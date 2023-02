Bildet er delt av det russiske bildebyrået Sputnik.

Feirer 80 år siden seier over Nazi-Tyskland: − Bruker Stalingrad i propaganda for Ukraina-krigen

På 80-årsdagen for seieren over nazistene i Stalingrad mener Russlands mest kjente kvinnelige politiker at det er til inspirasjon for russere som deltar i Ukraina-krigen.

Russlands president Vladimir Putin trekker torsdag en sammenligning mellom deres angrepskrig mot Ukraina og Soviets seier over Tyskland under andre verdenskrig.

Putin sier at landet blir truet av Tysklands leopard-stridsvogner, under en samling for å markere at det er 80 år siden Sovjetunionens seier i slaget ved Stalingrad.

– Vi vil sette ut mer enn bare stridsvogner. Vi er sikker på vår seier, sier han, ifølge Reuters.

PÅ MINNESTED: Putin står foran den 85 meter høye statuen «Moderlandet kaller» utenfor Volgograd.

– Det er ikke uventet at Moskva nå bruker Stalingrad i sin propaganda for Ukraina-krigen. Det går rett inn i president Putins historiepolitikk de siste årene, sier historieprofessor og Russland-ekspert ved Lunds universitet, Kristian Gerner, til VG.

– De prøver å gjøre dette til en ny krig mot fascismen. Spørsmålet er om propagandaen fungerer i dagens Russland, sier professoren.

Det ekstremt blodige slaget om Stalingrad ble utkjempet under andre verdenskrig, fra 23. august 1942 til 2. februar 1943, om byen som i dag heter Volgograd.

BLODIG: Bilde fra slaget om Stalingrad i 1942–43.

Den sovjetiske seieren, med støtte fra vestlig allierte, regnes som et viktig vendepunkt i den andre verdenskrig.

Da Vladimir Putin satte i gang krigen den 24. februar 2022, var et av argumentene at Ukraina måtte «avnazifiseres».

Torsdag hevder han at man igjen ser nazismen i en moderne form true landets sikkerhet.

– Igjen og igjen må vi stå i mot aggressjonen til det samlede Vesten. Det er utrolig, men det er faktum. Vi blir igjen truet med tyske Leopard-stridsvogner med kors på dem, sier Putin.

BLOMSTER: President Putin legger ned blomster ved minnesmerket til Vasilij Tsjujkov, en sovjetisk offiser og general.

Valentina Matvijenko, som er leder for det russiske overhuset, føderasjonsrådet, og er Russlands mest kjente kvinnelige politiker, trekker linjer fra slaget om Stalingrad til dagens «militære spesialoperasjon», som er det offisielle navnet på krigen i Ukraina.

– Bragden til heltene i Stalingrad, deres store arv, er en kilde til nye seirer for dagens generasjon av forsvarere av Russland, som, som en del av den militære spesialoperasjonen, kjemper mot de direkte ideologiske arvingene til nazistene, sier Matvijenko.

– Som for 80 år siden kjemper de for sitt hjemland, for sannhet, for rettferdighet, for et fredelig, velstående liv. Og som da, vil fienden helt sikkert bli beseiret, og seieren vil være vår.

I forbindelse med 80-årsmarkeringen er det satt opp en ny byste av Josef Stalin i Volgograd.

Det har også vært antydet at Kreml vurderer å skifte navnet på byen tilbake til Stalingrad. President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov avviste imidlertid dette i et møte med journalister torsdag, skriver nyhetsbyrået Tass.

Matvijenkos kollega, lederen for underhuset Vjatsjeslav Volodin, skriver på Telegram at «ikke alle har lært av nederlaget til Nazi-Tyskland ved Stalingrad». Konkret nevner han tidligere forbundskansler Angela Merkel og hennes etterfølger Olaf Scholz.

– Den tyske ledelsen bør forklare sine innbyggere hvorfor de igjen drar folket sitt inn i krigen, skriver Volodin.

KOMMUNISTER: Kommunistlederen Gennadij Ziuganov (i midten) og hans støttespillere feiret Stalingrad-seieren i Moskva torsdag.

Ifølge Store norske var de totale tapene ved slaget om Stalingrad på nær to millioner mennesker (døde, sårede, fanger og sivile på begge sider).

– Gjennom markeringen av Stalingrad-seieren vil Moskva råde ideologisk grunn for fortsatt krig, sier professor Kristian Gerner.

– Husk at de største ødeleggelsene i Sovjetunionen den gang kom i dagens Ukraina og Belarus, sier Gerner.