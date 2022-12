Opptøyer etter skyting i Paris: Tåregass mot demonstranter

I etterkant av angrepet i Paris fredag formiddag der tre ble drept og flere skadet, har det oppstått voldsomme opptøyer i hovedstaden.

Politiet bruker tåregass mot demonstrantene som har tatt til gatene, melder Le Parisien.

Videoer og bilder i sosiale medier viser kaos i gatene. Demonstranter kaster gjenstander på politibetjent og brannvesen er til stede for å slukke flere små branner som har oppstått.

Statsminister Elisabeth Borne har fordømt angrepet som en «grusom handling», skriver Le Parisien.

Mistenker rasistisk motiv

Det var fredag formiddag at en mann i 60-årene gikk til angrep mot et kurdisk kultursenter, en restaurant og en frisørsalong i Paris.

Mannen som er pågrepet er fransk statsborger, ifølge Le Parisien og er sendt til sykehus.

Innenriksministeren, Gérald Darmanin, på stedet forklarte at den mistenkte «åpenbart hadde handlet alene», skriver samme avis.

Politiet mistenker at angrepet kan ha vært rasistisk motivert:

– Når det gjelder rasistiske motivasjoner, vil de selvsagt være en del av etterforskningen som nettopp har begynt med full styrke, sa statsadvokat Laure Beccuau under en pressekonferanse tidligere torsdag.

Mannen skal også være kjent for politiet for to tidligere forhold, ifølge Beccuau.

Blant annet skal han ha gått til angrep på en flyktningleir i hovedstaden med sabel. Mannen slapp ut 12. desember, ifølge statsadvokaten.