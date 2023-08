DONALD TRUMP: Republikanernes fremste presidentkandidat er tiltalt i tre alvorlige saker.

Donald Trump nekter straffskyld – igjen

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trumps tilhengere er sikre på at tiltalene vil hjelpe ham tilbake til makten.

Kortversjonen For tredje gang på fire måneder har tidligere president Donald Trump blitt møtt med alvorlige anklager. Denne gangen anklages han for å ha prøvd å overstyre valgresultatet i 2020. Trump nekter straffskyld.

Tidligere anklager mot Trump inkluderer feilhåndtering av graderte dokumenter og bestikkelser for å begrunne påstander om seksuelle møter. Han har nektet straffskyld i disse sakene også.

I den siste saken anklages Trump for falske anklager om valget i 2020, for å ha lagt press på offentlige tjenestemenn for å endre valgresultatene og rekruttering av falske valg representanter. Vis mer

For tredje gang på fire måneder har tidligere president Donald Trump måttet svare på en svært alvorlig tiltale.

Trump erkjenner ikke straffskyld i saken mot han der påtalemyndigheten mener han angrep demokratiet ved å ikke godta valgnederlaget i 2020.

Det melder flere amerikanske medier.

Neste høring i denne saken er planlagt til 28. august.

Utenfor retten er det et voldsomt presseoppbud, men også av både motstandere og tilhengere av Trump.

En mann kledd ut som en gigantisk Trump-baby har plakaten «loser» (taper) skrevet på magen, andre motstandere synger og danser og krever at Trump dømmes.

All oppmerksomheten sakene gir den omstridte ekspresidenten drahjelp. Trump bruker også skandalene til å fyre opp sine egne tilhengere.

– Jeg trenger enda en tiltale for å sikre at jeg blir valgt, skrev han på Truth Social torsdag.

Tror Trump vinner i 2024

John Johnson (40) fra New Jersey er én av mange Trump-tilhengere som bruker torsdagens rettsmøte til å demonstrere.

– Dette er en god dag for sjefen, men en skammelig dag for demokratiet. Heldigvis er denne latterlige rettsprosessen bare god PR for Trump.

Johnson mener valget ble stjålet fra Trump i 2020. Han tror også at den tidligere presidenten kommer til å vinne det neste presidentvalget.

TILHENGER: John Johnson tror Donald Trump igjen blir president i USA.

– Men hva med anklagene om at han oppildnet til den voldelige stormingen av Kongressen?

– Det er ikke riktig. Han oppfordret til en demonstrasjon og så kom det provokatører som skapte trøbbel, sier Trump-tilhenger Johnson.

En annen av Trumps tilhengere, Suzzanne Monk (51), mener det var politiets feil at det utartet til opptøyer da Kongressen ble stormet.

– Trump ba oss demonstrere mot det korrupte valget, men han oppfordret aldri til vold. Kongresspolitiet klarte ikke å holde ro og orden, sier hun.

UENIG: Suzzanne Monk mener politiet ikke gjorde nok under stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

Tre tiltaler mot Trump

Den tredje tiltalen mot Donald Trump handler om at han prøvde å overstyre valgresultatet i 2020.

Tidligere er han tiltalt for feilhåndtering av graderte dokumenter, og for bestikkelser for å begrave påstander om seksuelle møter han har hatt. Han har nektet straffskyld i begge disse sakene.

TAPER: Motstandere av Trump utenfor rettslokalet torsdag.

Tiltalen der han igjen ikke erkjenner straffskyld er den mest alvorlige av de tre. Påtalemyndigheten beskylder Trump og hans medsammensvorne for følgende:

Falske påstander om at valget var rigget.

Legge press på tjenestemenn på delstats- og føderalt nivå for å endre valgresultatene.

Rekruttering av falske valgmenn som skulle lyve om at Trump vant i deres delstater.

Til tross for at han stadig må møte i retten, er Trump republikanernes fremste presidentkandidat til valget i 2024.

