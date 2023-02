CASH: Sedler tilsvarende 1,7 millioner norske kroner ble funnet hos en av Kyivs skattetopper onsdag.

Zelenskyj etter korrupsjonsraid: − Vi vil ikke la noen svekke vår stat

Luksusklokker, designerklær, biler og seddelbunker. Ukrainas sikkerhetstjeneste har for alvor tatt opp kampen mot landets «indre fiende».

Den siste tiden har en rekke høytstående ukrainske ledere fått sparken eller forlatt sine poster etter korrupsjonsanklager. Onsdag fortsatte myndighetenes «anti-korrupsjonskampanje»:

Den fungerende sjefen for skattemyndighetene i Kyiv anklages for svindel på millioner av dollar på etter en razzia i et av hennes fire hjem.

Resultatet: Funn av dyre smykker, luksuriøse designerklær og klokker – og seddelbunker tilsvarende 1,7 millioner norske kroner.

Etterforskere mente kvinnens livsstil ikke passet hennes oppgitte inntekt, skriver The Guardian. I tillegg anklages hun for å ha misbrukt sin stilling til å ha redusert skattene til enkelte personer og selskaper.

– Enhver kriminell som er freidig nok til å skade Ukraina, særlig i krigstider, må være fullt klart over at vi kommer til å sette håndjern på hendene hans, sier lederen av Ukrainas sikkerhetsbyrå, SBU, Vasyl Maliuk, ifølge CNN.

KLOKKER: Disse klokkene ble funnet i hjemmet til den fungerende sjefen for skattemyndighetene i Kyiv.

Avdekket milliardunderslag

Samme dag har også flere sjefer i Tolletaten blitt sparket. Samtidig fikk en av landets rikeste – og tidligere Zelenskyj-alliert – boligen sin ransaket etter mistanke om tollunndragelser.

Det samme skjedde hos en tidligere innenriksminister.

Ifølge en uttalelse fra sikkerhetstjenesten er det også avdekket underslag av over en milliard dollar ved Ukrainas største olje- og raffinerselskaper. Uttalelsen er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters.

– Vi vil ikke la noen svekke vår stat. Jeg takker alle politifolk som utviste makten i lovverket og staten i dag, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sin kveldsmelding til folket onsdag.

– Dessverre, på noen områder, er den eneste måten å garantere legitimitet å endre lederskap i tillegg til innføringen av institusjonelle endringer. Endringer som gjør det som trengs så folk ikke blir skitne, skriver presidenten videre.

PRESIDENT: Volodymyr Zelenskyj.

Flere sparket i forrige uke

I forrige uke fikk flere høytstående ledere enten sparken, eller gikk fra sine poster. Blant dem en rekke guvernører, visestatsråder og ulike embetsmenn. En av dem var visestabssjefen ved presidentens kontor i Ukraina, Kyrylo Tymosjenko, som i lokale medier har måttet tåle spørsmål rundt det de omtaler som hans «luksuslivsstil».

New York Times omtalte det som den største omskiftningen i det ukrainske lederskapet siden krigen ble et faktum.

To etterforskninger som omhandler krigsfortjeneste er satt i gang. Sakene som etterforskes handler blant annet om anklager om innkjøp av militærrasjoner og strømgeneratorer til oppblåste priser, skrev Politico.

Nasjonalforsamlingen har også nylig strammet inn på reguleringer om offentlige anskaffelser etter at ukrainske medier meldte at forsvarsdepartementet hadde betalt overpris for mat til soldater.