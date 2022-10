IKKE MED: Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna ikke med i ny svensk regjering

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sier partiet har fått betydelig politisk gjennomslag, til tross for at det ikke sitter i regjering.

NTB

Åkesson deltok fredag på en pressekonferanse der Moderaternas leder Ulf Kristersson la fram sitt regjeringsprosjekt.

Sverigedemokraterna deltar ikke i regjeringen, som består av Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

– Vi skulle gjerne vært med, men når vi ikke er det, er det viktig med en avtale der vi får gjennom saker, sa han, og pekte på en rekke temaer.

– Et maktskifte må innebære et paradigmeskifte når det gjelder innvandring- og integreringspolitikken, fortsatte Åkesson. Han konstaterte imidlertid også at asylretten skal opprettholdes.

NY STATSMINISTER: Moderaternas partileder Ulf Kristersson.

Regjeringsforhandlingene har pågått siden valget 11. september. Fristen for å komme til enighet utløp egentlig onsdag, men Moderaternas leder fikk to dagers utsettelse. Avtalen ble framforhandlet på Tidö slott utenfor Västerås.

Det var på forhånd knyttet spenning til om Sverigedemokraterna ville godta en regjering der de selv ikke er med, men der Liberalerna deltar.

Høyrepartiene fikk et svært knapt flertall i Riksdagen, og den påtroppende statsministeren la også vekt på dette i sin innledning:

– Vi har respekt for at det finnes uro i landet vårt: om krigen, økonomien, og splittelsen og den harde tonen i politikken. Vi vil samle, ikke splitte, og forene, ikke dele. Det trengs en ny ånd i svensk politikk, sier Kristersson.