være aktuell for fangeutveksling

Amerikanske myndigheter skal ha kontaktet Norge og andre allierte land for å finne fengslede russere som kan utveksles med to amerikanere som sitter i fengsel i Russland.

Norge har spionsiktede Mikhail Mikusjin i varetekt. Han ble pågrepet av PST i Tromsø i oktober 2022.

USA ser på fangeutveksling for å få Paul Whelan og journalist Evan Gershkovich ut av russisk fengsel.

Strafferettsekspert Ingvild Bruce påpeker at det ikke finnes et lovgrunnlag for fangeutveksling i norsk lovverk.

VG kan ikke bekrefte kontakt fra amerikanske myndigheter, men slike forespørsler skjer ofte under streng taushetsplikt. Vis mer

Amerikanerne har over flere år forgjeves forsøkt å få den tidligere soldaten Paul Whelan ut av russisk fengsel og hjem til USA.

Nå jobbes det også fra Washington for å få Wall Street Journal-korrespondenten Evan Gershkovich ut av russisk fengsel.

Journalisten ble pågrepet tidligere i år, mistenkt for spionasje mot Russland. Grunnlaget for spionmistanken er ikke kjent, og USA mener at den er helt ubegrunnet.

USA har for øyeblikket ingen profilerte russiske borgere i fengsel som kunne være aktuelle i en bytteavtale med Russland.

Skal ha kontaktet Norge

Amerikanske CNN peker nå på Norge, som har den spionsiktede russeren Mikhail Mikusjin i varetekt. Han ble pågrepet av PST i Tromsø i 24. oktober i fjor.

Ifølge TV-kanalen har amerikanske myndigheter tatt kontakt med land som Norge, Brasil og Tysland, som alle nylig har arrestert russiske borgere på mistanke om spionasje.

Også et tidligere østblokkland skal ha hørt fra USA for å finne noen som kan inngå i en mulig fangeutveksling mellom USA og Russland.

Wall Street Journal omtaler også at USA ser på muligheten for å utveksle Gershkovich med russere som befinner seg i andre land.

Spionsiktede Mikusjin oppholdt seg i Norge under navnet José Assis Giammaria (40). Han hadde brasiliansk pass, og var kjent som forsker ved Universitet i Tromsø.

PST mener han er en russisk statsborger, som i realiteten heter Mikhail Valerijevitsj Mikusjin, og at han dro til Norge på oppdrag for russisk etterretning.

Ingen kommentar

Advokat Marijana Lozic har vist de amerikanske medieoppslagene til sin klient som sitter i Kongsvinger fengsel, avdeling for utenlandske innsatte.

– Men jeg har ingen kommentar til hva hans reaksjon var på disse, sier Lozic til VG.

Savner lovgrunnlag

– Jeg kan ikke finne at fangeutveksling mellom land er regulert noe sted i det norske lovverket, sier Ingvild Bruce, ekspert på strafferett og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Bruce viser til at det er kjent fra media at Russland krevde at straffesaken mot Frode Berg skulle være avsluttet i form av en dom, før det var aktuelt for Russland å akseptere en utvekslingsavtale med norske myndigheter.

– Jeg tenker at en forutsetning må være at personen som man ønsker utvekslet, må samtykke til det, legger hun til.

– Så må påtalemyndigheten vurdere selve straffesaken – om det er hensyn som krever at den føres fram til en rettskraftig dom, eller om saken kan frafalles, sier hun til VG.

UTVEKSLINGEN: Frode Berg (til venstre) står ved grenseovergangen Morskoje-Nida ved siden av de to litauiske spiondømte mennene, som også ble løslatt som en del av utvekslingsavtalen.

VG har ikke klart å få bekreftet fra norsk side at amerikanske myndigheter har tatt kontakt med sikte på fangeutveksling. Men slike forespørsler kommer gjerne underhånden og under streng taushetsplikt på grunn av sakenes delikate karakter.

Møtte Frode Berg

I en periode i 2019 satt både Paul Whelan og Frode Berg i Lefortovo-fengselet i Moskva.

Berg ble utvekslet på grensen mellom Kaliningrad og Litauen høsten 2019, og kunne deretter reise hjem til Kirkenes som en fri mann. Paul Whelan soner en dom på 16 års fengsel utenfor Moskva.

To utvekslinger

USA og Russland har utvekslet fanger to ganger de siste året:

I april 2022 ble Trevor Reed sendt hjem til USA fra et russisk fengsel. Samtidig ble en russisk flyger, dømt for kokainsmugling, sendt motsatt vei.

I desember 2022 ble den amerikanske basketballstjernen Brittney Griner frigitt i Russland, i bytte mot en russisk våpenhandler, Viktor Bout.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sagt at en egen kanal for å diskutere fangeutveksling ble avtalt da USAs president Joe Biden møtte Russlands president Vladimir Putin i Genève i 2019.

– Dette er arbeid som ikke kan være offentlig, og offentlighet her vil bare komplisere prosessene, sa Lavrov under et besøk i FN i april, ifølge New York Times.