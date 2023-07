1 / 5 ØDELEGGELSER: Utbrente bilder preger bybildet flere steder i Frankrike. forrige neste fullskjerm ØDELEGGELSER: Utbrente bilder preger bybildet flere steder i Frankrike.

Frankrike: − Dette er ikke opptøyer, det er krig

Opptøyene i Frankrike har gått inn i sin syvende natt på rad, men avtar gradvis i intensitet.

Kortversjonen Opptøyene i Frankrike har pågått i snart syv netter på rad. Til sammen har det vært 3100 arrestasjoner og 5000 brente kjøretøy.

De startet etter at 17 år gamle Nahel Merzouk ble skutt og drept av politiet 27. juni.

I kommunen L'Haÿ-les-Roses utenfor Paris ble borgermesterens hus rammet av en brennende bil, og en brannmann ble drept.

Opptøyenes intensitet begynner å avta, men er fremdeles alvorlig. Vis mer

– Folk snakker om opptøyer, men for dem av oss som må takle dette er det ikke opptøyer, det er krig.

Det sier politimesteren i den franske kommunen L’Haÿ-les-Roses utenfor Paris til den britiske avisen Sky News.

Opprørene i Frankrike har pågått i flere dager etter at 17 år gamle Nahel Merzouk ble skutt og drept av politiet under en trafikkontroll 27. juni.

Nå går de voldelige opptøyene inn i den syvende natten på rad.

Til avisen er politimesteren klar på at han mener dem han kjemper mot har som mål å drepe dem.

– De har molotovcocktails, de har brostein, de kommer helt opp til oss – under tre meter unna. De leker ikke, de er her for å drepe oss.

På søndag ble en brennende bil kjørt inn i huset til borgermesteren i L’Haÿ-les-Roses, Vincent Jeanbrun.

Borgermesteren var selv ikke hjemme, men hans kone skal ha brukket det ene beinet da hun måtte flykte sammen med parets to småbarn.

Natt til mandag ble en brannmann drept i protestene i landet, og etter den sjette natten med opptøyer var det blitt registrert 3100 arrestasjoner og 5000 brente kjøretøy.

Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt kontinuerlige møter med nasjonale og lokale myndigheter for å forsøke å få kontroll på opptøyene.

Avtar sakte

Selv om opptøyene i landet har holdt på i nærmere en uke, melder flere franske medier at de begynner å avta i intensitet.

I utkanten av Nanterre, hvor Nahel Merzouk ble drept, skal ungdommer fremdeles stå ved innfartsårer og overvåke hvem som kommer inn og ut.

Veiene skal være skadet av brannen og fulle av utbrente biler.

Sky News skriver at politiet fremdeles overvåker situasjonen fra avstand, men unngår aktivt å gå inn for å la være å provosere.

Sent søndag oppfordret den drepte 17-åringens bestemor om en stans i opptøyene.

Økning i politivold

Opptøyene er en reaksjon på at 17 år gamle Nahel Merzouk ble skutt og drept av politiet under en trafikkontroll 27. juni.

Etter en lovendring fra 2017 har det vært en kraftig økning i voldsbruk hos det franske trafikkpolitiet. Lovendringen, i etterkant av terrorangrepene på Charlie Hebdo og i Paris i 2013, ga politiet utvidet rett til å bære våpen.

Fem ganger så mange sjåfører har blitt skutt av politi etter lovendringer, viser en undersøkelse utført av forskere fra ulike store franske universiteter, sitert i Espirit.

Bare i år har tre mennesker blitt skutt og drept av politiet i forbindelse med trafikkontroller i Frankrike. I fjor ble hele 13 mennesker drept, melder France24.

Politimannen som skjøt Nahel ble siktet for hendelsen torsdag forrige uke, men mener at han handlet innenfor «rammene av loven».

