LEKKET: Tusenvis av bilder og dokumenter fra Xinjiang-provinsen ble lekket tidligere i år. På dette bildet fra 2017, viser bevæpnet politi holder vakt mens internerte tvinges til å se en tale fra guvernøren i Xinjiang.

FN-rapport: Kina kan ha begått forbrytelser mot menneskeheten

FN anklager Kina for å ha begått handlinger som bryter med internasjonal straffelov - og kan være forbrytelser mot menneskeheten. Kina kaller rapporten «en oppdiktet løgn».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

FNs høykommissær for menneskerettigheter publiserte onsdag kveld en etterlengtet rapport på over 40 sider om brudd på menneskerettigheter i Xinjiang-regionen i Kina.

FN-rapporten konkluderer med at Kina har begått alvorlig brudd på menneskerettighetene i regionen, men går også lenger:

Kinas behandling av uigurer og andre muslimske grupper, kan være internasjonale forbrytelser – særlig forbrytelser mot menneskeheten.

Kina har i flere år blitt anklaget for brudd på menneskerettigheter mot den muslimske minoriteten uigurer.

Menneskerettsgrupper mener at over én million uigurer er pågrepet i Kina. USA og andre vestlige land omtaler behandlingen av uigurer som et folkemord, men Kina nekter for anklagene og kaller det århundrets løgn.

Info Bakgrunn Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter aksjonert mot det de kaller «uiguriske separatister». De hevder at dette er et viktig bidrag i den internasjonale kampen mot terror.

Uigurene i Xinjiang lever under strenge forordninger fra kinesiske myndigheter. Siden 2014 har myndighetenes bruk av interneringsleirer og overvåkning av uigurene vært kritisert av flere land. Siden 2017 er det blitt tydelig for verdenssamfunnet at det foregår en massefengsling av muslimske kinesere i Xinjiang, der det bor til sammen tolv millioner muslimer.

En FN-kommisjon konkluderte i 2018 med at opp mot én million mennesker holdes i «antiterrorleirer», mens ytterligere to millioner blir holdt fanget i interneringsleirer for « politisk og kulturell indoktrinering ». Kilde: VG/NTB/Store Norske Leksikon Vis mer

Dette er noen av hovedpunktene i rapporten:

Kina har begått alvorlige brudd på menneskerettighetene i sin «antiterror- og anti-ekstremismekampanje».

Påstander om systematisk bruk av tortur og mishandling, inkludert medisinsk tvangsbehandling og ugunstige forhold ved internering, er troverdige.

Påstandene om seksualisert og kjønnsbasert vold er troverdige.

Rapporten nevner ikke folkemord. USA har tidligere anklagd Kina for folkemord på uigurer.

Tusenvis av bilder og dokumenter er blitt lekket fra innsiden i Xinjiang, senest i mai i år. Les mer om bildene i billedteksten:

1 / 5 Politi holder vakt for en rekke internerte menn i Xinjiang. Bildet er ikke datert. Bildet av en interneringsleir ble lekket i desember 2018. Kinesisk spesialpoliti deltar i en opprørsøvelse i et fengsel i Xinjiang i februar 2018. Satelittbilder viser hvordam interneringsleire er blitt åpnet, stengt og bygd ut i Xinjiang. Enkelte er omgjort til fengsler. Bildene ble sammenstilt februar 2021. Satelittbildet fra 17. september viser en av flere interneringsleire i Xinjiang. forrige neste fullskjerm Politi holder vakt for en rekke internerte menn i Xinjiang. Bildet er ikke datert.

Ber Kina etterforske

FN kommer samtidig med flere oppfordringer til Kina:

Ta umiddelbare grep for å løslate alle som er vilkårlig frihetsberøvet, enten det er i utdanningsleire, fengsler eller andre interneringsleirer.

Bidra til å gi klarhet i oppholdsstedet til personer meldt savnet av sine familier, og gjenopprett kommunikasjon og kontakt.

Etterforsk anklager om brudd på menneskerettigheter i interneringsleirer.

– Dette er en enestående utfordring for Beijings løgner og grufulle behandling av uigurer, sier Kina-direktør Sophie Richardson i Human Right Watch, ifølge New York Times.

Hun mener FNs menneskerettighetsråd bør bruke rapporten til å sette i gang en omfattende etterforskning av «den kinesiske regjeringens forbrytelser mot menneskeheten rettet mot uigurer og andre».

GIR SEG: FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, gir seg minutter etter hun går av.

Rapporten ble publisert like før midnatt i Genève – og bare minutter før FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet går av.

Bachelet var i mai i år på et offisielt besøkt i Kina. Det var det første besøket fra høykommissæren for menneskerettigheter siden 2005. Da fikk hun krass kritikk for å la seg bli brukt som propaganda av Kina.

Kritikere mente at det strengt kontrollerte besøket ble undergravd av Kinas tilbakevisning av propaganda og feilgrep.

REAGERER: Kinas utsending til FN, Zhang Jun, mener rapporten er løgn og propaganda fra

Kina: – Oppdiktet løgn

Kina fikk tilsendt rapporten ett døgn før den ble tilgjengelig for offentligheten. Ifølge New York Times har kinesiske myndigheter presset FN for å hindre offentliggjøring av rapporten.

Kinas utsending til FN, Zhang Jun, sier natt til torsdag at de er sterke motstandere av rapporten:

– Vi vet så godt at det såkalte Xinjiang-problemet er en oppdiktet løgn ut fra politiske motiver. Hensikten er å undergrave Kinas stabilitet og hindre Kinas utvikling, sier han i en uttalelse på Twitter.

Han fortsetter med å skrive at FNs høykommissær for menneskerettigheter bør forbli uavhengig politisk, unngå å blande seg inn i Kinas interne saker og ikke gi etter for press fra vestlige land.

Kina har tidligere nektet for at interneringsleirene finnes. Senere har kinesiske myndigheter innrømmet å ha opprettet «utdanningsleire» for å forebygge ekstremisme.