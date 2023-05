TERRORSIKTET: Den norske ekstremisten Arfan Bhatti sitter i varetekt i Islamabad, men norsk politi ønsker ham utlevert til Norge.

Bhattis forsvarer: Rettsmøtet utsettes

Enda en gang utsettes terrorsiktede Arfan Bhattis rettsmøte som følge av uro og protester, ifølge hans pakistanske forsvarer.

– Ingen høring på grunn av eksstatsminister Imran Khans sak, skriver advokat Zia Ur Rehman i en SMS til VG.

Dette er andre gang den norske islamistens rettsmøte utsettes som følge av uro i forbindelse med protester mot pågripelsen av den tidligere pakistanske statsministeren.

Imran Khan (70) ble pågrepet i mai og er siktet for korrupsjon og brudd på Pakistans terrorlov, ifølge NTB.

Arfan Bhatti er siktet for medvirkning til grov terror etter terrorangrepet i Oslo i juni i fjor. Han nekter straffskyld.

45-åringen sitter fengslet i den pakistanske hovedstaden Islamabad, men norsk politi ønsker ham utlevert til Norge.

I OSLO: Arfan Bhatti i 2012 under en demonstrasjon mot Norges deltagelse i Afghanistan-krigen.

Forrige uke møtte en gråskjegget Arfan Bhatti i håndjern i retten sammen med sin forsvarer for å be om at han løslates mot kausjon.

I dag hadde de håpet på å få svar. VG har ikke fått bekreftet om det er satt en ny dato for høringen.

Politiet mener Arfan Bhatti var hjernen bak terrorangrepet i Oslo i fjor sommer. Årsaken er en rekke chatter fra en topphemmelig operasjon utført av Etterretningstjenesten.

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadet og langt flere løp for livet da Zaniar Matapour (43) løsnet skudd mot puben Per på Hjørnet og det skeive utestedet London i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022.

263 personer har i dag status som fornærmet etter angrepet. Fire menn er siktet i saken, inkludert Bhatti. Ingen av dem erkjenner straffskyld.