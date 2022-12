HENRETTET: Majidreza Rahnavard (23) ble henrettet mandag morgen.

Majidreza (23) hengt med kran: Irans regime viste frem henrettelsen på TV

Under én måned etter at han ble pågrepet, ble den iranske demonstranten Majidreza Rahnavard offentlig hengt mandag morgen. - Dette bare øker folkets sinne, sier en iransk demonstrant til VG.

Bildene fra den iranske byen Mashhad, tatt grytidlig mandag morgen før soloppgang, er grusomme:

Den døde kroppen til 23-åringen Majidreza henger fra en gul kran. Han har bind foran øynene, hendene er bakbundet og bena er lenket sammen.

Foran en betongbarriere står væpnede, maskerte vakter, og bak dem står en folkemengde som angivelig har sett på mens demonstranten ble heist opp fra bakken og døde.

Bildene ble publisert av TV-kanalen Mizan, kort tid etter at henrettelsen var gjennomført. Den regimevennlige kanalen er tilknyttet det iranske rettssystemet.

Sammen med bildene publiserte kanalen et vers fra Koranen, som ifølge nyhetsbyrået AP, henviser til hvordan «de som går til krig mot Allah» skal straffes.

Publiseringen og den offentlige henrettelsen ses på som en klar advarsel fra regimet, til Irans demonstranter. Siden september har store folkemasser tatt til gatene over hele landet, i den største motstanden mot Irans styresett siden den islamske revolusjonen i 1979.

– Regimet startet med å skyte demonstranter på åpen gate. Nå henretter de de som er pågrepet. Regimet ønsker å kontrollere befolkningen med henrettelser, sier Mahmood Amiry-Moghaddam til VG.

Han er direktør i organisasjonen Iran Human Rights, som følger utviklingen i Iran svært tett.

ETTER PÅGRIPELSEN: Majidreza Rahnavard sammen med moren i fengsel dager før han ble henrettet.

488 demonstranter er så langt drept under demonstrasjonene, mens over 18.000 skal være arrestert. Et titalls av de arresterte er allerede dømt til døde. Den siste uken er to av dødsdommene fullbyrdet.

– Regimet har den siste tiden stått overfor en befolkning der fryktbarrieren er brutt. Nå, med offentlige henrettelser, forsøker myndighetene å bygge opp fryktbarrieren igjen, sier Amiry-Moghaddam.

Han frykter at hvis verdenssamfunnet eller Irans befolkning ikke reagerer kraftig nå, så vil massehenrettelser av demonstranter snart bli gjennomført i landet.

Henrettelser utført med kran har i liten grad blitt brukt i Iran de siste årene, men ble aktivt brukt av det iranske regimet for å slå ned på det massive folkeopprøret i landet i 2009.

Nå ser regimet ut til igjen å forsøke å slå ned på omfattende demonstrasjoner med brutal vold.

En iransk demonstrant VG snakker med over tekstmeldinger mandag kveld, sier det er åpenbart at henrettelsene brukes som taktikk fra regimets side.

Info Kort forklart: Folkeopprøret i Iran Døde i politivaretekt: Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) Den kurdiske kvinnen Mahsa Amini (22) døde fredag 16. september etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab.

Store demonstrasjoner: Dødsfallet har ført til store demonstrasjoner over hele Iran. Demonstrantene kjemper for frihet og kvinners rettigheter, mot vold mot kvinner og politisk undertrykkelse. Slagordet «Kvinner, livet, frihet» er brukt aktivt, men direkte kritikk av landets ledelse er også tydelig. «Død over diktatoren» ropes av demonstrantene.

Mange drept: Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» Ifølge Human Rights Watch har iranske myndigheter med «overdreven og dødelig maktbruk slått hensynsløst ned på omfattende demonstrasjoner» . Internett er begrenset for å hindre kommunikasjon innad i landet, men også til utlandet. Over 350 demonstranter skal være drept.

Dette sier Irans leder: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei mener at USA og «zionist-regimet» , som han omtaler Israel som, har planlagt «opptøyene» i Iran den siste tiden. Vis mer

Anklages for drap på medlemmer av fryktet milits

Majidreza Rahnavard ble pågrepet for bare 23 dager siden. Han ble dømt til døden 29. november, for såkalt «moharebeh», et ord på farsi som betyr «å gå til krig mot Gud.».

«Den revolusjonære retten» i Mashhad, der demonstranten ble dømt, er tidligere internasjonalt kritisert for hverken å la tiltalte velge egen forsvarer, eller å få tilgang på bevis.

Ifølge dommen skal Rahnavard angivelig ha knivstukket og drept to medlemmer av den fryktede Basij-militsen, som er tett tilknyttet landets mektige Revolusjonsgarde.

Som bevis viste retten fram en kornete video, som angivelig skal vise knivstikkingen. Klippet, som VG også har sett, er av svært dårlig kvalitet.

Den sivilkledde Basij-militsen har under demonstrasjonene i høst spilt en helt sentral rolle i regimets voldsbruk, og har stått bak pågripelser og angrep på demonstranter. Ifølge mange av Irans demonstranter står militsen også bak en rekke av drapene på demonstranter den siste tiden.

FØRSTE HENRETTETELSE: Mohsen Shekari (23) ble henrettet torsdag. Foto: faksimile, sosiale medier

– Ikke rettferdig oppgjør

Torsdag i forrige uke ble demonstranten Mohsen Shekari (23) også henrettet, etter han angivelig skal ha blokkert en gate under demonstrasjoner i Tehran, samt skadet en iransk sikkerhetsvakt med machete.

Amnesty International er svært kritiske til straffeprosessene som nå rettes mot demonstrantene i Iran.

– Dette er ikke et rettferdig oppgjør med kriminelle handlinger, men et politisk grep for å skremme demonstrantene til taushet, sa politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, til VG i forrige uke.