BEVÆPNING: Politiet i Atlanta forbereder seg på mulige protester, dersom det skulle komme en tiltale mot Trump.

«Du må finne 11.780 stemmer» – ny sak kan bli den verste for Trump

NEW YORK (VG) Donald Trump har måttet svare på tre alvorlige tiltaler på fire måneder. I neste uke kan det komme tiltale i saken som kan ramme ekspresidenten aller hardest.

Kortversjonen Donald Trump har måttet svare på tre alvorlige tiltaler på fire måneder, og forbereder seg på en potensiell fjerde.

En pågående sak i delstaten Georgia kan ramme Trump hardt, siden presidenter ikke kan benåde seg selv i saker på delstatsnivå.

Georgia-saken har vært under etterforskning i to og et halvt år og handler om Trumps forsøk på å endre valgresultatet i 2020. Vis mer

Trump er godt i gang med sin kampanje for å vinne nominasjonskampen i Det republikanske partiet, og bruker valgmøtene til å rakke ned på tiltalene mot ham.

Det er bare «bullshit», avfeide han anklagene med denne uken.

Men like fullt må Trumps team bruke mye energi på sakene:

Torsdag denne uken må hans advokater i en rettshøring i Florida i den såkalte dokumentsaken, som handler om at Trump tok hemmeligstemplede papirer fra Det hvite hus.

Fredag må advokatene hans i en rettshøring i den føderale retten i Washington D.C., der det skal legges kjøreregler for bevisene i tiltalen om at Trump løy om valgresultatet i 2020, skriver CNN.

Kan benåde seg selv

Trump slipper å møte personlig i retten under høringene, noe han måtte i forrige uke. Der ble han anklaget for å ha fremprovosert det voldelige angrepet på Kongressen.

«En trist dag for USA», sa Trump i etterkant av rettsmøtet.

Og flere triste dager kan det bli: For Trump er i tillegg til disse to føderale sakene tiltalt i New York delstat for å ha brukt valgkampanjepenger til å betale en pornoskuespiller til å tie om at de hadde hatt sex.

Men selv om flere av de føderale tiltalepunktene har en mulig strafferamme på inntil tyve år, hindrer det ikke Trump fra å stille til gjenvalg.

Og i de føderale sakene kan Trump faktisk benåde seg selv, hvis han vinner neste valg og på nytt blir president.

Ville endre resultatet

Men i en pågående sak i delstaten Georgia vil Trump ikke kunne benåde seg selv dersom han blir tiltalt og dømt. Presidenter har nemlig ikke den muligheten i saker på delstatsnivå, kun i føderale saker.

Georgia-saken er blitt etterforsket i to og et halvt år, og har allerede vært gjennom flere rettslige høringer.

Den handler også om at Trump på flere ulike vis forsøkte å få valgresultatet endret i 2020, slik at han kunne vinne presidentvalget.

Les også Løgner, galskap og vold: Dette skal være Trumps hjelpere Påtalemyndigheten mener Trump ikke handlet alene i forsøket på å undergrave Bidens valgseier.

KAN FELLE TRUMP: Statsadvokat Fani Willis mener hun har bygget en svært grundig sak mot Trump.

Georgia-saken er delvis knyttet til den føderale saken mot Trump, der det kom tiltale i forrige uke, men er en egen etterforskning.

I neste uke forventes det at en såkalt storjury skal få høre funnene i statsadvokatens etterforskning, og ta stilling til om det skal tas ut tiltale i denne fjerde saken, skriver The New York Times.

Statsadvokat Fani Willis har indikert at nær 20 personer kan bli siktet i dragsuget av en tiltale mot ekspresidenten, det gjelder da Trumps nære rådgivere og advokater.

POLITIET ER KLARE: Gatene rundt rettslokalet i Fulton County i Atlanta Georgia er allerede sperret av.

Frykter opptøyer

Det er frykt for at en tiltale i Georgia kan føre til voldelige opptøyer til støtte for Trump. Det er allerede satt opp sikkerhetsgjerder rundt rettsbygget i delstatshovedstaden Atlanta.

Dette er det viktigste punktet i Georgia-saken:

Da det ble klart at Trump hadde tapt 2020-valget i den vanligvis republikanske delstaten, ringte han til den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger.

LOT SEG IKKE PÅVIRKE: Tidligere administrasjonsminister i delstaten Georgia, Brad Raffensperger.

«Du må finne 11.780» stemmer, krevde Trump. Slik ville han endre resultatet i sin favør.

Raffensperger nektet, og gikk ut med et lydopptak av samtalen. Han har allerede avgitt flere rettslige forklaringer, og vil trolig vitne mot Trump.

PS: Tiltalene mot Trump ser ikke ut til å gjøre ham mindre populær blant republikanske velgere. Tvert imot: Han leder soleklart på målinger i nominasjonskampen for å bli republikansk presidentkandidat.