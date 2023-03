Terrorsiktede Syria-søstre har landet i Norge

GARDERMOEN (VG) Natt til onsdag landet de to terrorsiktede Syria-søstrene og deres tre barn i Norge.

Det bekrefter søstrenes advokat Geir Lippestad til VG.

De to kom sammen med sine tre barn til Oslo lufthavn via Frankfurt like etter klokken 00.30 norsk tid. De ble kjørt bort kort tid etter at de gikk ut av flyet.

Det skjer nesten ti år etter at de som tenåringer dro fra Bærum til Syria for å tilslutte seg Den islamske stat (IS).

VG meldte tirsdag at søstrene var i ferd med å bli hentet hjem til Norge i en hemmelig operasjon.

Søstrenes forsvarer, advokat Geir Lippestad, ønsker ikke å kommentere saken før han har snakket med klientene sine.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Årsaken til at barna ikke er hentet ut tidligere, er fordi mødrene ikke har samtykket, ifølge UD. Nå er det imidlertid de som har bedt om bistand. Vis mer

Ifølge VGs opplysninger er kvinnene nå 29 og 25 år gamle. Den eldste av søstrene har to døtre, den yngste har én datter. Fedrene til barna var tilknyttet IS.

Barna har rett på norsk statsborgerskap gjennom sine mødre. Det er hensynet til dem som har vært avgjørende for at de nå hentes hjem, opplyste Utenriksdepartementet tidligere tirsdag.

Huitfeldt: – Av hensyn til barnas liv og helse

– Jeg har konkret informasjon som viser hvor farlig det er å vokse opp i disse leirene av hensyn til ernæring, sykdom og fare for radikalisering, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under en pressekonferanse tirsdag kveld.

Ifølge UD ba de to kvinnene selv om hjelp til å returnere med sine barn. Huitfeldt vil ikke svare VG på når de ba om dette.

– Bistand i dette tilfellet er gjort av hensyn til barnas liv og helse og på bakgrunn av konkret helseinformasjon gjennomgått av medisinsk ekspertise i Norge, sa Huitfeldt.

Årsaken til at norske myndigheter ikke har hentet ut disse barna tidligere, er at det ikke er mulig å hente ut barna alene fra leirene uten samtykke fra foreldrene, skriver UD.

At mødrene nå ba om bistand, gjorde det mulig å hente dem ut sammen.

Kvinnene vet at de blir pågrepet når de kommer til Norge, har UD sagt.

Påtalemyndigheten i Norge mener at såkalte IS-kvinner – som ofte passer på barn og hus – støtter og er en del av terrororganisasjonen IS.

Bærum-søstrene er begge siktet for deltagelse i terrororganisasjonen og vil trolig bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) når de kommer til Norge.

– Jeg kan ikke forstå det. Det å ta vare på barn og familie er da ikke kriminelt. Vi holdt huset rent og ryddig, ikke noe mer enn det, sa den yngste av søstrene til VG i fjor.

Det var i oktober 2013 at de to søstrene forsvant fra familiens hjem i Bærum i Viken. De to jentene var da 16 og 19 år gamle og har begge somalisk bakgrunn.

I flere år etterpå forsøkte faren deres å få hente dem hjem til Norge, men uten hell.

Ifølge faren hadde jentene vært vanlige, skoleflinke jenter som hadde gjennomgått en rask radikalisering over noen måneder.

VG-oversikt: 100 islamister dro fra Norge til Syria for å delta i hellig krig. Dette er arven etter IS.