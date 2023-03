I UKRAINA: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram ble vist rundt i Kyiv av den ukrainske viseforsvarsministeren Volodymyr Havrylov.

Den norske forsvarsministeren og forsvarssjefen er i Kyiv – donerer luftvern

Fredag besøkte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen hovedstaden Kyiv i Ukraina.

Regjeringen opplyser i en pressemelding at Norge vil donere luftvern til Ukraina.

– Ukraina har sterkt behov for mer luftvern, og Norge vil bidra med det vi kan, sier forsvarsminister Gram.

Gram møtte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og forsvarsminister Oleksii Reznikov i Ukraina – og offentliggjorde at Norge i samarbeid med USA vil donere to komplette NASAMS-ildenheter.

– Nå er det over ett år siden det russiske regimet startet sin krig mot Ukraina. Krigen har fått enorme konsekvenser. Titusenvis av soldater og sivile har blitt drept, sier han og fortsetter:

– Millioner av mennesker har måttet flykte. Store deler av Ukraina har blitt lagt i grus. Ødeleggelsene er ufattelige. Å se dette med egne øyne gjør dypt inntrykk.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, den ukrainske viseforsvarsministeren Volodymyr Havrylov og Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Støttende

Gram og forsvarssjef Kristoffersen har møtt landets president, Volodymyr Zelenskyj, som også har kunngjort besøket på Telegram:

– Norge har vært støttende for Ukraina siden krigen brøt ut og har gjort mye for at våre soldater har kunnet stille sterkt på slagmarken. Det setter vi pris på, skriver Zelenskyj.

– Jeg takker regjeringen, Stortinget og hele Norge for deres omfattende bistand til Ukraina og vårt folk.

Det var TV 2 som meldte om besøket først.