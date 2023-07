Politibetjenter på Champs-Élysées i Paris lørdag kveld. Natt til mandag gikk det relativt rolig for seg i Frankrike, som har vært herjet av opptøyer siden en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet tirsdag.

Over 3100 arrestasjoner i Frankrike

Etter seks netter med opptøyer i Frankrike er det registrert over 3100 arrestasjoner og 5000 brente kjøretøy. Natt til mandag skal situasjonen være noe roligere, med både færre pågripelser og mindre vold.

Opptøyene brøt ut etter at en 17-åring, identifisert som Nahel, ble skutt og drept av politiet.

Natt til mandag var det roligere, med færre pågripelser og mindre vold. Totalt 49 personer ble arrestert ved midnatt, langt lavere enn tidligere netter.

Et pansret politioppbud på 45.000 betjenter, samt appeller fra Nahels bestemor om å stoppe opptøyene, kan ha bidratt til ro.

Situasjonen er fortsatt spent. Ordføreren i Paris-forstaden L'Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun, ble angrepet da en bil kjørte inn i boligen hans og forsårsaket brann.

President Emmanuel Macron planlegger å møte over 200 ordførere fra de hardest rammede områdene tirsdag. Vis mer

Det franske nyhetsbyrået BFMTV melder i 6-tiden mandag morgen at det er gjort 3164 arrestasjoner under opptøyene som har vart i snart en uke.

Det skal også være meldt om 5000 brente kjøretøy og 1000 brente eller skadede bygninger.

Ved midnatt var kun 49 personer pågrepet, ifølge innenriksdepartementet. Det er langt færre enn nettene i forveien, da biler og offentlige bygg ble stukket i brann og politi utkjempet gatekamper mot ungdommer rundt om i landet.

Det brøt ut opptøyer etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet tirsdag forrige uke. Tenåringen er identifisert med fornavnet Nahel.

Da klokken var 01.30 natt til mandag var det gjort ytterligere 29 pågripelser, ifølge kringkasteren BFMTV. Det var høy temperatur enkelte steder, blant annet i Lyon, der politiet brukte tåregass mot høyreradikale aktivister som marsjerte, tilsynelatende med ønske om å konfrontere ungdommer som deltar i opptøyer.

Les også Demonstranter angrep huset til ordfører i Paris-forstad Franske demonstranter har kjørt en bil inn i huset til en ordfører i en by sør for Paris søndag.

Et stort politioppbud – det ble utstasjonert 45.000 betjenter og pansrede kjøretøy for tredje natt på rad – og en bønn fra 17-åringens bestemor kan ha bidratt til den relative roen. I et intervju søndag tok hun til orde for en slutt på opptøyene.

Søndag ble en bil kjørt inn i boligen til ordfører Vincent Jeanbrun i Paris-forstaden L'Haÿ-les-Roses. Bilen ble så satt i brann, og Jeanbrun sier at kona og et av parets barn ble skadd. Saken etterforskes som drapsforsøk.

President Emmanuel Macron planlegger tirsdag å møte flere enn 200 ordførere for byer og lokalsamfunn som har blitt særlig rammet av opptøyene. Søndag var han i nok et hastemøte med regjeringen, og mandag ventes møter med ledere i nasjonalforsamlingen.

Slik så det ut da VGs reporter Nora Thorp Bjørnstad besøkte den Franske byen Nanterre før helgen:

