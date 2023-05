VARMT: Det har ikke vært varmere i millionbyen siden 1876.

Har brutt 100 år gammel varmerekord

Nok en by har satt varmerekord.

De siste månedene har det herjet en hetebølge over Asia som har gitt flere varmerekorder i en rekke land.

Mandag ble den kinesiske byen Shanghai en del av statistikken. Da ble det registrert rekordhøye 36,1 grader i mai måned.

Den forrige rekorden var på 35,7 grader. Den ble satt i 1876, og har siden blitt tangert tre ganger – i 1903, 1915 og 2018.

Vanligvis er de varmeste månedene i Kina fra juni til august, hvor temperaturene normalt sett ligger på mellom 25–33 grader.

Skal ha stengt skoler

Times of India skriver at flere skoler har blitt stengt som følge av hetebølgen. En rekke bedrifter skal også ha innskrenket åpningstidene sine, og innbyggerne skal ha blitt oppfordret til å holde seg innendørs og drikke mye væske.

Internasjonale medier melder at flere byer i Sichuan-provinsen vil få mellom 38 og 42 grader de kommende månedene.

I tillegg til Shanghai, skal også ti andre værstasjoner i Sør-Kina ha satt varmerekord for mai måned, skriver The Independent.

Avisa legger til at temperaturøkningen kan delvis skyldes den tropiske syklonen Mawar, som passerer Filippinene, Taiwan og Sør-Kina for tiden.

Har lenge advart

Det er som nevnt ikke bare Shanghai hvor det er unormalt varmt. Over store deler av verden har det blitt registrert rekordhøye temperaturer de siste månedene.

Blant annet satte Thailand, Myanmar og Laos varmerekorder for april måned, har The Guardian rapportert. Men også spanske byer og Mehamn i Finnmark har registrert rekordhøye temperaturer den siste tiden.

Nå som værfenomenet El Niño er på vei, forventes det at det vil bli enda varmere.

Forskere har lenge advart om at hetebølger vil bli verre etter hvert som virkningene av de menneskeskapte klimaendringene akselererer, og på Norges nasjonaldag la Verdens meteorologiorganisasjon fram en ny rapport som viser at det er stor sannsynlighet for at verden midlertidig kommer til å passere 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen.

