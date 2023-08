Det polske folk møtte tirsdag opp for å vise sin støtte til militæret.

Polen viser muskler: − Vi har ikke noe valg

WARSZAWA (VG) Med stridsvogner, flagg og parade vil Polen vise seg frem som en militær supermakt i Europa. Det håper de vil være avskrekkende for Russland.

– Det er viktig å vise dem at vi støtter dem, spesielt nå når Russland er så aggressive, sier 43 år gamle Kristof.

På skuldrene sitter fem år gamle Natalia og vaier med et polsk flagg. Familien har dratt til sentrum av Warszawa for å støtte soldatene i det som er den største militærparaden landet har arrangert siden den kalde krigen.

Over dem steker solen.

Svetten pipler på tilskuerne, barn gråter av solstikk, mens voksne svimer av. Ambulansene kjører i skytteltrafikk.

Men de holder ut, for de skal snart se 2000 soldater, flere hundre pansrede kjøretøy og stridsvogner rulle forbi.

Kristof (43) og Natalia (5).

– Før tenkte jeg ikke at militæret var så viktig for nasjonen, men etter Russland gikk til krig, er det viktig at vi ikke lever i en illusjon. Vi har ikke noe valg, sier Kristof.

Så skimtes jagerflyene i det fjerne, før bakken begynner å riste av stridsvognene som passerer dem.

– Dette er en perfekt dag for å vise vår styrke, å vise at vi har bygd en sterk hær som effektivt kan forsvare våre grenser, uten å nøle, uttalte landets forsvarsminister Mariusz Blaszczak fra talerstolen under paraden.

For krigen i nabolandet Ukraina føles aldri langt unna dem.

Polen huser i overkant av 1 million ukrainske flyktninger. Samtidig har spenningen langs grensen til nabolandet Belarus økt.

For de siste ukene har leiesoldat-gruppen Wagner søkt tilflukt i Belarus, etter deres mislykkede kuppforsøk i Russland like før sommeren. Flere av soldatene skal ha bevegd seg mot den Polske grensen.

Det har ført til at Polen forrige uke utstasjonerte tusenvis av nye soldater til grensen.

Russland har også de siste månedene utplassert taktiske atomvåpen i Belarus.

Polens svar er tydelig: mer våpen, flere soldater og stridsvogner.

I høst er det også valg i landet, og de konservative partiene som regjerer gjør nå alt de kan for å vise at de tar trusselen på alvor.

Militærparaden på tirsdag er en årlig feiring for Polens seier over Sovjet, under slaget om Warszawa i 1920. Men i år er den ekstra grandios.

– Paraden skal ha en avskrekkende effekt og vise at Polen sitter på store militære ressurser for å forhindre at noen finner på å gjøre noe dumt.

Det sier den polsk-norske forskeren Jakub M. Godzimirski. Han forsker på Russland og Europa for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Krigen som pågår i Ukraina, ved Polens grense, påvirker landet både direkte og indirekte. De har fått en million flyktninger, men Polen er også et land som har vært invadert flere ganger av Russland. Det vekker mange minner, sier han på telefon til VG.

Polen posisjonerer seg nå til å bli en europeisk militær supermakt.

Godzimirski trekker frem at krigen i Ukraina har bidratt til at Polen nå står foran en voldsom militær opprustning. De har donert store mengder militært utstyr til nabolandet Ukraina. Derfor investerer de tungt nå i nye kampfly, stridsvogner og andre kampkjøretøy.

– De er tydelige på at for å være i stand til å stå imot, og avskrekke Russland, så må de oppgradere sine militære kapabiliteter.

Landet, som har 37 millioner innbyggere, har lovet å doble antallet soldater, opp til 300.000. De har også begynt å trene ungdommer til å krige.

Samtidig har myndighetene uttalt at de vil bruke fire prosent av landets bruttonasjonalprodukt på militæret.

Dermed blir Polen det Nato-landet som bruker størst andel av landets midler på militæret.

Landet ligger sentralt plassert på NATOs østflanke, og jobber nå for å posisjonere seg selv som en sterk aktør i EU og NATOs politikk.

– Polen kan ligge an til å bli et av de sterkeste militærmaktene i Europa, kanskje den sterkeste. Og landet kommer til å få en viktig rolle i Europas sikkerhetspolitikk fremover, mener forskeren.