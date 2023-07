FUNNET HER: Oppi denne fryseren ble den norske kvinnen funnet. Mannen har tidligere forklart at han heiste henne oppi fryseren ved hjelp av en talje i januar 2018.

Fryseboks-tiltalte i retten: − Hun døde, men hun gjenoppsto

KARLSTAD (VG) 56-åringen har tidligere forklart seg utfyllende om hvordan samboeren havnet i fryseren. Nå sier han bare «ingen kommentar» og mener hun har gjenoppstått.

Kortversjonen En 56 år gammel nordmann er tiltalt for grov likskjending og bedrageri etter at svensk politi fant hans avdøde samboer i en fryser hjemme hos ham i Värmland i mars.

Kvinnen hadde ligget i fryseren i over fem år.

Han har tidligere gitt en detaljert forklaring om hvordan kvinnen havnet i fryseren, men nå nekter han alle forhold i tiltalen.

Han svarte i dag «ingen kommentar» på de fleste spørsmål fra påtalemyndigheten, men han forklarte at kvinnen hadde gjenoppstått på den tredje dagen. Vis mer

Tirsdag morgen startet rettssaken mot den 56 år gamle nordmannen som er tiltalt for likskjending etter å ha lagt og oppbevart samboeren i en fryser i fem år.

Han er også tiltalt for bedrageri fordi han skal ha hevet kvinnens trygd de årene hun lå død i fryseren.

Tirsdag møtte den 56 år gamle mannen i rettssalen i Karlstad i grønne joggeklær og hvite joggesko.

Han har tidligere erkjent forholdene han er tiltalt for – men nå nekter han for alt.

Før rettssaken har han vært i en rekke politiavhør.

I de første avhørene fortalte han deltaljert om hvordan han hadde lovet samboeren å gravlegge henne i hagen sammen med hunden Loke, at han heiste henne ned i fryseren ved hjelp av en såkalt talje og at han på grunn av «problemer» aldri fikk gravlagt henne i hagen.

PÅ NABOFEST: Her spiller den tiltalte mannen gitar på en nabofest. Ved siden av ham sitter kvinnen som endte i fryseren.

Etter hvert som tiden gikk ble svarene mannen ga til politiet merkeligere og merkeligere, og før rettssaken gjorde han det også klart at han ville benekte alle forhold i tiltalen.

Under rettssaken tirsdag vekslet han mellom å gi korte svar på påtalemyndighetens spørsmål, si «ingen kommentar» eller å si at han ønsket at aktor skulle ta til seg Gud og Bibelens ord.

Han erkjente heller ikke at han hadde lagt kvinnen i fryseren.

– Kan du forklare om din og NN. (kvinnens) relasjon, spurte aktor.

– Ingen kommentar, svarte 56-åringen.

– Hvorfor vil du ikke svare på det?

– Ingen kommentar.

– Politiet har funnet NN. (kvinnens navn) i frysen. Hvordan har det seg at hun lå der?

– Vet ikke.

– Vet du når hun dør?

– Hun er ikke død.

AKTOR: Linda Karlsson er aktor i saken.

– Kan du fortelle om det da?

– Jeg prater med min kone hver dag. Utover det har jeg ingen kommentar.

– Hvordan kommer det seg at kroppen er funnet i fryseren?

– Det vet jeg ikke.

– Vet du hvordan hun havnet der?

– Nei.

– Har du forstått at NN. (kvinnens navn) er død?

– Hun lever i beste velgående.

– Hvordan har du kontakt med henne?

– Telepatisk i hodet.

– Hun døde, men hun gjenoppsto på den tredje dagen. Hun er hjemme og bor der i beste velgående.

56 åringens forsvarer mener også at nordmannen er psykisk syk, men rettspsykiatere har konkludert med at han er frisk.

FALUKORV: Denne pakken med pølser er pakket etter kvinnens død, og viser på at mannen brukte fryseren også når hun lå der.

I dag sa mannen at han ikke stoler på politiet, bare på «vår Herre og Gud».

Kvinnen ble funnet i huset der samboerparet bodde sammen frem til januar 2018. Da skal den 56 år gamle mannen ha funnet henne død i sengen, har han tidligere forklart i politiavhør.

Mannen skal ha så ha skrevet i en kalender at kvinnen døde 12. januar klokken 15.30.

Dette var klusset over, men politiets undersøkelser med IR-kamera viser hva som sto skrevet i kalenderen:

Familien reagerte

Familien til den norske kvinnen deltok i rettssaken på videolink fra en rettssal i Norge.

En halvsøster forklarte hvordan de mistet kontakten med søsteren som hadde flyttet til Sverige, og hun etter hvert fikk rare meldinger fra telefonnummeret til kvinnen.

– Hun skrev ikke sånn, forklarte søsteren, som sa at de ikke fikk muntlig kontakt med kvinnen.

Halvsøsteren tok da kontakt med politiet i Ärjang.

– De lovet å kikke etter henne, og det gjorde de. Meldingen tilbake fra politiet var at de hadde snakket med NN (56-åringen jour. anm.), og at han hadde sag at hun var ute og gikk tur med hunden.

Siden politiet ikke hadde fått direkte kontakt med kvinnen, og fordi hun ikke svarte på telefonen, reiste halvsøsteren til Ärjang.

KARLSTAD: Rettssaken går i Värmlands tingsrätt i Karlstad.

– Da vi kom frem så var det ingen hjemme. Så jeg skrev et lite kort at hun måtte gi lyd fra seg.

– Da vi kom hjem fikk jeg en tekstmelding fra NNs telefon (kvinnens telefon jour. anm.). Der stor det at de ikke ville ha noe med oss å gjøre. At de skulle til Finland og hadde kjøpt ny bobil, sier halvsøsteren som er sikker på at det var mannen som skrev denne meldingen.

En halvbror forklarte at 56-åringen i en begravelse i 2013 hadde sagt følgende:

– «Hvis det skjer noe med søstera di så jeg gjemme henne så jeg kan heve trygden». Han sa det i en spøkefull tone. Jeg skjønte jo ikke at det kunne skje. Men nå virker det planlagt, sa halvbroren.

Det fremgår ingen sikker dødsårsak av obduksjonsrapporten, men liket hadde flere fryseskader. Påtalemyndigheten har imidlertid falt ned på at det ikke finnes bevis for drap.

