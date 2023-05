Skjebnevalget i Tyrkia: Folk strømmer til valgurnene

I dag skal det avgjøres hvem som vil lede NATO-landet Tyrkia. Begge kandidatene har forsøkt å piske stemningen opp før andre runde i presidentvalget.

De første velgerne har lagt sine stemmer i de gjennomsiktige boksene ved valglokalene i Tyrkia.

Det er i dag det skal avgjøres. Vil en av kandidatene komme over grensen og sikre det nødvendige flertallet?

I valglokaler i Tyrkia følger presse med mens innbyggere nå legger sine gule lapper i plastboksene.

KANDIDATENE: Stemmeseddelen viser bilde av de to kandidatene, med den sittende presidenten til venstre og utfordreren til høyre.

I Tyrkia må en kandidat ha over 50 prosent av stemmene for å bli erklært vinner. Det var det ingen av kandidatene som klarte i den første runden av valget, 14. mai.

Sittende president Recep Tayyip Erdogan (69) kom nærmest, med 49,5 prosent av stemmene.

Kemal Kiliçdaroglu (74) fikk 44,9 prosent, men han lå foran presidenten på Utfordrerenfikk 44,9 prosent, men han lå foran presidenten på meningsmålingene før valget.

Det var veldig få med stemmerett som ikke brukte den for to uker siden, hele 87 prosent deltok i valget.

Valget blir beskrevet som først og fremst et valg for eller imot Erdogan. De seks partiene som har samlet seg om en felles motkandidat er splittet.

En av Erdogans rådgivere sier til VG før valget at de er helt trygge på nye fem år for presidenten.

Bakteppet er dystert. Landet har opplevd et jordskjelv denne våren som har tatt minst 50.000 liv i Tyrkia og Syria, dødstallene er fortsatt usikre. Over en halv million leiligheter skal ha rast sammen i skjelvet.

I forkant av valgdagen holdt begge kandidatene sine appeller for å forsøke å piske opp stemningen. Erdogan valgte å hedre en drept statsminister, og minnet om at han selv sto imot et kuppforsøk i 2016.

– Æraen er over for kupp og militære juntaer. Nok en gang ber jeg dere gå til stemmeurnene. I morgen er en spesiell dag for oss, sa Erdogan i sitt valgmøte ifølge Al Jazeera.

Presidenten hadde et forsprang på 2,5 millioner stemmer ved forrige runde.