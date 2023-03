UNDER LUPEN: Ekspresident Donald Trump etterforskes for å ha betalt pornoskuespiller Stormy Daniels for å tie om en påstått affære i 2006.

Trump risikerer tiltale for «hysj-penger»: − Kan få mer sympati

Svaret på etterforskningen av Trumps påståtte bestikkelse av pornoskuespilleren Stormy Daniels kan komme denne uken. Ekspert tror en tiltale kan gjøre ekspresidenten mer populær på kort sikt.

Det har gått et år siden det ble åpnet etterforskning av Trump etter mistanke om at han har bestukket pornoskuespilleren Stormy Daniels for å tie om en påstått affære mellom dem i 2006.

Konklusjonen av etterforskningen ventes å være like om hjørnet, særlig etter at Trump i helgen skrev at han kommer til å bli pågrepet tirsdag.

Saken dreier seg om en utbetaling til Daniels på 130.000 dollar utført av Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen, like før presidentvalget i 2016.

Trump har hele tiden nektet for å ha hatt et forhold til Stormy Daniels.

Tror på snarlig avgjørelse

USA-ekspert og rådgiver i den liberale tankesmien Civita, Eirik Løkke, sier at han ikke blir overrasket om det kommer en tiltale i nærmeste fremtid.

– Jeg tror ikke Trump ville ha annonsert dette selv, hvis det ikke nærmet seg en avklaring. Også store medier, uavhengig av hverandre, melder om at det kommer en avgjørelse snart.

Løkke mener det er overraskende at dette er den første saken hvor det ser ut til at Trump risikerer å bli tiltalt.

– Han er også under etterforskning for langt mer alvorlige forbrytelser – med tanke på både stormingen av Kongressen og valgpåvirkning i Georgia, sier Løkke.

Risikerer «blowback»

En tiltale mot Trump avhenger av om påtalemyndigheten klarer å legge frem fellende bevis for at det er Trump som står bak utbetalingen som Michael Cohen gjennomførte.

Cohen ble i 2018 funnet skyldig for å ha betalt Daniels for å tie om den påståtte affæren med Trump, og soner en dom på tre år i fengsel.

Forbes skriver at Trump skal ha refundert Cohen gjennom Trump Organization, og markert utgiftene som «juridiske gebyrer».

Den tidligere amerikanske presidenten avfeier derimot anklagene.

USA-KJENNER: Rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

Eirik Løkke tror en tiltale kan slå tilbake på statsadvokaten.

– Han risikerer en enorm blowback, hvis Trump blir tiltalt og så frifunnet i retten. Kanskje vil det igjen gjøre terskelen enda høyere for å kjøre de mer alvorlige sakene, sier han.

I USA avholdes det valg til påtalemyndigheten, i motsetning til i Norge.

– Nå skal jeg ikke beskylde de i påtalemyndigheten, men det er ikke utenkelig at de som er valgt inn vil ha sine «15 minutes of fame», sier han.

Samtidig mener Løkke det er underkommunisert hvor svak saken er.

– Den tidligere statsadvokaten har ikke tatt ut tiltale – det samme med føderale myndigheter. Det blir spennende å se hvilke beviser Bragg sitter på, mener Løkke.

Alvin Bragg er statsadvokat i New York og leder etterforskningen av Trump.

Vil vitne

Etter at Cohen ble dømt i 2018, har han blitt en av de mest profilerte kritikerne av Trump.

Forrige uke forklarte Cohen seg foran storjuryen i New York.

– Dette handler ikke om ham. Dette handler om å stille folk ansvarlig, om å si sannheten til makten og alt annet imellom, sier Cohen ifølge nyhetsbyrået AP.

VENDER TRUMP RYGGEN: Michael Cohen (t.v.) utenfor statsadvokaten i New York sitt kontor onsdag forrige uke.

USA Today skriver at Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford som hun egentlig heter, har sagt ja til å vitne i en rettssak hvis Trump blir tiltalt.

Dette skjer hvis Trump blir arrestert

Trumps advokat Joseph Tacopina har bekreftet at 76-åringen kommer til å overgi seg dersom han blir pågrepet. Den beskjeden kom etter at nyhetskanalen WNBC skrev at føderale, statlige og lokale påtalemyndigheter forbereder sikkerhetsordninger i forbindelse med muligheten for at Trump vil bli tiltalt.

Hvis Trump blir pågrepet, vil han bli den første tidligere amerikanske presidenten i historien til å bli siktet for kriminelle handlinger.

USA-ekspert Eirik Løkke, mener en eventuell tiltale ikke vil få de største konsekvensene for Trump.

– Jeg tror ikke en tiltale «bare» vil ødelegge mye for Trump. Man kan derimot tenke seg at med en tiltale vil han umiddelbart få en sterkere posisjon innad i partiet. Det er ikke første gang han ville kunne fremstille seg som et offer og få mer sympati. På lengre sikt, om han skulle ende med å bli dømt, vil det nok få større konsekvenser for han.

