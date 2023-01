AP: Flere drept og skadet etter eksplosjon i Pakistan

Minst 90 personer skal være skadet og 20 drept etter at en bombe gikk av ved en moské i Peshawar i Pakistan, skriver AP.

AFP og Reuters har også meldt om eksplosjonen. Flere av ofrene skal være kritisk skadet.

– En del av bygningen har kollapset og flere personer antas å være fanget i ruinene, sier polititjenestemann Sikandar Khan ifølge Reuters.

De fleste av ofrene var politibetjenter, skriver AFP.

Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Politibetjent Zafar Khan sier imidlertid til AFP at det fremstår som et selvmordsangrep, men at etterforskningen vil gi flere detaljer.

Ingen har så langt tatt ansvar for å stå bak eksplosjonen.

Eksplosjonen skjedde klokken 11.30 lokal tid under en ettermiddagsbønn i moskeen.

I mars i fjor ble 56 mennesker drept under et selvmordsangrep mot en sjiamuslimsk moské i Peshawar. Den gang tok IS på seg ansvaret for angrepet.